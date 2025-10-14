Στρατηγική συνεργασία Euroins Ελλάδος και Carglass για την επισκευή και αντικατάσταση κρυστάλλων οχημάτων

Η Euroins Ελλάδος, μέλος του Ομίλου Euroins Insurance Group (EIG), ανακοίνωσε στρατηγική συνεργασία με τη Carglass®.

Η συνεργασία στοχεύει στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους ασφαλισμένους της Euroins Ελλάδος που αντιμετωπίζουν θραύση στα κρύσταλλα των οχημάτων τους. Μέσω ενός εκτεταμένου και οργανωμένου δικτύου, οι πελάτες θα απολαμβάνουν άμεση εξυπηρέτηση με την τεχνογνωσία και αξιοπιστία της Carglass®, εξασφαλίζοντας την ταχεία και ασφαλή επαναφορά του οχήματός τους σε άριστη κατάσταση.

Η Γενική Διευθύντρια της Euroins Ελλάδος, Αγγελική Μουρατίδου, τόνισε σχετικά: «Η συνεργασία με τη Carglass® εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής μας να προσφέρουμε στους ασφαλισμένους μας κορυφαίες υπηρεσίες μέσα από συνεργασίες με αξιόπιστους και εξειδικευμένους παρόχους. Για εμάς, η εμπειρία του πελάτη βρίσκεται στο επίκεντρο και αυτή η νέα συνεργασία αποτελεί ακόμη ένα βήμα προς την κατεύθυνση της άμεσης, ασφαλούς και ποιοτικής εξυπηρέτησης που επιδιώκουμε σε κάθε επαφή του ασφαλισμένου με την εταιρεία μας».

Από την πλευρά της Carglass®, η Deputy General Manager/CEO, Μάρθα Στεφανοπούλου, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη νέα αυτή συνεργασία με την Euroins Ελλάδος. Η δέσμευσή μας είναι να προσφέρουμε ολοκληρωμένη και ασφαλή εξυπηρέτηση σε κάθε περιστατικό, διασφαλίζοντας ότι οι πελάτες της Euroins Ελλάδος θα έχουν άμεση πρόσβαση στην κορυφαία ποιότητα υπηρεσιών της Carglass®. Η εμπιστοσύνη της Euroins Ελλάδος μας τιμά και ενισχύει περαιτέρω τον στρατηγικό μας ρόλο στην αγορά».

Μέσα από αυτή τη νέα συνεργασία, η Euroins Ελλάδος και η Carglass® δεσμεύονται να προσφέρουν κορυφαία εμπειρία εξυπηρέτησης, θέτοντας την ασφάλεια και την ικανοποίηση του ασφαλισμένου ως απόλυτη προτεραιότητα σε κάθε επισκευή και αντικατάσταση κρυστάλλων οχημάτων και παραμετροποίηση συστημάτων ADAS.