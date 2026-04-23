Autohellas: Πώς «σταθμίζει» το 2026 – Πυλώνας οι μακροχρόνιες μισθώσεις

Περιορισμένη είναι η επίδραση προς ώρας της κρίσης στη Μέση Ανατολή με εξαίρεση την αγορά της Κύπρου, όπως ανέφερε η διοίκηση της Autohellas κατά τη Γενική Συνέλευση της Τετάρτης 22/4.

«Σε ένα συνολικό επίπεδο, η δυναμική στους τομείς δραστηριότητας της Autohellas είναι εκεί όπου αναμενόταν στις αρχές του έτους. Διαφοροποίηση υπάρχει για την αγορά της Κύπρου, η δραστηριότητα της οποίας όμως αντιπροσωπεύει ένα περιορισμένο μερίδιο επί του συνόλου. Εν ολίγοις, εφόσον δεν υπάρξουν γενικευμένες επιπτώσεις στο σύνολο της οικονομίας δε βλέπουμε κάποια μεγάλη επίδραση στις δραστηριότητές του ομίλου από την κρίση στη Μ. Ανατολή», ανέφερε χαρακτηριστικά, ο διευθύνων σύμβουλος κ. Ευτύχης Βασιλάκης

Ειδικότερα για το 2026 ο κ. Βασιλάκης ανέφερε ότι «με βάση τις εκτιμήσεις μας στις αρχές του έτους αναμέναμε και πάλι μία μικρή, σε ρυθμό, αλλά θετική ανάπτυξη στο τουριστικό ρεύμα προς την Ελλάδα και αντίστοιχα και στις άλλες αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε, επηρεάζοντας θετικά τις βραχυχρόνιες μισθώσεις αυτοκινήτων. Επίσης είχαμε ως στόχο την αναστροφή της αρνητικής πορείας στην Πορτογαλία, ενώ ειδικά στο κομμάτι της εμπορίας θεωρούσαμε ότι το 2026- 2027 θα ήταν μία μεταβατική χρονιά αφενός λόγω της ωρίμανσης της αγοράς σε ό,τι έχει να κάνει με τις πωλήσεις κινέζικων αυτοκινήτων αλλά και της νέας τεχνολογίας των ηλεκτρικών. Υπολογίζεται ότι η αγορά θα φτάσει σε ένα πιο ικανοποιητικό στάδιο ωρίμανσης το 2027, άρα το 2026 θα είναι πιο ήπιο σε επίπεδο κερδοφορίας στον τομέα της εμπορίας».

Σε σχέση με το Rent a Car βραχυχρόνιας διάεκιας, όπου η εταιρεία ακολουθεί προσεκτικά βήματα όπως υπογραμμισε ο κ. Βασιλάκης ένεκα και του κατακερματισμού του κλάδου, υπάρχει "αναμονή" για τις εξελίιξεις. «Τώρα, έχοντας ήδη την εικόνα των πρώτων 3- 4 μηνών προφανώς λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, στον τουρισμό για την Ελλάδα σαφώς ο Μάρτιος έφερε μία ανάσχεση σε επίπεδο κρατήσεων. Ωστόσο, αν δούμε σωρευτικά τις προκρατήσεις από τις αρχές της χρονιάς αυτές κινούνται προς τα πάνω και ειδικά τις τελευταίες 3 εβδομάδες φαίνεται ότι ανακτάται σταδιακά το χαμένο έδαφος. Οι κρατήσεις που πραγματοποιούν οι πελάτες στις ενοικιάσεις αυτοκινήτων, τείνουν να είναι ούτως ή άλλως πιο κοντά με την ημερομηνία του ταξιδιού τους κάτι που, υπό τις παρούσες συνθήκες της γεωπολιτικής κρίσης, επηρεάζει λιγότερο τον κλάδο σε σύγκριση με άλλους κλάδους, αεροπορικές και ξενοδοχεία. Αρα, σε αυτή τη φάση δεν διαφαίνεται κάποιο πρόβλημα ως προς το συγκεκριμένο κλάδο στην Ελλάδα και αντίστοιχα συμβαίνει και στα Βαλκάνια, ενώ πιο θετικά τα πράγματα διαφαίνονται και στην Πορτογαλία.

Εκείνη που φαίνεται να έχει επηρεαστεί περισσότερο λόγω της κρίσης στη Μ. Ανατολή είναι η αγορά της Κύπρου, όπου η τουριστική σεζόν θα είναι αρκετά πιο υποτονική με βάση την εικόνα αυτή την στιγμή. Για τις δραστηριότητες της Autohellas ωστόσο δε βλέπουμε σημαντικό αντίκτυπο δεδομένου ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα επηρεάζει το 4-5% της συνολικής κερδοφορίας.

Στον τομέα των μακροχρόνιων μισθώσεων η δυναμική παραμένει θετική και ο κλάδος δεν έχει επηρεαστεί στην Ελλάδα».

Το 2025

Με βάση τα όσα σημείωσε ο κ. Βασιλάκης το 2025 είχε θετική πορεία εξαιρετική παρά τον έντονο ανταγωνισμό της αγοράς και την πολυμορφία. Ωστόσο οι μακροχρόνιες μισθώσεις είναι πυλώνας ανάπτυξης. «Είχαμε επίσης ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης στο κομμάτι των μακροχρόνιων μισθώσεων που έχει ανακτήσει ειδικά την τελευταία διετία 2024- 2025 σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης για την εταιρεία και μία θετική διατήρηση στον τρίτο τομέα δραστηριοποίησης, αυτόν των πωλήσεων νέων αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Αντίστοιχα συνέβη και στα Βαλκάνια, ενώ μοναδική, αρνητική εξαίρεση αποτέλεσε η δραστηριότητα στην Πορτογαλία που μας οδήγησε τελικά να μην έχουμε στο 100% μια επιτυχημένη χρονιά».