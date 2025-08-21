Τραμπ: «Σε δύο εβδομάδες θα γνωρίζουμε» αν θα υπάρξει ειρήνη στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι τις επόμενες δύο εβδομάδες αναμένονται κρίσιμες εξελίξεις όσον αφορά την πιθανότητα ειρηνευτικής επίλυσης του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Όπως ανέφερε σε τηλεφωνική του συνέντευξη στον ραδιοφωνικό παραγωγό Τοντ Στάρνες, «θα ξέρουμε περισσότερα, προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Αν δεν υπάρξει πρόοδος, ίσως χρειαστεί να ακολουθήσουμε διαφορετική προσέγγιση».

Ο Τραμπ απέφυγε να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες, ωστόσο υπενθυμίζεται πως την περασμένη Παρασκευή συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα και λίγες ημέρες αργότερα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον. Μετά τις συναντήσεις αυτές, ο Τραμπ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να φέρει τους δύο ηγέτες στο ίδιο τραπέζι, τόσο σε διμερή όσο και σε τριμερή συνάντηση με δική του συμμετοχή.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο Πούτιν φαίνεται να αποδέχεται πλέον το ενδεχόμενο απευθείας συνάντησης, την οποία μέχρι πρότινος απέφευγε. Ωστόσο, δεν έχει ακόμα συμφωνηθεί ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής της. Επίσης, το Κρεμλίνο αποφεύγει να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες ή να προχωρήσει σε οποιαδήποτε διευκρίνιση, ενώ ο Σεργκέι Λαβρόφ με νέες δηλώσεις του περιόρισε κι άλλο τις προσδοκίες για μία τέτοια συνάντηση, τη στιγμή που, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, το σχέδιο για τις εγγυήσεις ασφαλείας είναι έτοιμο.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι δήλωσε σήμερα (21/8) ότι τα μηνύματα που στέλνει η Μόσχα δείχνουν απροθυμία για μια τέτοια διμερή συνάντηση. Παράλληλα, η Ουκρανία καταγγέλλει μια ακόμη μαζική ρωσική επίθεση, με 574 drones και 40 πυραύλους να πλήττουν ουκρανικούς στόχους κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με στοιχεία του ουκρανικού στρατού. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με διαρροές, ο Πούτιν έχει στην ατζέντα του τρεις σαφείς όρους, χωρίς την ικανοποίηση των οποίων αποκλείει τον τερματισμό του πολέμου.