Τραμπ: Έτοιμος να βγει για… περιπολία με την Εθνοφρουρά στους δρόμους της Ουάσιγκτον

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε πως σχεδιάζει να βγει μαζί με την Αστυνομία και την Εθνοφρουρά στους δρόμους της Ουάσιγκτον μέσα στις επόμενες ώρες, μετά από εντολή του για ανάπτυξη δυνάμεων στην πόλη.

«Σκέφτομαι να βγω απόψε με την Αστυνομία και φυσικά με τον Στρατό… Έχουμε δουλειά να κάνουμε», ανέφερε σε ραδιοφωνική συνέντευξη στο Newsmax, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου πρόσθεσε ότι σύντομα θα γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα σχέδιά του.

Ο Τραμπ έχει διατάξει την ανάπτυξη χιλιάδων μελών της Εθνοφρουράς και ομοσπονδιακών πρακτόρων στην πρωτεύουσα, επικαλούμενος έξαρση βίαιων εγκλημάτων. Ωστόσο, οι τοπικές αρχές απέρριψαν αυτόν τον ισχυρισμό, υπογραμμίζοντας πως τα επίσημα στοιχεία δείχνουν αισθητή μείωση της εγκληματικότητας, έπειτα από την απότομη αύξηση που είχε καταγραφεί το 2023.