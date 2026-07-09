AKTOR: Κατ’ αρχήν συμφωνία με τη Motor Oil για την απόκτηση του 50% της Dioriga Gas

Σε κατ' αρχήν συμφωνία για την είσοδο της AKTOR στη μετοχική σύνθεση της Dioriga Gas κατέληξαν οι όμιλοι AKTOR και Motor Oil, υπογράφοντας πλαίσιο βασικών όρων συναλλαγής που προβλέπει την απόκτηση από την πρώτη του 50% της εταιρείας, η οποία αναπτύσσει το έργο του πλωτού τερματικού σταθμού αποθήκευσης και επαναεριοποίησης LNG (FSRU) στους Αγίους Θεοδώρους.

Η συναλλαγή εντάσσεται, όπως αναφέρεται στις σχετικές ανακοινώσεις, στον στρατηγικό σχεδιασμό της AKTOR για την ενίσχυση της παρουσίας της στις κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, ενώ για τη Motor Oil αποτελεί μέρος της στρατηγικής ανάπτυξης του έργου μέσω της διεύρυνσης της χρηματοδοτικής και επιχειρησιακής του βάσης.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των δύο εισηγμένων εταιρειών, η ολοκλήρωση της συναλλαγής εξαρτάται από την οριστικοποίηση των συμβατικών κειμένων και την παροχή των απαραίτητων εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων.

Επένδυση-κλειδί για τη στρατηγική της AKTOR

Η συμμετοχή στη Dioriga Gas, όπως τονίζεται, αποτελεί ακόμη μία κίνηση της AKTOR στο πλαίσιο του επενδυτικού της σχεδίου, το οποίο προβλέπει επενδύσεις ύψους 3 δισ. ευρώ έως το 2031 με στόχο τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων και την ενίσχυση της παρουσίας του ομίλου σε νέους τομείς της οικονομίας, μεταξύ των οποίων και η αγορά LNG.

Η διοίκηση του ομίλου θεωρεί ότι η συμμετοχή στο έργο ενισχύει τη θέση της εταιρείας στις ενεργειακές υποδομές, ενώ παράλληλα δημιουργεί προοπτικές ανάπτυξης στον τομέα του υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η AKTOR έχει ήδη ανακοινώσει ότι διαθέτει εμπορικές συμφωνίες LNG συνολικής δυναμικότητας 1,5 bcm, με μακροπρόθεσμες συμβάσεις που αντιστοιχούν σε εκτιμώμενο κύκλο εργασιών 9 δισ. ευρώ για την περίοδο 2030-2050, ενώ βρίσκεται σε διαδικασία σύναψης νέων συμφωνιών συνολικής δυναμικότητας 5 bcm.

Η στρατηγική της Motor Oil

Από την πλευρά της, η Motor Oil επισημαίνει ότι η συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική της για την περαιτέρω ανάπτυξη κρίσιμων ενεργειακών υποδομών και την ενίσχυση της παρουσίας της στην αλυσίδα αξίας του φυσικού αερίου.

Η εταιρεία εκτιμά ότι η συμμετοχή της AKTOR θα ενισχύσει τη χρηματοδοτική, επιχειρησιακή και εμπορική βάση του έργου, επιταχύνοντας την πορεία προς την υλοποίησή του.

Το asset της Dioriga Gas

Η Dioriga Gas αναπτύσσει το FSRU στους Αγίους Θεοδώρους, το οποίο θεωρείται το πλέον ώριμο αδειοδοτικά έργο της κατηγορίας του στην Ελλάδα.

Η μονάδα προβλέπεται να συνδεθεί με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και να προσθέσει αποθηκευτική δυναμικότητα LNG από 170.000 έως 210.000 κυβικά μέτρα.

Οι δύο εταιρείες επισημαίνουν ότι η νέα υποδομή αναμένεται να ενισχύσει την ευελιξία του ελληνικού ενεργειακού συστήματος, να δημιουργήσει μία επιπλέον πύλη εισόδου LNG προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και να συμβάλει στην περαιτέρω διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας φυσικού αερίου.

Σημειώνουν επίσης ότι το έργο εντάσσεται στον σχεδιασμό του Κάθετου Ενεργειακού Διαδρόμου και ευθυγραμμίζεται με τους ευρωπαϊκούς στόχους για ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και μείωση της εξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Οι επόμενες κινήσεις

Η συμφωνία βρίσκεται στο στάδιο του πλαισίου βασικών όρων και η ολοκλήρωσή της προϋποθέτει την υπογραφή των οριστικών συμβάσεων και την παροχή των αναγκαίων εγκρίσεων.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η AKTOR θα αποκτήσει το 50% ενός από τα σημαντικότερα υπό ανάπτυξη ενεργειακά έργα LNG στην Ελλάδα, ενώ η Motor Oil θα αποκτήσει στρατηγικό εταίρο για την περαιτέρω χρηματοδοτική, τεχνική και εμπορική ωρίμανση της επένδυσης.