Jumbo: Αύξηση των πωλήσεων κατά 5% στο επτάμηνο (Ιανουάριος – Ιούλιος 2026)

O Ιούλιος 2026 επανέφερε τα μεγέθη του Ομίλου JUMBO, στα πλαίσια των αρχικών σχεδιασμών της διοίκησης.

Οι πωλήσεις κατέγραψαν αύξηση της τάξης του +9% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, οδηγώντας τον ρυθμό αύξησης των πωλήσεων για το επτάμηνο (Ιανουάριος – Ιούλιος 2026) στο +5% περίπου.

Ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων του Ιουλίου, σε σχέση με τον Ιούνιο (+7%), θέτουν σε πλήρη ευθυγράμμιση τις εκτιμήσεις της Διοίκησης όπως παρουσιάστηκαν στην πρόσφατη γενική συνέλευση των μετόχων, για αύξηση των πωλήσεων κατά +5% περίπου στο σύνολο της χρήσης 2026 με τα καθαρά κέρδη να εκτιμώνται μεταξύ EUR 310- EUR 320εκατ.

Η επιτάχυνση των πωλήσεων, σ’ έναν μήνα κατά τον οποίο το ευρωπαϊκό λιανεμπόριο εξακολουθεί να δοκιμάζεται, από τις εύθραυστες γεωπολιτικές ισορροπίες, αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι η σχέση εμπιστοσύνης του καταναλωτή με το δίκτυο JUMBO παραμένει ισχυρότερη από τη συγκυρία.

Από την 1η Ιουλίου 2026 εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση η κατάργηση της δασμολογικής απαλλαγής για τις εισαγωγές χαμηλής αξίας (έως 150 ευρώ) από τρίτες χώρες, με παράλληλη επιβολή προσωρινού τέλους 3 ευρώ ανά δασμολογική κλάση. Το μέτρο, αν και πολύ αυστηρο, αποτελεί ένα πρώτο ουσιαστικό βήμα προς τη διαμόρφωση δικαιότερων συνθηκών ανταγωνισμού μεταξύ των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων λιανικής και των διεθνών ψηφιακών πλατφορμών.

Στις πρώτες ημέρες του Αυγούστου, λειτούργησε το 8ο κατάστημα JUMBO στο Ισραήλ από τον τοπικό συνεργάτη franchise του Ομίλου, διευρύνοντας περαιτέρω την παρουσία του σήματος JUMBO στην ισραηλινή αγορά, με ένα ακόμη κατάστημα να αναμένεται έως το τέλος του έτους. Σημειώνεται ότι το πρώτο κατάστημα στον Καναδά εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει το τελευταίο τρίμηνο του 2026.

Αναλυτικά η πορεία των πωλήσεων ανά χώρα

Ελλάδα: Τον Ιούλιο του 2026, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας (χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές) παρουσίασαν αύξηση κατά +10% περίπου σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Για το επτάμηνο, η αύξηση διαμορφώθηκε σε περίπου +8%.

Κύπρος: Οι πωλήσεις των καταστημάτων στην Κύπρο, κατά τον Ιούλιο του 2026, ήταν αυξημένες κατά +14% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Για το επτάμηνο, η αύξηση διαμορφώθηκε σε περίπου +6%.

Βουλγαρία: Οι πωλήσεις των καταστημάτων στη Βουλγαρία καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος στη χώρα (https://www.e-jumbo.bg), κατά τον Ιούλιο του 2026, ήταν αυξημένες κατά +21% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Στο επτάμηνο, η αύξηση διαμορφώθηκε σε περίπου +13%.

Ρουμανία: Οι πωλήσεις του δικτύου καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος (www.e-jumbo.ro) σημείωσαν μείωση της τάξης του -3% περίπου τον Ιούλιο του 2026, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Στο επτάμηνο, ήταν μειωμένες κατά -6% περίπου, σε ένα περιβάλλον που εξακολουθεί να επιβαρύνεται από τα δημοσιονομικά μέτρα και τη συγκρατημένη καταναλωτική ζήτηση στη χώρα.

Η επενδυτική δέσμευση του Ομίλου στη ρουμανική αγορά παραμένει αμετάβλητη, με τη λειτουργία νέου υπερ-καταστήματος στην Baia Mare να προγραμματίζεται έως το τέλος του έτους.