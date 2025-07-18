Μερτς: Κανένα ζήτημα λειτουργικότητας της γερμανικής κυβέρνησης – Η οικονομία ανακάμπτει

Ο ομοσπονδιακός καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς απάντησε την Παρασκευή (18/7) για πρώτη φορά στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων στην παραδοσιακή θερινή συνέντευξη Τύπου στο Βερολίνο.

Αναλυτικότερα, όπως μεταδίδει η Tagesschau, υπήρξαν ιδιαίτερα πολλές ερωτήσεις σχετικά με την αποτυχημένη εκλογή συνταγματικού δικαστή και τον διορισμό της Frauke Brosius-Gersdorf. Ο πολιτικός του CDU εξήγησε ότι είναι βέβαιος ότι ο συνασπισμός του θα βρει μια καλή λύση. «Έχω εμπιστοσύνη ότι οι δύο κοινοβουλευτικές ομάδες θα κάνουν καλή δουλειά.» Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι την επόμενη φορά οι εκλογές θα πρέπει να προετοιμαστούν καλύτερα και ότι τέτοιες προτάσεις προσωπικού θα πρέπει να συζητηθούν νωρίτερα. Όμως δεν υπάρχει πίεση χρόνου και οι συνομιλίες με τον εταίρο του συνασπισμού SPD βρίσκονται σε εξέλιξη. «Δεν πρόκειται για κρίση», δήλωσε ο Μερτς. Ωστόσο, η ψηφοφορία θα διεξαχθεί τελικά στην Μπούντεσταγκ. «Δεν μπορείς να δώσεις εντολές στους βουλευτές για το πώς να ψηφίσουν».

Ανοιχτό παράθυρο για αλλαγές υποψηφίων

«Δεν γνωρίζουμε ποιοι θα είναι οι υποψήφιοι στις επαναληπτικές εκλογές», δήλωσε ο καγκελάριος. «Εν πάση περιπτώσει, δεν αποκλείω καμία επιλογή όπως έχουν τα πράγματα σήμερα.» Η νομικός Frauke Brosius-Gersdorf είχε προταθεί από το SPD ως δικαστής για το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο. Η εκλογή που είχε προγραμματιστεί για την περασμένη Παρασκευή δεν πραγματοποιήθηκε μετά τις επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν εναντίον της στην κοινοβουλευτική ομάδα CDU/CSU. Ο υποψήφιος του CDU/CSU Γκύντερ Σπίνερ και η δεύτερη υποψήφια που πρότεινε το SPD, η Ανν-Κάθριν Κάουφχολντ, θεωρούνταν ικανοί να κερδίσουν την πλειοψηφία.

Όσον αφορά το ερώτημα αν η Brosius-Gersdorf πληροί κατά την άποψή του τα κριτήρια για το ανώτατο δικαστικό αξίωμα, ο Μερτς δήλωσε: «Θα σχηματίσω άποψη μόλις ληφθεί η επόμενη απόφαση στη γερμανική Βουλή». Ο Μερτς καταδίκασε απερίφραστα τη μεταχείριση της δικηγόρου, η οποία τις τελευταίες εβδομάδες είχε επίσης να αντιμετωπίσει μη αντικειμενική κριτική και βίαιες απειλές: «Αυτό που βίωσε η κ. Brosius-Gersdorf τις τελευταίες εβδομάδες είναι εντελώς απαράδεκτο».

Ορισμένες από τις επικρίσεις που ασκήθηκαν εναντίον της δικηγόρου δεν ήταν μόνο «μη αντικειμενικές» και «πολεμικές», αλλά και «προσβλητικές και υποτιμητικές» σε ορισμένα σημεία. «Κανονική σχέση εργασίας». Παρά τις πρόσφατες διαφωνίες, ο Μερτς τόνισε την ικανότητα του συνασπισμού να δράσει. «Αυτή η κυβέρνηση στέκεται σε σταθερά θεμέλια», εξήγησε η καγκελάριος. «Το CDU, το CSU και το SPD θα έχουν μια απολύτως φυσιολογική σχέση εργασίας». Τα σκαμπανεβάσματα είναι εξίσου μέρος κάθε συνασπισμού, όπως και οι περιστασιακές αναποδιές. «Αλλά θα τα αντιμετωπίσουμε δίκαια και με πνεύμα συνεργασίας σε αυτόν τον συνασπισμό».

Κι άλλες ενδοκυβερνητικές τριβές

Εκτός από την εκλογή δικαστών στο Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο, υπήρξε επίσης διαμάχη εντός του συνασπισμού σχετικά με τη μείωση του φόρου ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν είναι κάτι ασυνήθιστο για μια κυβέρνηση να αντιμετωπίζει τριβές στην αρχή και να πρέπει να κάνει προσαρμογές. Πρόκειται για μια κατάσταση που θα μπορούσε να είναι καλύτερη. «Αυτό θέλουμε, αυτό μπορούμε να κάνουμε». Ο ίδιος δήλωσε πολύ ικανοποιημένος από τη συνεργασία στον συνασπισμό, αλλά με φόντο την αποτυχημένη πρώτη του προσπάθεια να εκλεγεί καγκελάριος στις 6 Μαΐου, ο Μερτς πρόσθεσε ότι αυτό δείχνει «ότι ζούμε σε πολύ αβέβαιους καιρούς, ακόμη και όσον αφορά τις υποτιθέμενες βεβαιότητες στη γερμανική Βουλή». Ωστόσο, η κυβέρνηση είχε «πετύχει περισσότερα στις πρώτες δέκα εβδομάδες (...) από ό,τι οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση στη Γερμανία έχει κάνει ποτέ στις πρώτες εβδομάδες».

Βλέπει την οικονομική ανάκαμψη σε εξέλιξη

Η καγκελάριος έβγαλε ένα θετικό ενδιάμεσο συμπέρασμα, ιδίως στους τομείς της οικονομίας και της μετανάστευσης. Η Γερμανία έχει επιστρέψει σε μια καλύτερη οικονομική πορεία, είπε. «Έχουμε δρομολογήσει τη στροφή», είπε. Η πρώτη προτεραιότητα είναι να βγει η οικονομία από την ύφεση. Ο Μερτς αναφέρθηκε στις φορολογικές ελαφρύνσεις για τις επιχειρήσεις που συμφωνήθηκαν και δήλωσε ότι το κλίμα βελτιώνεται. Τα πρώτα ινστιτούτα αναθεώρησαν προς τα πάνω τις προβλέψεις τους. Το ενδιαφέρον των επενδυτών έχει αυξηθεί σημαντικά. Ο κ. Μερτς δήλωσε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θέλει να αξιοποιήσει αυτές τις θετικές εξελίξεις με γρήγορες ενέργειες για την εφαρμογή περαιτέρω μέτρων και ότι τώρα πρόκειται να προχωρήσει με εντατικούς ρυθμούς η μείωση της γραφειοκρατίας και να καταστήσει τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης κατάλληλα για το μέλλον. Η Γερμανία θα πρέπει να καταστεί κινητήρια δύναμη για την οικονομία και την άμυνα στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα, είπε, ο συνασπισμός Χριστιανοδημοκρατών και Σολσιαλδημοκρατών θέλει να δείξει «ότι η Γερμανία μπορεί να κυβερνηθεί από το κέντρο».