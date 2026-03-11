Σπ. Θεοδωρόπουλος: Βαρύ τίμημα για νοικοκυριά και ενεργοβόρες επιχειρήσεις από την κρίση

«Η ελληνική βιομηχανία έχει το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη», επανέλαβε από το βήμα του συνεδρίου Women Forward Summit του ΣΕΒ, που πραγματοποιήθηκε, την Τρίτη (11/3), στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος.

Πιο συγκεκριμένα, σε συζήτηση στο κλείσιμο, του συνεδρίου, που συμμετείχαν η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου και η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, ο πρόεδρος του ΣΕΒ επανέφερε το αίτημα για “ενεργειακά αναχώματα” στη βιομηχανία. Κι αυτό την ώρα που αναμένεται να γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις από την κυβέρνηση, όπως έχει προαναγγείλει ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Έτσι, ο κ. Θεοδωρόπουλος, με αιχμή τις εξελίξεις στη διεθνή σκακιέρα και τα “απόνερα” στη βιομηχανία, σημείωσε ότι υπάρχουν πολλαπλές ταχύτητες επιπτώσεων. Ο ΣΕΒ πάντως επισημαίνει εμφατικά τα όσα πρέπει να γίνουν ώστε να θωρακιστεί η οικονομία. “Είμαστε και ορατοί και ενοχλητικοί. Είμαστε τόσο πιο ορατοί όσο περισσότερες εκπομπές κάνουμε,” τόνισε ο Σπ. Θεοδωρόπουλος.

“Ζούμε αναταράξεις” συμπλήρωσε και αναφερόμενος στα 50 χρόνια πορείας, που κλείνει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι “και αυτό το πρόβλημα θα ξεπεραστεί. Όπως πάντα υπάρχουν και ευκαιρίες και θύματα” είπε και τόνισε ότι: “Θα υπαρξουν οι κλάδοι και επιχειρήσεις που θα βγάλουν κέρδη όπως η ναυτιλία.”

“Πιστεύω ότι ο πόλεμος δε θα κρατήσει πολύ” καθώς, όπως ανέφερε, “βλέπουμε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ αλλάζει ρητορική, καθώς συνειδητοποιεί τις συνέπειες και ψάχνει διέξοδο. Κάτι που το βλέπουν οι αγορές. Είναι άλλο ένα πρόβλημα που θα το ξεπεράσουμε” είπε ο κ. Θεοδωρόπουλος.

Όπως τόνισε ένα μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων δεν είναι εκτεθειμένο στην κρίση. Ωστόσο, συμπλήρωσε πως «τα νοικοκυριά και ενεργοβόρες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ζήτημα». Για άλλη μια φορά, δε, τόνισε ότι “η ΕΕ εχει την ακριβοτερη ενέργεια, σε σύγκριση με Κίνα και ΗΠΑ, ενώ η Ελλάδα έχει την πιο ακριβή τιμή ρεύματος για τη βιομηχανία σε όλη την Ευρώπη” παραπέμποντας και πάλι στην ανάγκη λήψης μέτρων.

Η κυβέρνηση

Στο μεταξύ, όπως ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας, την Τρίτη, στην ΕΡΤ, πριν το τέλος της εβδομάδας θα ανακοινωθούν οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας,

Ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι οι κυβερνητικές προτεραιότητες αυτήν την ώρα είναι κατά σειρά:

1. Η επάρκεια στην αγορά υγρών καυσίμων και φυσικού αερίου. «Θέλω να διαβεβαιώσω τους Έλληνες πολίτες, επειδή αρκετοί έσπευσαν στα πρατήρια καυσίμων για να εφοδιαστούν, ότι υπάρχουν αποθέματα και δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Άλλωστε το ποσοστό του διεθνούς εμπορίου αργού που γίνεται από τα στενά του Ορμούζ είναι της τάξης του 25 % και κάτι παραπάνω για το φυσικό αέριο», ανέφερε.

2. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας. «Είναι ένα πράγμα να ανέβουν οι τιμές στην αντλία επειδή αυξήθηκαν οι διεθνείς τιμές και άλλο κάποιος «πονηρούλης» να βάλει «καπέλο» εκμεταλλευόμενος την κατάσταση. Είναι ζήτημα προτεραιότητας να ορθώσουμε τείχος αποτελεσματικής αντίδρασης απέναντι σε αυτές τις πρακτικές. Έχουμε πλήρη εικόνα της αγοράς και θα προχωρήσουμε στις αναγκαίες παρεμβάσεις. Τα μέτρα θα είναι πολύ συγκεκριμένα και η κατεύθυνση θα είναι, κάθε κατεργάρης να καθήσει στον πάγκο του.

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας η κυβέρνηση θα παρουσιάσει τις πρωτοβουλίες», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

3. Η όποια οικονομική επίπτωση της κρίσης, πρωτογενώς ή δευτερογενώς στα νοικοκυριά. «Δεν είμαστε Ελβετία, Αυστρία ή Γερμανία, ωστόσο, δεν είμαστε και η Ελλάδα του 2019 ή της περασμένης δεκαετίας. Και δεν είμαστε, διότι υπήρξαν κάποιοι πολιτικοί και μια κυβέρνηση που είχαν το κουράγιο να πούνε όχι στο λαϊκισμό και στο δόγμα «δώστα όλα», να κρατήσουν καλό νοικοκυριό και να έχουν στην άκρη κάποιο λογικό ταμείο. Θα δούμε την έκταση και την ένταση της κρίσης και ανάλογα θα δράσουμε. Ό,τι κάνουμε, θα το κάνουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, χωρίς προχειρότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις που θα ληφθούν στις Βρυξέλλες και έχοντας το νου μας πάντοτε στο να συνδυάζουμε τη φροντίδα για την κοινωνία με τη δημοσιονομική σταθερότητα», υπογράμμισε. Σημείωσε δε ότι η συζήτηση για τη στήριξη των νοικοκυριών γίνεται ακριβώς επειδή υπάρχει ταμείο. «Αν είχαμε ακολουθήσει άφρονα πολιτική, δεν θα υπήρχε ταμείο για να συζητούμε σήμερα».