ifo: Η Γερμανία να αξιοποιήσει καλύτερα τις βιομηχανικές της δυνατότητες - Υπό πίεση ο κλάδος των αυτοκινήτων

Η γερμανική οικονομία έχει τη δυνατότητα να ξεπεράσει τις προκλήσεις του μετασχηματισμού, αλλά χρειάζεται να αλλάξει την πολιτική καινοτομίας της. Αυτό είναι ένα από τα συμπεράσματα μελέτης του ifo Institute που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Bertelsmann Foundation.

«Η ανάλυσή μας δείχνει ότι ένα μεγάλο μέρος της γερμανικής βιομηχανίας βρίσκεται ήδη σε πορεία προς το μέλλον. Αυτό που απαιτείται τώρα είναι μια πολιτική που θα στηρίζει αυτή τη μετάβαση και δεν θα την επιβραδύνει», δήλωσε ο Oliver Falck, διευθυντής του Κέντρου Οικονομικών της Καινοτομίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ifo.

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της μελέτης, δημιουργήθηκε για πρώτη φορά ένας πίνακας μεριδίων ανάπτυξης για τη γερμανική βιομηχανία. Σύμφωνα με αυτόν, περίπου το 76% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας στον μεταποιητικό τομέα προέρχεται από κλάδους στους οποίους το μερίδιο της αξίας παραγωγής που προορίζεται για πώληση και που αντιστοιχεί στα ταχύτερα αναπτυσσόμενα προϊόντα υπερβαίνει εκείνο των προϊόντων με τη μεγαλύτερη πτώση. Ως εκ τούτου, η γερμανική βιομηχανία διαθέτει, σε γενικές γραμμές, τις προϋποθέσεις για να διαχειριστεί τον πολυδιάστατο μετασχηματισμό.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι τομείς υψηλής τεχνολογίας, όπως η φαρμακοβιομηχανία και η βιομηχανία πληροφορικής, βρίσκονται σε ιδιαίτερα ισχυρή θέση. Διαθέτουν υψηλά μερίδια προϊόντων ανάπτυξης και καταγράφουν σημαντική αύξηση σε επενδύσεις και εξαγωγές.

«Ωστόσο, και οι τομείς μεσαίας τεχνολογίας, όπως η μηχανολογία και τμήματα της χημικής βιομηχανίας, έχουν ήδη προσαρμόσει τα χαρτοφυλάκια προϊόντων τους στις αγορές του μέλλοντος», σημείωσε ο ερευνητής του ifo Christian Pfaffl.

Αντίθετα, η αυτοκινητοβιομηχανία, ως ο κορυφαίος κλάδος, βρίσκεται υπό σημαντική πίεση προσαρμογής, καθώς το μερίδιο των κινητήρων εσωτερικής καύσης -των οποίων η αξία παραγωγής μειώνεται- είναι μεγαλύτερο από εκείνο των αναπτυσσόμενων τεχνολογιών, όπως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Παρ’ όλα αυτά, η μεγάλη πλειονότητα των κλάδων που σήμερα αντιπροσωπεύουν χαμηλότερο από τον μέσο όρο ποσοστό της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας διαθέτουν πολύ περισσότερα ταχέως αναπτυσσόμενα προϊόντα σε σχέση με εκείνα που βρίσκονται σε πτώση, όπως για παράδειγμα η παραγωγή υαλικών και μετάλλων.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι είναι απαραίτητο να προωθηθεί η διαρθρωτική αλλαγή αντί να καθυστερεί μέσω πολιτικών που διατηρούν τις υφιστάμενες δομές. «Οι συνθήκες για ριζοσπαστικές καινοτομίες και ταχέως αναπτυσσόμενες νεοφυείς επιχειρήσεις πρέπει να βελτιωθούν σημαντικά», τόνισε ο Falck. Κατά την άποψή του, αυτό περιλαμβάνει μια αγορά κεφαλαίων φιλική προς την καινοτομία, φορολογικούς κανόνες που δεν τιμωρούν τις επενδύσεις υψηλού ρίσκου, καθώς και μια πιο ευέλικτη αγορά εργασίας που θα διευκολύνει τις προσαρμογές.