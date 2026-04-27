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Συνεργασία ΕΤΕπ–ΤΠΔ για την προώθηση βιώσιμων αστικών επενδύσεων στην Ελλάδα, μέσω του InvestEU
Οικονομία
16:17 - 27 Απρ 2026

Συνεργασία ΕΤΕπ–ΤΠΔ για την προώθηση βιώσιμων αστικών επενδύσεων στην Ελλάδα, μέσω του InvestEU

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), θα παρέχει τεχνική βοήθεια, μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράμματος  InvestEU, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) με στόχο την ενίσχυση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην υποστήριξη των δήμων ώστε να ανταποκριθούν σε αυξημένες επενδυτικές ανάγκες που σχετίζονται με τη γήρανση των υποδομών, την κλιματική αλλαγή και την κοινωνική συνοχή. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε τομείς όπως η αστική αναζωογόνηση, η ενεργειακή αποδοτικότητα, η βιώσιμη κινητικότητα, η διαχείριση υδάτων και η κοινωνική στέγαση, συμβάλλοντας στη δημιουργία πιο ανθεκτικών και σύγχρονων πόλεων.

Η συνεργασία βασίζεται στη μακροχρόνια σχέση της ΕΤΕπ με το ΤΠΔ, τον βασικό δημόσιο χρηματοδοτικό φορέα για την υποστήριξη των τοπικών αρχών στην Ελλάδα. Το ΤΠΔ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αξιοποίηση και διοχέτευση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων σε δημοτικές επενδύσεις, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αποστολής για τις Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις.

Η τεχνική βοήθεια μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών εντάσσεται σε αυτή την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία και αξιοποιεί την προηγούμενη εμπειρία της ΕΤΕπ στην υποστήριξη ελληνικών πόλεων για την επίτευξη στόχων βιωσιμότητας και «έξυπνης» ανάπτυξης.

Μέσω του InvestEU Advisory Hub, η ΕΤΕπ θα βοηθήσει το ΤΠΔ να ενισχύσει την ικανότητά του στον εντοπισμό και την ιεράρχηση επενδυτικών αναγκών, καθώς και στη στήριξη των δήμων για την ωρίμανση ποιοτικών και βιώσιμων έργων, ευθυγραμμισμένων με εθνικές και ευρωπαϊκές προτεραιότητες.

Παράλληλα, η πρωτοβουλία αναμένεται να βελτιώσει την πρόσβαση των δήμων σε χρηματοδότηση, μέσω καλύτερου σχεδιασμού επενδυτικών προγραμμάτων και αξιοποίησης συνδυαστικών χρηματοδοτικών εργαλείων από ευρωπαϊκούς, εθνικούς και θεσμικούς πόρους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στην ενίσχυση της τεχνογνωσίας και των δεξιοτήτων, τόσο στο ΤΠΔ όσο και στις τοπικές αρχές, με στόχο τη βελτίωση της προετοιμασίας και υλοποίησης έργων και την προώθηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

«Οι ελληνικοί δήμοι καλούνται να εκσυγχρονίσουν τις υποδομές τους, να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και να βελτιώσουν τις υπηρεσίες προς τους πολίτες. Μέσω του InvestEU Advisory, η ΕΤΕπ συνεργάζεται για ακόμη μία φορά με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για να μετατρέψει αυτές τις προκλήσεις σε ουσιαστικές επενδυτικές ευκαιρίες. Η ενίσχυση της προετοιμασίας έργων είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή πρόσβαση σε χρηματοδότηση με στόχο την υλοποίηση έργων που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη πιο βιώσιμων και ανθεκτικών πόλεων σε όλη τη χώρα», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Γιάννης Τσακίρης.

«Συνεχίζουμε την διαχρονικά εξαιρετική συνεργασία μας με την ΕΤΕπ, αυτή τη φορά στο πλαίσιο του Invest EU, ενισχύοντας ουσιαστικά την ικανότητα μας να στηρίζουμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ώριμων έργων για την ενίσχυση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα. Με τη Συμφωνία αυτή παρέχεται εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη για την περαιτέρω ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς διευκολύνεται τόσο ο εντοπισμός και η ιεράρχηση των επενδυτικών αναγκών όσο και η πρόσβαση στην απαιτούμενη χρηματοδότηση για την υλοποίηση τους. Με συνέπεια και θεσμική ευθύνη, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων συνεχίζει να στηρίζει βιώσιμες επενδύσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο για την εθνική οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες», δήλωσε η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Τ.Π& Δανείων, Σταματίνα Παπαδόγγονα.

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