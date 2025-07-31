Jumbo: Ακυρώνει 1.694.198 ίδιες μετοχές
Επιχειρήσεις
19:05 - 31 Ιουλ 2025

Jumbo: Ακυρώνει 1.694.198 ίδιες μετοχές

Reporter.gr Newsroom
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 09.07.2025, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την ακύρωση σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, 1.694.198 ιδίων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,88€ η κάθε μία.

Η ανώνυμη εμπορική εταιρεία «JUMBO AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει τα εξής:

Όπως ήδη έχει γνωστοποιηθεί, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 09.07.2025, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την ακύρωση σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, 1.694.198 ιδίων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,88€ η κάθε μία, με συνακόλουθη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των €1.490.894,24 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5Α («Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές») του Καταστατικού της.

Οι εν λόγω μετοχές αποκτήθηκαν στο διάστημα από 01.10.2024 έως 27.03.2025, με μέση τιμή αγοράς € 25,4191 ανά μετοχή, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου, από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26.09.2024, Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών. Μετά την ως άνω μείωση λόγω της ακύρωσης των 1.694.198 μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε €118.241.693,68, διαιρούμενο σε 134.365.561 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,88 η κάθε μία.

H τροποποίηση του άρθρου 5Α του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τα παραπάνω, εγκρίθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 3673708/ΑΠ απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 25.07.2025. Το Χρηματιστήριο Αθηνών ενημερώθηκε για την εν λόγω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω ακύρωσης των μετοχών της Εταιρείας την 31.07.2025.

Κατόπιν των ανωτέρω, ως ημερομηνία ακύρωσης και διαγραφής από το Χρηματιστήριο Αθηνών των άνω ιδίων μετοχών ορίστηκε η 04.08.2025 ημερομηνία κατά την οποία παύει η διαπραγμάτευσή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. επικοινωνίας: +30 210 4805267, υπεύθυνη κα. Αμαλία Καραμητσώλη).

