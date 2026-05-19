Βανς: Σημαντική η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις - Δεν υπάρχει σχέδιο μεταφοράς ιρανικού ουρανίου στη Ρωσία

Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε την Τρίτη (19/5) ότι η πιθανότητα μεταφοράς των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν στη Ρωσία δεν αποτελεί, προς το παρόν, μέρος κάποιου άμεσου σχεδιασμού της Ουάσινγκτον.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Λευκό Οίκο, ο Βανς ανέφερε πως η αμερικανική κυβέρνηση έχει λάβει γνώση των σχετικών δημοσιευμάτων και πληροφοριών, ωστόσο δεν γνωρίζει την προέλευσή τους ούτε επιβεβαιώνει ότι υφίσταται τέτοια πρωτοβουλία.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η Τεχεράνη δεν έχει θέσει το συγκεκριμένο θέμα στο πλαίσιο των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σημειώνοντας ότι θα περίμενε να είχε τεθεί επισήμως εφόσον υπήρχε πραγματικά τέτοιος σχεδιασμός.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στις προοπτικές των αμερικανοϊρανικών σχέσεων, υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσινγκτον βλέπει δύο πιθανά σενάρια εξέλιξης.

Όπως τόνισε, βασική θέση των ΗΠΑ παραμένει ότι το Ιράν δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι διαπραγματεύσεις των τελευταίων εβδομάδων έχουν οδηγήσει σε «σημαντική πρόοδο», ενώ εκτίμησε ότι η ιρανική πλευρά εμφανίζεται περισσότερο διατεθειμένη να προχωρήσει σε συμφωνία έπειτα από τις πρόσφατες διπλωματικές επαφές.

Ωστόσο, ο Βανς προειδοποίησε ότι πέρα από τη διπλωματική οδό υπάρχει και εναλλακτικό σενάριο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών.

«Δεν θα υπάρξει συμφωνία που να επιτρέπει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο», ξεκαθάρισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι προετοιμασμένες για κάθε πιθανή εξέλιξη, αν και εξακολουθούν να προκρίνουν μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων.