Δυτική Όχθη: 21 χώρες καταδικάζουν ως παράνομο και απαράδεκτο το ισραηλινό σχέδιο εποικισμού

Την έντονη καταδίκη 21 χωρών, μεταξύ των οποίων η Βρετανία και η Γαλλία, προκάλεσε το νέο μεγάλο σχέδιο εποικισμού που ενέκρινε το Ισραήλ στη Δυτική Όχθη. Το σχέδιο, που προβλέπει την κατασκευή 3.400 κατοικιών, θεωρείται παραβίαση του διεθνούς δικαίου και απειλεί να διχοτομήσει την περιοχή, υπονομεύοντας την προοπτική δημιουργίας ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους, ενώ ο ΟΗΕ έχει ήδη καταδικάσει τις κινήσεις αυτές.

Οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών αυτών, μεταξύ των οποίων ο Καναδάς, η Ισπανία και η Ιταλία, ζητούν με έμφαση την άμεση ακύρωση της απόφασης. Το κείμενο φέρει και την υπογραφή της Κάγια Κάλας, επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας.

Το σχέδιο προβλέπει την κατασκευή 3.400 κατοικιών στη Δυτική Όχθη, γεγονός που θα διχοτομήσει την περιοχή και θα υπονομεύσει την εδαφική συνέχεια ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους.

Οι υπουργοί επισημαίνουν πως τα μέτρα της ισραηλινής κυβέρνησης υπονομεύουν την κοινή βούληση για ασφάλεια και ευημερία στη Μέση Ανατολή. Ζητούν επίσης από το Ισραήλ να σταματήσει την οικοδόμηση οικισμών και να άρει τους οικονομικούς περιορισμούς που επιβάλλει στην Παλαιστινιακή Αρχή.

Η Βρετανία κάλεσε σήμερα την πρέσβειρα του Ισραήλ στο Λονδίνο, Τζίπι Χοτοβέλι, για εξηγήσεις.

Το λεγόμενο «Σχέδιο Ε1» καταδικάστηκε επίσης από τον ΟΗΕ την Τετάρτη (19/8).

Παρ' όλα αυτά, σε συνέντευξή του στην αυστραλιανή τηλεόραση, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε επικρίσεις κατά της Καμπέρας και άλλων δυτικών χωρών για τη στάση τους απέναντι σε όσους, όπως είπε, υποστηρίζουν την αντιδυτική τρομοκρατία. Παράλληλα, χαρακτήρισε τον Αυστραλό πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζε «αδύναμο» και εξέφρασε τη λύπη του για το «τσουνάμι αντισημιτισμού» που, όπως υποστήριξε, παρατηρείται.

Εν τω μεταξύ, το βράδυ της Πέμπτης (21/8), ο Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ συνεχίζει να προετοιμάζεται στρατιωτικά, δηλώνοντας ότι είναι έτοιμος να εγκρίνει τα επιχειρησιακά σχέδια του στρατού για την είσοδο και τον έλεγχο της Πόλης της Γάζας, ενώ είπε πως έχει την πρόθεση να προχωρήσει σε άμεση εκεχειρία εάν δεν θίγονται οι θέσεις της χώρας του.

Σημειώνετια ότι στη Δυτική Όχθη, εκτός από την προσαρτημένη Ανατολική Ιερουσαλήμ, ζουν περίπου 3 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι και γύρω στους 500.000 Ισραηλινούς εποίκους. Ο εποικισμός θεωρείται παράνομος από τον ΟΗΕ βάσει του διεθνούς δικαίου.

Η επέκταση των ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη, περιοχή που συνορεύει με την Ιορδανία, συνεχίζεται από το 1967, με κυβερνήσεις όλων των πολιτικών αποχρώσεων. Η διαδικασία επιταχύνθηκε επί πρωθυπουργίας Νετανιάχου, ειδικά μετά την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας τον Οκτώβριο του 2023. Αυξήθηκαν επίσης οι συγκρούσεις μεταξύ Παλαιστινίων κατοίκων, ισραηλινού στρατού και Εβραίων εποίκων, με ορισμένες να είναι βίαιες και αιματηρές.