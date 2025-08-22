ΚΕΕΕ: Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος συνέβαλε ουσιαστικά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

Ο πρόεδρος και η Διοικητική Επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους για την απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου, ενός διακεκριμένου πολιτικού και ενός ανθρώπου με υψηλό αίσθημα ευθύνης, ο οποίος υπηρέτησε με συνέπεια, ήθος και αποτελεσματικότητα την ελληνική πολιτεία.

Ο εκλιπών υπήρξε σταθερός υποστηρικτής του επιμελητηριακού θεσμού, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Η συνεργασία του με την ΚΕΕΕ χαρακτηριζόταν από ειλικρίνεια, θεσμικό σεβασμό και κοινό όραμα για την πρόοδο του παραγωγικού ιστού της Ελλάδας.

Εκ μέρους της Διοικητικής Επιτροπής και προσωπικά, εκφράζω τα ειλικρινή και θερμά μου συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του.

Η μνήμη και η προσφορά του θα παραμείνουν ζωντανές ως παρακαταθήκη ευθύνης και δημόσιας προσφοράς.