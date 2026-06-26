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Autohellas: Ενοποιημένος κύκλος εργασιών €220,9 εκατ., με EBITDA €51,6 εκατ. το α&#039; τρίμηνο
Ανακοινώσεις
17:35 - 26 Ιουν 2026

Autohellas: Ενοποιημένος κύκλος εργασιών €220,9 εκατ., με EBITDA €51,6 εκατ. το α' τρίμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Ο Όμιλος Autohellas ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2026, με τον Κύκλο Εργασιών να ανέρχεται σε €220,9 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 2% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Το EBITDA διαμορφώθηκε στα €51,6 εκατ. αυξημένο κατά 5,8%, ενώ το Αποτέλεσμα μετά από φόρους ανήλθε σε ζημίες ύψους €0,6 εκατ. έναντι κερδών ύψους €1 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2025. Η υποχώρηση της καθαρής κερδοφορίας, στο παραδοσιακά αδύναμο λόγω εποχικότητας πρώτο τρίμηνο, αντανακλά κυρίως τις αυξημένες αποσβέσεις που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη επενδυτική δραστηριότητα και την ανάπτυξη του στόλου.

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου την 31.03.2026 διαμορφώθηκαν στα €555,5 εκατ.

Παρά την αβεβαιότητα που συντηρούν οι γεωπολιτικές συνθήκες στη Μέση Ανατολή η θετική δυναμική των τουριστικών αφίξεων στην Ελλάδα κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους παραπέμπει σε θετικές προσδοκίες για την επόμενη περίοδο, γεγονός που θα συμβάλει σε ανάλογο ρυθμό ανάπτυξης των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Παράλληλα, ο τομέας των μακροχρόνιων μισθώσεων διατηρεί την ισχυρή αναπτυξιακή του πορεία, σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, καθώς η προσφορά καθολικών υπηρεσιών διαχείρισης και υποστήριξης μισθωμένων αυτοκινήτων, ακόμη και από μικρού μεγέθους Εταιρείες μισθώσεως, γίνεται η προτιμητέα επιλογή για Εταιρικούς Πελάτες και Ιδιώτες.

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Ανάλυση ανά τομέα:

Μισθώσεις Αυτοκινήτων στην Ελλάδα (Hertz)

Η δραστηριότητα Μισθώσεων Αυτοκινήτων στην Ελλάδα συνέχισε τη δυναμική της πορεία με τον Κύκλο Εργασιών να αυξάνεται κατά 7,3% στο πρώτο τρίμηνο του 2026, φτάνοντας τα €63,1 εκατ..

Η βελτιωμένη επίδοση αποδίδεται στη συνεχιζόμενη ισχυρή ζήτηση τόσο από εταιρικούς πελάτες όσο και από την τουριστική δραστηριότητα που επεκτείνεται χρονικά. Παρά τη θετική πορεία σε επίπεδο εσόδων, η κερδοφορία επηρεάστηκε από την αύξηση των αποσβέσεων, ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης του στόλου τα προηγούμενα έτη, στοιχείο που υποστηρίζει τη μελλοντική ανάπτυξη της δραστηριότητας.

Διεθνής Δραστηριότητα Μισθώσεων Αυτοκινήτων (Hertz) Ο

Κύκλος Εργασιών της Διεθνούς Δραστηριότητας που σχετίζεται με τις Μισθώσεις Αυτοκίνητων ανήλθε σε €37,6 εκατ. έναντι €31,8 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 18,3%.

Η ανάπτυξη προήλθε κυρίως από την Πορτογαλία, όπου καταγράφηκε σημαντική αύξηση εσόδων (+39%) τόσο από μισθώσεις όσο και από πωλήσεις μεταχειρισμένων στόλου, οδηγώντας σε βελτίωση σε επίπεδο EBITDA. Παρά τη βελτίωση , τα αποτελέσματα σε επίπεδο καθαρής κερδοφορίας παραμένουν αρνητικά, κυρίως λόγω αυξημένων αποσβέσεων ακολουθώντας ένα πλάνο συνεχής ανανέωσης και αναβάθμισης του στόλου.

Στις αγορές των Βαλκανίων και της Κύπρου, ο Όμιλος παρουσίασε σταθερή εικόνα σε σχέση με το περσινό πρώτο τρίμηνο, με ήπια αύξηση εσόδων (+5%) και διατήρηση της κερδοφορίας σε επίπεδο EBIT και προ φόρων.

Εμπορία Αυτοκινήτων και Υπηρεσιών

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, η δραστηριότητα της Εμπορίας Αυτοκινήτων και Υπηρεσιών στην Ελλάδα παρουσίασε μείωση του Κύκλου Εργασιών κατά 4,6%, συνεισφέροντας συνολικά €120,2 εκατ. στον Κύκλο Εργασιών του Ομίλου.

Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα της Italian Motion (FIAT/JEEP/Alfa Romeo) που δε συμμετέχει στον Ενοποιημένο Κύκλο Εργασιών (μέθοδος καθαρής θέσης), παρουσίασε πωλήσεις €35,2 εκατ. κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, ενισχύοντας περαιτέρω τη συνολική εμπορική δραστηριότητα του Ομίλου.

Επιπρόσθετα, κατά τον Μάιο 2026 ο Όμιλος ανακοίνωσε τη διάθεση της νέας μάρκας Lepas του ομίλου Chery στην ελληνική αγορά μέσω της Italian Motion, εξέλιξη που ενισχύει τη στρατηγική διεύρυνσης του χαρτοφυλακίου και δημιουργεί πρόσθετες προοπτικές ανάπτυξης για τον Τομέα Εμπορίας του Ομίλου.

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Τελευταία τροποποίηση στις 26/06/2026 - 18:18
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