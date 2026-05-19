BriQ Properties: Αύξηση 22% στα καθαρά κέρδη για το Α΄ τρίμηνο του 2026
22:30 - 19 Μάι 2026

Reporter.gr Newsroom
Η BriQ Properties ανακοίνωσε σήμερα (19/5) τα βασικά της μεγέθη για το πρώτο τρίμηνο της χρήσης 2026 και συγκεκριμένα από την 1η Ιανουαρίου έως και το τέλος Μαρτίου. 

Α. Χαρτοφυλάκιο ακινήτων

Την 31 η Μαρτίου 2026, το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Εταιρείας περιλάμβανε 52 ακίνητα εύλογης αξίας € 288 εκ., έναντι 51 ακινήτων εύλογης αξίας € 282 εκ. την 31.12.2025.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, η Εταιρεία προχώρησε στην αγορά ενός οικοπέδου 10.555 τ.μ. στην περιοχή της Μεταμόρφωσης Αττικής, εντός
ΒΙΟΠΑ Αχαρνών, στο οποίο σκοπεύει να κατασκευάσει νέο βιομηχανικό κτήριο, υψηλών προδιαγραφών, επιφάνειας περίπου 4.180 τ.μ.

Το κόστος απόκτησης του οικοπέδου ανήλθε στο ποσό των € 3,5 εκ. ενώ το συνολικό κόστος της επένδυσης (συμπεριλ. της αγοράς του οικοπέδου) εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα € 6,5 εκ.. Επίσης η Εταιρεία προχώρησε σε επενδύσεις στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων της ποσού € 2,5 εκ. καθώς ολοκληρώθηκε η κατασκευή του νέου εξαώροφου κτιρίου γραφείων «AENORA Offices» επιφάνειας 2.363 τ.μ επι της Λ. Ποσειδώνος 42, στο Φαληρικό Δέλτα.

Η κατανομή της αξίας χαρτοφυλακίου στις 31.03.2026 αναλύεται σε ακίνητα logistics 35% (vs 32% την 31.03.2025), γραφεία 26% (28% την 31.03.2025), καταστήματα 24% (26% την 31.03.2025), ξενοδοχεία 13% (12% την 31.03.2025) και λοιπές χρήσεις 2% (2% την 31.03.2025).

Β. Βασικά οικονομικά μεγέθη

H Εταιρεία παρουσίασε βελτιωμένα κέρδη στο πρώτο τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Πιο αναλυτικά:

▪ Τα έσοδα από μισθώματα διατηρήθηκαν σε € 5,33 εκ, έναντι € 5,39 εκ. για το πρώτο τρίμηνο του 2025, παρόλο που το πρώτο τρίμηνο της χρήσης 2026 το χαρτοφυλάκιο περιλάμβανε 52 ακίνητα έναντι 55 ακινήτων κατά τη λήξη της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους.
▪ Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 1,6% και ανήλθαν σε € 4,56 εκ., έναντι € 4,49 εκ. κυρίως λόγω μείωσης του ΕΝΦΙΑ συνέπεια της πώλησης των ακινήτων που πραγματοποιήθηκε εντός της χρήσης 2025, και λόγω μείωσης λοιπών λειτουργικών εξόδων της Εταιρείας.

▪ Τα κέρδη προ φόρων (EBT) αυξήθηκαν κατά 17,9% και ανήλθαν σε € 3,81 εκ., έναντι € 3,23 εκ. κυρίως λόγω της μείωσης των χρηματοοικονομικών εξόδων της Εταιρείας συνέπεια της μείωσης δανεισμού εν σχέσει με αντίστοιχη περσινή περίοδο.
▪ Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 21,3% και ανήλθαν σε € 3,58 εκ. έναντι € 2,95 εκ.
▪ Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 16,3% και διαμορφώθηκαν σε € 0,077/μετοχή, έναντι € 0,066/μετοχή.
▪ Τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (F.F.O.) αυξήθηκαν κατά 14,9% και ανήλθαν σε € 3,23 εκ., έναντι € 2,81 εκ.

Αναφορικά με τα στοιχεία του ισολογισμού του Ομίλου της 31.03.2026 σε σύγκριση με την 31.12.2025, παρουσιάζονται τα παρακάτω κύρια μεγέθη:

▪ Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων (Ν.Α.V.) που αντιστοιχούν σε μετόχους της Εταιρείας την 31η Μαρτίου 2026 αυξήθηκε κατά 2,5% και ανέρχεται σε € 178,0 εκ. έναντι € 173,7 εκ. την 31η Δεκεμβρίου 2025.
▪ To σύνολο των ιδίων κεφαλαίων (N.A.V.) ανά μετοχή αυξήθηκε κατά 2,5% και ανήλθε σε € 3,82 την 31η Μαρτίου 2026, έναντι € 3,72 την 31η Δεκεμβρίου 2025.
▪ Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου την 31η Μαρτίου 2026 ανέρχονταν σε € 5,6 εκ. έναντι € 4,3 εκ. την 31η Δεκεμβρίου 2025.
▪ Ο συνολικός δανεισμός παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα σε € 105,5 εκ. έναντι € 101,9 εκ. την 31η Δεκεμβρίου 2025, που αντιστοιχεί σε L.T.V. (Δάνεια / Επενδύσεις σε ακίνητα) 36,6% και Net L.T.V. ((Δάνεια – Ταμειακά Διαθέσιμα)/Επενδύσεις σε ακίνητα) σε 34,7%, έναντι 36,2% και 34,6% αντίστοιχα για την 31η Δεκεμβρίου 2025.
▪ Το 98% των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας σήμερα φέρει σταθερό επιτόκιο μέσω συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου (IRS) που έχουν συναφθεί την περίοδο Οκτωβρίου 2025 – Φεβρουαρίου 2026 ποσού € 100 εκ. και μέσω δανειακών συμβάσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Γ. Προοπτικές για το 2026

Στρατηγική προτεραιότητα της Εταιρείας παραμένει η υλοποίηση του αναπτυξιακού της προγράμματος, με έμφαση στα έργα στον Ασπρόπυργο, στην Πάρο και στη Μεταμόρφωση, τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της περιόδου 2027–2028. Ταυτόχρονα, η Εταιρεία εξετάζει επιλεκτικά νέες αναπτύξεις ή επενδυτικές ευκαιρίες, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της με ποιοτικά ακίνητα που δύνανται να προσφέρουν ελκυστικές αποδόσεις. Επιπλέον, η Εταιρεία συνεχίζει την υλοποίηση δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης του χαρτοφυλακίου της και παραμένει προσηλωμένη στη συνετή ανάπτυξη με ταυτόχρονη διαχείριση κόστους και δανεισμού, με στόχο τη διατήρηση ισχυρής χρηματοοικονομικής θέσης και τη μεγιστοποίηση της μερισματικής απόδοσης προς τους μετόχους.

Οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις συνεχίζουν να δημιουργούν αβεβαιότητα και πληθωριστικές πιέσεις στις διεθνείς αγορές. Παρόλα αυτά ο αντίκτυπος στις δραστηριότητες της Εταιρείας παραμένει περιορισμένος, καθώς το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο βρίσκεται αποκλειστικά στην Ελλάδα, και η Εταιρεία έχει αντισταθμίσει το 98% του επιτοκιακού κινδύνου της. Η Εταιρεία παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις και οι αρχικές της εκτιμήσεις είναι ότι τα έσοδα και η λειτουργική κερδοφορία του 2026 θα διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα με αυτά της χρήσης του 2025.

