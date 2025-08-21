Η Boeing επιστρέφει στην Κίνα με συμφωνία «μαμούθ» για 500 αεροσκάφη

Η Boeing βρίσκεται κοντά σε μια μεγάλη συμφωνία με την Κίνα, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει την πώληση έως και 500 αεροσκαφών, βάζοντας τέλος σε μια οκταετή περίοδο χωρίς σημαντικές νέες παραγγελίες από τη δεύτερη μεγαλύτερη αεροπορική αγορά παγκοσμίως. Η τελευταία φορά που η Boeing εξασφάλισε ανάλογη συμφωνία ήταν το 2017, κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι συνομιλίες συνεχίζονται και επικεντρώνονται στον τύπο και την ποσότητα των αεροσκαφών που θα παραγγελθούν, καθώς και στο χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων. Ήδη, οι αρμόδιες κινεζικές αρχές έχουν ξεκινήσει διαβουλεύσεις με τις εγχώριες αεροπορικές εταιρείες για την εκτίμηση των αναγκών τους, με τη σειρά 737 Max να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Η πιθανή συμφωνία αναμένεται να αποτελέσει βασικό στοιχείο μιας ευρύτερης εμπορικής συνεργασίας ανάμεσα στον Τραμπ και τον Σι Τζινπίνγκ, καθώς οι δύο χώρες επιδιώκουν να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους έπειτα από μακρά περίοδο εμπορικών εντάσεων και υψηλών δασμών.

Για την Boeing, η συμφωνία είναι ζωτικής σημασίας, καθώς θα της δώσει και πάλι πρόσβαση σε μια ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά, η οποία προβλέπεται να διπλασιάσει τον εμπορικό της στόλο τις επόμενες δύο δεκαετίες. Η ίδια η εταιρεία, όπως και η Airbus, αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις στην παραγωγή, με τις παραδόσεις να έχουν ήδη "κλειδώσει" μέχρι τα μέσα της επόμενης δεκαετίας.

Η τελευταία μεγάλη συμφωνία Κίνας–Boeing ήταν το 2017 και αφορούσε 300 αεροσκάφη, συνολικής αξίας 37 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Έκτοτε, η Boeing έχασε σημαντικό μερίδιο αγοράς από την Airbus, ιδιαίτερα μετά το 2019 όταν η Κίνα ήταν η πρώτη χώρα που καθηλώσε το 737 Max λόγω δύο πολύνεκρων ατυχημάτων. Από τότε, οι παραγγελίες από την Κίνα ήταν ελάχιστες — μόλις 30 αεροσκάφη συνολικά.

Παρά τις προκλήσεις, ο CEO της Boeing, Κέλι Όρτμπεργκ, έχει εκφράσει αισιοδοξία για την έκβαση των συνομιλιών. Η συμφωνία ενδέχεται να ανακοινωθεί τον Οκτώβριο, λίγο πριν από τη σύνοδο κορυφής της APEC στη Νότια Κορέα, όπου υπάρχει πιθανότητα να συναντηθούν οι Τραμπ και Σι.