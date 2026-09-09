Euroxx για Motor Oil: Νέα τιμή-στόχος στα 70,8 ευρώ ανά μετοχή

H Euroxx επικαιροποιεί τις προβλέψεις της για τη Μοtor Oil, σημειώνοντας πως στο 2ο τρίμηνο του 2026, ο Όμιλος κατέγραψε το ισχυρότερο τρίμηνό της στην ιστορία της και αναμένουμε η τάση αυτή να συνεχιστεί και στα επόμενα τρίμηνα, με τα προσαρμοσμένα EBITDA να φτάνουν τα 2,1 δισ. ευρώ.

Οι αναλυτές σημειώνουν πως «επικαιροποιήσαμε την αποτίμησή μας και θέτουμε νέα τιμή-στόχο στα 70,8 ευρώ ανά μετοχή, από 36,3 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας τη σύσταση overweight. Με βάση τις εκτιμήσεις μας, η ΜΟΗ διαπραγματεύεται με EV/EBITDA 4,0x για το 2027 και 4,2x για το 2028.

Έχουμε αναβαθμίσει τις εκτιμήσεις μας ώστε να αποτυπώσουμε ένα υψηλότερο περιβάλλον περιθωρίων διύλισης από το γ΄ τρίμηνο και εφεξής, προβλέποντας πλέον περιθώριο διύλισης 25,7 δολαρίων/βαρέλι για το έτος, με τα προσαρμοσμένα EBITDA του Ομίλου να υπερβαίνουν το όριο των 2 δισ. ευρώ.

Οι νέες προβλέψεις αποτυπώνουν επίσης έσοδα και προσαρμογές που συνδέονται με τη ροή συναλλαγών (deal flow) και προέρχονται από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ενώ παράλληλα αναπροσαρμόζουμε τις προβλέψεις μας για την κυκλική οικονομία από το 2027 και μετά.

Ως εκ τούτου, προβλέπουμε αρκετά ισχυρή παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών (απόδοση περίπου 14,6% το 2026E), παρά τη δημιουργία κεφαλαίου κίνησης λόγω φορτίων κατά το α΄ εξάμηνο του 2026, με τη δυναμική να διατηρείται σε μεγάλο βαθμό και το 2027», συμπληρώνουν.