Τραμπ: Παρατείνει τους ισχύοντες δασμούς στο Μεξικό για 90 ημέρες
19:00 - 31 Ιουλ 2025

Τραμπ: Παρατείνει τους ισχύοντες δασμούς στο Μεξικό για 90 ημέρες

Reporter.gr Newsroom
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την παράταση των υφιστάμενων δασμών στο Μεξικό, το μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ παράλληλα ανέστειλε την εφαρμογή των υψηλότερων δασμών που είχαν προγραμματιστεί να τεθούν σε ισχύ την Παρασκευή (1/8).

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι θα συνεχιστεί το status quo, σύμφωνα με το οποίο τα προϊόντα από το Μεξικό φορολογούνται με 25%, εκτός εάν συμμορφώνονται με τη συμφωνία εμπορίου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Μεξικού και Καναδά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα προϊόντα δεν θα υπόκεινται σε δασμούς, με εξαίρεση ορισμένους τομεακούς δασμούς που ισχύουν.

«Μόλις ολοκλήρωσα μια τηλεφωνική συνομιλία με την Πρόεδρο του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, η οποία ήταν πολύ επιτυχημένη, καθώς γνωριζόμαστε και κατανοούμε ο ένας τον άλλον όλο και περισσότερο», δήλωσε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social. «Η πολυπλοκότητα μιας συμφωνίας με το Μεξικό είναι κάπως διαφορετική από αυτή με άλλες χώρες, λόγω τόσο των προβλημάτων όσο και των πλεονεκτημάτων των συνόρων. Συμφωνήσαμε να παρατείνουμε, για περίοδο 90 ημερών, την ίδια ακριβώς συμφωνία που είχαμε για την τελευταία σύντομη περίοδο».

Συνεχίζοντας, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι δύο πλευρές θα συζητήσουν στο διάστημα των 90 ημερών προκειμένου να καταλήξουν σε μια εμπορική συμφωνία.

Νέα CEO της Orilina Properties η Αγγελική Τούζιου
Νέα CEO της Orilina Properties η Αγγελική Τούζιου

Από μελίσσια ξέσπασε η φωτιά στην Πανεπιστημιούπολη: Πρόστιμα σε μελισσοκόμους και στον Πρύτανη του ΕΚΠΑ
Από μελίσσια ξέσπασε η φωτιά στην Πανεπιστημιούπολη: Πρόστιμα σε μελισσοκόμους και στον Πρύτανη του ΕΚΠΑ

Ο Τραμπ θέλει συμφωνία για ειρήνη στην Ουκρανία έως τις 8 Αυγούστου
Ο Τραμπ θέλει συμφωνία για ειρήνη στην Ουκρανία έως τις 8 Αυγούστου

Τραμπ: «Παγώνει» το χτύπημα στο Ιράν αλλά κρατά τις ΗΠΑ σε πολεμική ετοιμότητα
Τραμπ: «Παγώνει» το χτύπημα στο Ιράν αλλά κρατά τις ΗΠΑ σε πολεμική ετοιμότητα

Axios: Ο Τραμπ απέρριψε ξανά το σχέδιο του Ιράν και κάνει... restart τον πόλεμο
Axios: Ο Τραμπ απέρριψε ξανά το σχέδιο του Ιράν και κάνει... restart τον πόλεμο

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ
Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ

Η ΕΕ ανανεώνει την εμπορική συμφωνία με το Μεξικό
Η ΕΕ ανανεώνει την εμπορική συμφωνία με το Μεξικό 

18/05/2026 - 23:59

Γουόρς: Την Παρασκευή 22/5 η ορκωμοσία του νέου επικεφαλής της Fed στον Λευκό Οίκο

18/05/2026 - 23:21

Frontex: Πτώση 40% στις παράτυπες μεταναστευτικές διελεύσεις στα σύνορα της ΕΕ το 2026

18/05/2026 - 23:19

Wall Street: Πτώση Nasdaq με «βαρίδι» τη Micron και φόντο τη γεωπολιτική ένταση

18/05/2026 - 23:15

Βουλή: Κατατέθηκε τροπολογία για ταχύτερη εκδίκαση ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές

18/05/2026 - 23:10

Δικαστική ήττα για τον Μασκ: Απορρίφθηκε η αγωγή κατά OpenAI και Άλτμαν

18/05/2026 - 23:00

Bally’s Intralot: Παράταση έως τις 8/6 προθεσμίας δεσμευτικής προσφοράς για την evoke plc

18/05/2026 - 22:50

Διαμαντοπούλου: Πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία

18/05/2026 - 22:45

Δένδιας για Γενοκτονία Ποντίων: Δεν μιλάμε για νεκρή μνήμη αλλά για μια ζώσα, κραυγάζουσα αλήθεια

18/05/2026 - 22:40

Τσίπρας: Στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα από το Θησείο

18/05/2026 - 22:21

Τραμπ: «Παγώνει» το χτύπημα στο Ιράν αλλά κρατά τις ΗΠΑ σε πολεμική ετοιμότητα

18/05/2026 - 22:10

Πολάκης: Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ – Ανέκδοτο να είμαι ανεξάρτητος

18/05/2026 - 21:50

Σακελλαροπούλου: Δεν είναι δυνατόν να ακούμε πολιτικούς αρχηγούς να λένε ότι δεν εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη

18/05/2026 - 21:30

Γεραπετρίτης: Η «Γαλάζια Πατρίδα» δεν έχει θέση στο διεθνές δίκαιο - Αναβάθμιση της έντασης με Τουρκία

18/05/2026 - 21:25

ΕΛΑΣ: Δημοσιοποίηση στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφιών μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατταν άπατες

18/05/2026 - 21:10

Μητσοτάκης από ΣΕΤΕ: Ακούμε τον κλάδο για το χωροταξικό τουρισμού - Το μήνυμα της νέας προέδρου

18/05/2026 - 20:50

ΥΠΕΞ: Διάβημα στο Ισραήλ για την ασφάλεια Ελλήνων στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»

18/05/2026 - 20:30

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τι ζητά για το δίκτυο της Μασούτης μετά το deal με τον Κρητικό

18/05/2026 - 20:18

Συγκρατημένες πιέσεις στα ελληνικά ομόλογα εν μέσω παγκόσμιου sell-off

18/05/2026 - 20:15

Τρόμος… κάτω από τ’ αστέρια: 8 horror ταινίες που θα δούμε το καλοκαίρι στα θερινά

18/05/2026 - 20:03

Ευρωαγορές: Ανοδικό κλείσιμο εν μέσω γεωπολιτικής έντασης και ενεργειακού ράλι

18/05/2026 - 19:48

Χαρδούβελης: Η Ελλάδα πρέπει να κάνει το μεγάλο «μπαμ», με ανάπτυξη 5% - 6%

18/05/2026 - 19:26

Σοκ στην Τουρκία: 17χρονος ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο – 4 Νεκροί και 8 τραυματίες

18/05/2026 - 19:22

Axios: Ο Τραμπ απέρριψε ξανά το σχέδιο του Ιράν και κάνει... restart τον πόλεμο

18/05/2026 - 19:18

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ

18/05/2026 - 19:01

ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»

18/05/2026 - 18:56

Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο: Ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση - Πρόεδρος ο Νίκος Κωστόπουλος

18/05/2026 - 18:55

Η Αγάπη Σμπώκου νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ

18/05/2026 - 18:53

My market: Επένδυση άνω των €14 εκατ. σε τρία νέα και ανακαινισμένα καταστήματα

18/05/2026 - 18:47

ΣΕΤΕ: Η κριτική στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό και τα «σήματα» για τις νέες προκλήσεις και το ΑΙ

18/05/2026 - 18:43

Κύπρος: Δεν εισήλθε στα χωρικά ύδατα ο στολίσκος Global Sumud

