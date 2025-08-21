Τραμπ: Έτοιμος να βγει για… περιπολία με την Εθνοφρουρά στους δρόμους της Ουάσιγκτον

«Σκέφτομαι να βγω απόψε με την Αστυνομία και φυσικά με τον Στρατό… Έχουμε δουλειά να κάνουμε», ανέφερε σε ραδιοφωνική συνέντευξη στο Newsmax, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.
Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου πρόσθεσε ότι σύντομα θα γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα σχέδιά του.
Ο Τραμπ έχει διατάξει την ανάπτυξη χιλιάδων μελών της Εθνοφρουράς και ομοσπονδιακών πρακτόρων στην πρωτεύουσα, επικαλούμενος έξαρση βίαιων εγκλημάτων. Ωστόσο, οι τοπικές αρχές απέρριψαν αυτόν τον ισχυρισμό, υπογραμμίζοντας πως τα επίσημα στοιχεία δείχνουν αισθητή μείωση της εγκληματικότητας, έπειτα από την απότομη αύξηση που είχε καταγραφεί το 2023.