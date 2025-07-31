Τραμπ: Παρατείνει τους ισχύοντες δασμούς στο Μεξικό για 90 ημέρες

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την παράταση των υφιστάμενων δασμών στο Μεξικό, το μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ παράλληλα ανέστειλε την εφαρμογή των υψηλότερων δασμών που είχαν προγραμματιστεί να τεθούν σε ισχύ την Παρασκευή (1/8).

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι θα συνεχιστεί το status quo, σύμφωνα με το οποίο τα προϊόντα από το Μεξικό φορολογούνται με 25%, εκτός εάν συμμορφώνονται με τη συμφωνία εμπορίου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Μεξικού και Καναδά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα προϊόντα δεν θα υπόκεινται σε δασμούς, με εξαίρεση ορισμένους τομεακούς δασμούς που ισχύουν.

«Μόλις ολοκλήρωσα μια τηλεφωνική συνομιλία με την Πρόεδρο του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, η οποία ήταν πολύ επιτυχημένη, καθώς γνωριζόμαστε και κατανοούμε ο ένας τον άλλον όλο και περισσότερο», δήλωσε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social. «Η πολυπλοκότητα μιας συμφωνίας με το Μεξικό είναι κάπως διαφορετική από αυτή με άλλες χώρες, λόγω τόσο των προβλημάτων όσο και των πλεονεκτημάτων των συνόρων. Συμφωνήσαμε να παρατείνουμε, για περίοδο 90 ημερών, την ίδια ακριβώς συμφωνία που είχαμε για την τελευταία σύντομη περίοδο».

Συνεχίζοντας, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι δύο πλευρές θα συζητήσουν στο διάστημα των 90 ημερών προκειμένου να καταλήξουν σε μια εμπορική συμφωνία.