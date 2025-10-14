ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μυλωνάς (ΕΤΕ): Χρειάζεται να υιοθετηθεί μια πιο ευέλικτη προσέγγιση στην πράσινη μετάβαση
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
11:46 - 14 Οκτ 2025

Μυλωνάς (ΕΤΕ): Χρειάζεται να υιοθετηθεί μια πιο ευέλικτη προσέγγιση στην πράσινη μετάβαση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το θέμα του κόστους της πράσινης μετάβασης, όπως διαμορφώνεται για την Ευρώπη και την Ελλάδα, μέσα σε ένα κατακερματισμένο διεθνές περιβάλλον, επεσήμανε ο κ. Παύλος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, σε τοποθέτησή του στο Economist Sustainability Summit, εκτιμώντας ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα εξακολουθούν να παίζουν τον ρόλο τους στη χρηματοδότηση των βιώσιμων επενδύσεων.

Στο πάνελ με τίτλο «Green trade wars: is global climate co-operation collapsing?», συμμετείχαν επίσης ο κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, πρόεδρος της ΤΙΤΑΝ και ο κ. Μιχάλης Στασινόπουλος, εκτελεστικό μέλος ΔΣ της VIOHALCO και πρόεδρος της ELVALHALCOR, ενώ συντονιστής ήταν ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου, καθηγητής Περιβαλλοντικών Οικονομικών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Μυλωνάς, χρειάζεται να υιοθετηθεί μια πιο ευέλικτη προσέγγιση στην πράσινη μετάβαση, έτσι ώστε αφενός τα κόστη για επιχειρήσεις και πολίτες να είναι διαχειρίσιμα, και αφετέρου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ανταγωνιστικότητας για την ευρωπαϊκή οικονομία.

Χρειαζόμαστε κοινή λογική, μείωση της γραφειοκρατίας και σαφείς προτεραιότητες, υπογράμμισε ο CEO της Εθνικής Τράπεζας, αναφερόμενος παράλληλα και στους περιορισμούς που αντιμετωπίζει η Ευρώπη ως προς τη δυνατότητα επιδότησης της ενεργειακής μετάβασης, λόγω του μικρού δημοσιονομικού χώρου.

Ειδικά για την ανταγωνιστικότητα, είναι χαρακτηριστικό, όπως επισήμανε, ότι η Ευρώπη προσπαθεί μέσω της τιμολόγησης να ακριβύνει τις εκπομπές ρύπων. Η τιμή δικαιωμάτων ρύπων στην Ευρώπη διαμορφώνεται περίπου στα 80 δολάρια/τόνο CO2, ως ισχυρό κίνητρο αποανθρακοποίησης, και αφορά στο 50% των συνολικών εκπομπών, όταν η αντίστοιχη τιμή στις ΗΠΑ βρίσκεται στα 36 δολάρια - και μόνο σε ορισμένες πολιτείες καθώς δεν υπάρχει ενιαία ομοσπονδιακή πολιτική, και το σύστημα καλύπτει έως και το 25% των ρύπων – ενώ στην Κίνα δεν ξεπερνάει τα 10 δολάρια και αφορά το 40% των ρύπων.

Ο κ. Μυλωνάς εκτίμησε ότι, παρότι αρκετές τράπεζες αποχώρησαν από συμμαχίες, όπως η Net-Zero Banking Alliance, οι περισσότερες ευρωπαϊκές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της Eθνικής Τράπεζας, θα παραμείνουν προσηλωμένες στη δέσμευσή τους στους στόχους net-zero και στη βιώσιμη χρηματοδότηση.

Διευκρίνισε, τέλος, ότι οι τράπεζες θα παίξουν το ρόλο τους, αλλά από μόνες τους δεν αρκούν για την επιτυχία της πράσινης μετάβασης. Χρειάζεται σταθερότητα, μέσω προβλέψιμων χρηματοροών που θα καθιστούν βιώσιμες τις επενδύσεις καθώς και συνέπεια στο θεσμικό πλαίσιο προς αυτή την κατεύθυνση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΑΔΕ: Επέκταση ωραρίου λειτουργίας των συνοριακών Τελωνείων Κακαβιάς και Κρυσταλλοπηγής
Οικονομία

ΑΑΔΕ: Επέκταση ωραρίου λειτουργίας των συνοριακών Τελωνείων Κακαβιάς και Κρυσταλλοπηγής

Χατζηδάκης: H παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στον Άγνωστο Στρατιώτη «θα γίνει όπως πρέπει»
Πολιτική

Χατζηδάκης: H παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στον Άγνωστο Στρατιώτη «θα γίνει όπως πρέπει»

Η Apple επεκτείνει τα έργα ανανεώσιμης ενέργειας σε όλη την Ευρώπη
Επιχειρήσεις

Η Apple επεκτείνει τα έργα ανανεώσιμης ενέργειας σε όλη την Ευρώπη

Γεραπετρίτης για Ουκρανία: Προσώρας δεν τίθεται ζήτημα στρατιωτικής συμμετοχής της Ελλάδας
Πολιτική

Γεραπετρίτης για Ουκρανία: Προσώρας δεν τίθεται ζήτημα στρατιωτικής συμμετοχής της Ελλάδας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μυλωνάς (Εθνική): Προανήγγειλε εξαγορές και συγχωνεύσεις, ανοικτό το ενδεχόμενο προμερίσματος
Αναλύσεις

Μυλωνάς (Εθνική): Προανήγγειλε εξαγορές και συγχωνεύσεις, ανοικτό το ενδεχόμενο προμερίσματος

Εθνική: Καθαρά κέρδη €661 εκατ. στο εξάμηνο - €1,45 Κέρδη ανά μετοχή
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Εθνική: Καθαρά κέρδη €661 εκατ. στο εξάμηνο - €1,45 Κέρδη ανά μετοχή

Goldman Sachs «ψηφίζει» ελληνικές τράπεζες: Νέες τιμές στόχοι και ισχυρότερο story κερδοφορίας
Αναλύσεις

Goldman Sachs «ψηφίζει» ελληνικές τράπεζες: Νέες τιμές στόχοι και ισχυρότερο story κερδοφορίας

Morgan Stanley για ελληνικές τράπεζες: Προβλέψεις ισχυρής κερδοφορίας για το εξάμηνο
Αναλύσεις

Morgan Stanley για ελληνικές τράπεζες: Προβλέψεις ισχυρής κερδοφορίας για το εξάμηνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
01/08/2026 - 12:58

Μητσοτάκης από Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας: Πλήρης στήριξη και εμπιστοσύνη στην Πυροσβεστική

Ειδήσεις
01/08/2026 - 12:30

Καιρός: Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από το βράδυ (1/8) - Οι περιοχές με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς

Εργασιακά
01/08/2026 - 12:15

Ο «χάρτης» πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για το διάστημα 3 με 7 Αυγούστου

Πολιτική
01/08/2026 - 12:12

Αναταράξεις στο κόμμα Καρυστιανού: Πώς απαντούν στις νέες αιχμές – Ο ρόλος του Πολιτικού Συμβουλίου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:50

Τραγωδία στην Αθηνών - Λαμίας: Νεκρός οδηγός σε σύγκρουση δύο φορτηγών

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:30

Κίεβο: Τουλάχιστον εννέα νεκροί από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους

Υγεία
01/08/2026 - 11:10

«Προλαμβάνω»: Συνεχίζεται η χρηματοδότηση του προγράμματος έως το 2030 με 75 εκατ. ευρώ το χρόνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:42

Μαίνεται η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό - Ύφεση σε Αίγιο και Ρέθυμνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:22

Κοινή παρέμβαση φορέων της Σκύρου: Ζητούν απαντήσεις για την εμπορική λειτουργία των υδροπλάνων

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
01/08/2026 - 10:03

Holcim: Ισχυρό εξάμηνο με ανάπτυξη, εξαγορές και «πράσινες» επενδύσεις – Αναβαθμίζει το guidance για το 2026

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
01/08/2026 - 09:15

Τι πλοία χτίζουν και πού ποντάρουν οι μεγαλύτεροι Έλληνες εφοπλιστές

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/08/2026 - 09:02

Η GEO Mobility Hellas συμπληρώνει έναν χρόνο παρουσίας στην Ελλάδα

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 23:34

Wall Street: Άνοδος με «όχημα» τις Big Tech – Στο +15% η Amazon

Ειδήσεις
31/07/2026 - 23:31

Reuters: Πώς είναι η αμερικανική οικονομία μετά από 18 μήνες Τραμπ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 23:19

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, απειλούνται σπίτια – Μέτωπα σε Κάρυστο και Αίγιο

Πολιτική
31/07/2026 - 22:55

ΠΑΣΟΚ: Απάντηση στην πρόταση της ΕΛΑΣ για τα «υπερχρεωμένα» κόμματα – Ο Τσίπρας ως «Αντίνοος»

Υγεία
31/07/2026 - 22:38

Ύπνος και εγκέφαλος: Πώς οι φάσεις NREM και REM μας κρατούν υγιείς

Ειδήσεις
31/07/2026 - 22:19

Μυστήριο στην Ελβετία: Άγνωστη ζωονόσος πλήττει αγελάδες γαλακτοπαραγωγής

Ειδήσεις
31/07/2026 - 21:51

Ιταλία: Αναστέλλει τη Σένγκεν με την Ισπανία – Στους 57 οι νεκροί στη Θέουτα

Ανακοινώσεις
31/07/2026 - 21:15

Dimand: Δύο deals €158,3 εκατ. με τη ΔΕΔΔΗΕ για ακίνητα σε Ελαιώνα και Περιστέρι

Υγεία
31/07/2026 - 21:15

Ταυρίνη, Βιταμίνη D & Σίδηρος: Η αλήθεια για το μητρικό γάλα και την ανάπτυξη του εγκεφάλου

Πολιτική
31/07/2026 - 20:50

Βουλή: Εγκρίθηκε η αύξηση της πραγματικής έκτισης ποινής των ισοβίων στα 30 έτη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
31/07/2026 - 20:17

ΔΕΗ: Επεκτείνεται στην αγορά της Πολωνίας αποκτώντας χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 277,3 MW

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
31/07/2026 - 19:56

Τράπεζες: Τα «κλειδιά» των αποτελεσμάτων του β’ τριμήνου – Ψηλότερα ο πήχης για το 2026

Ειδήσεις
31/07/2026 - 19:35

ΗΑΕ: Αλλαγές στον «χάρτη» τιμολόγησης του πετρελαίου μετά την αναταραχή στο Ορμούζ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 19:15

Ισραήλ: «Απαράδεκτη» η συμφωνία αφοπλισμού της Χαμάς, κατά τον ακροδεξιό Μπεν Γκβίρ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
31/07/2026 - 18:53

Η Ford προωθεί την αλλαγή επιβραβεύοντας τα «ηλεκτρικά χιλιόμετρα»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 18:47

ΗΠΑ: Ανακάμπτει η καταναλωτική εμπιστοσύνη, αλλά οι πληθωριστικές πιέσεις επιμένουν

Πολιτική
31/07/2026 - 18:33

Γεωργιάδης: Με εθνικούς πόρους συνεχίζεται το πρόγραμμα πρόληψης «Σπύρος Δοξιάδης»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 18:11

Μόνιμο πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας ο «Προσωπικός Βοηθός» με ετήσια χρηματοδότηση €53 εκατ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ