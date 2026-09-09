ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Euroxx για Motor Oil: Νέα τιμή-στόχος στα 70,8 ευρώ ανά μετοχή
Αναλύσεις
10:30 - 09 Σεπ 2026

Euroxx για Motor Oil: Νέα τιμή-στόχος στα 70,8 ευρώ ανά μετοχή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

H Euroxx επικαιροποιεί τις προβλέψεις της για τη Μοtor Oil, σημειώνοντας πως στο 2ο τρίμηνο του 2026, ο Όμιλος κατέγραψε το ισχυρότερο τρίμηνό της στην ιστορία της και αναμένουμε η τάση αυτή να συνεχιστεί και στα επόμενα τρίμηνα, με τα προσαρμοσμένα EBITDA να φτάνουν τα 2,1 δισ. ευρώ.

Οι αναλυτές σημειώνουν πως «επικαιροποιήσαμε την αποτίμησή μας και θέτουμε νέα τιμή-στόχο στα 70,8 ευρώ ανά μετοχή, από 36,3 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας τη σύσταση overweight. Με βάση τις εκτιμήσεις μας, η ΜΟΗ διαπραγματεύεται με EV/EBITDA 4,0x για το 2027 και 4,2x για το 2028.

Έχουμε αναβαθμίσει τις εκτιμήσεις μας ώστε να αποτυπώσουμε ένα υψηλότερο περιβάλλον περιθωρίων διύλισης από το γ΄ τρίμηνο και εφεξής, προβλέποντας πλέον περιθώριο διύλισης 25,7 δολαρίων/βαρέλι για το έτος, με τα προσαρμοσμένα EBITDA του Ομίλου να υπερβαίνουν το όριο των 2 δισ. ευρώ.

Οι νέες προβλέψεις αποτυπώνουν επίσης έσοδα και προσαρμογές που συνδέονται με τη ροή συναλλαγών (deal flow) και προέρχονται από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ενώ παράλληλα αναπροσαρμόζουμε τις προβλέψεις μας για την κυκλική οικονομία από το 2027 και μετά.

Ως εκ τούτου, προβλέπουμε αρκετά ισχυρή παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών (απόδοση περίπου 14,6% το 2026E), παρά τη δημιουργία κεφαλαίου κίνησης λόγω φορτίων κατά το α΄ εξάμηνο του 2026, με τη δυναμική να διατηρείται σε μεγάλο βαθμό και το 2027», συμπληρώνουν.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Θετική αναθεώρηση Euroxx για ελληνικές τράπεζες: Αύξηση κερδών και ανεβασμένες έως 20% οι τιμές-στόχοι
Αναλύσεις

Θετική αναθεώρηση Euroxx για ελληνικές τράπεζες: Αύξηση κερδών και ανεβασμένες έως 20% οι τιμές-στόχοι

Χρηματιστήριο: «Χλιαρή» πρεμιέρα για τον Σεπτέμβριο με υποχώρηση στις 2.657 μονάδες
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: «Χλιαρή» πρεμιέρα για τον Σεπτέμβριο με υποχώρηση στις 2.657 μονάδες

Motor Oil: Η εξαγωγική ισχύς, η άνθηση της διύλισης και το νέο στοίχημα στις ΑΠΕ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Motor Oil: Η εξαγωγική ισχύς, η άνθηση της διύλισης και το νέο στοίχημα στις ΑΠΕ

Motor Oil: Οι «βατήρες» ανάπτυξης, το μομέντουμ της συγκυρίας και οι νέες επενδύσεις
Επιχειρήσεις

Motor Oil: Οι «βατήρες» ανάπτυξης, το μομέντουμ της συγκυρίας και οι νέες επενδύσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
09/09/2026 - 11:55

ΑΑΔΕ: Νέα έκδοση myDATA από 10 Σεπτεμβρίου – Τι αλλάζει για τις επιχειρήσεις

Πολιτική
09/09/2026 - 11:50

Χρυσοχοΐδης: Ηλεκτρονικό βραχιολάκι για όλους τους κατηγορούμενους για ενδοοικογενειακή βία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/09/2026 - 11:43

Το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ στο επίκεντρο Εσπερίδας της ΡΑΑΕΥ στη Θεσσαλονίκη

Ειδήσεις
09/09/2026 - 11:41

Κίνα: Πάτησε «γκάζι» ο πληθωρισμός τον Αύγουστο μετά το χαμηλό εξαμήνου

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
09/09/2026 - 11:38

ΟΑΣΑ: Νέες γραμμές σε Ανατολική και Δυτική Αττική – Τι αλλάζει από 18 Σεπτεμβρίου

Οικονομία
09/09/2026 - 11:38

FT: Πώς η Ελλάδα προσελκύει hedge funds – Τα πρόσωπα-κλειδιά και το φορολογικό «δέλεαρ»

Ειδήσεις
09/09/2026 - 11:32

Την ενοχή των δύο ψαράδων για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη πρότεινε ο εισαγγελέας

Ειδήσεις
09/09/2026 - 11:30

Τραμπ: Κλιμακώνει τον εμπορικό πόλεμο με τον Καναδά – Απαγορεύσεις και δασμοί 50%

Πολιτική
09/09/2026 - 11:18

Γεωργιάδης: Η Ελλάδα δεν έχει κουλτούρα κυβερνήσεων συνεργασίας

Σχόλια Αγοράς
09/09/2026 - 11:08

Χρηματιστήριο: Επόμενος στόχος οι 3.250–3.300 μονάδες - Αναγκαία η συμμετοχή περισσότερων τίτλων

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/09/2026 - 10:56

POS Άμεση Χρηματοδότηση: Η νέα λύση της Alpha Bank με τη Nexi που δίνει ρευστότητα στις μικρές επιχειρήσεις

Χρηματιστήρια
09/09/2026 - 10:45

Πτωτικά κινούνται οι ευρωαγορές καθώς το πετρέλαιο «αγγίζει» τα $100 το βαρέλι

Εμπορεύματα
09/09/2026 - 10:40

Πετρέλαιο: Οι τιμές ξεπέρασαν τα $100 - Φουντώνουν οι ανησυχίες για τα $120

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
09/09/2026 - 10:40

Φάρμα Κουκάκη: Νέος κύκλος ανάπτυξης με στόχο τζίρο €70 εκατ. το 2026

Επιχειρήσεις
09/09/2026 - 10:33

Autohellas: Στα €501 εκατ. ο τζίρος στο α' εξάμηνο – Αύξηση 2,6% στα EBITDA

Αναλύσεις
09/09/2026 - 10:30

Euroxx για Motor Oil: Νέα τιμή-στόχος στα 70,8 ευρώ ανά μετοχή

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
09/09/2026 - 10:23

Minos Beach Art Hotel : Η διψήφια άνοδος εσόδων και η στρατηγική ανάπτυξης του τουρισμού πολυτελείας

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
09/09/2026 - 10:13

Κοντολέων (ΕΒΙΚΕΝ): «Όχι καμπανάκια, καμπάνες» για την επιβίωση της βιομηχανίας – Απαραίτητη η ευρωπαϊκή στήριξη

Υγεία
09/09/2026 - 10:08

Κλειστά τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου τα φαρμακεία της Αττικής - Πώς θα εξυπηρετούνται οι πολίτες

Αναλύσεις
09/09/2026 - 09:56

ΧΑ: Στις 2750 μονάδες η κοντινότερη αντίσταση για το ΓΔ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/09/2026 - 09:47

Ρεύμα: Στόχος τα 16,6-17 λεπτά η κιλοβατώρα το 2029 – Από πού θα προκύψει η μείωση των 70 ευρώ/MWh

Χρηματιστήρια
09/09/2026 - 09:36

Μικτά πρόσημα στην Ασία εν μέσω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Οικονομία
09/09/2026 - 09:23

«Συνέπεια»: Ψηφιακός έλεγχος στα κρατικά φέσια – Στο στόχαστρο οι φορείς που καθυστερούν πληρωμές

ΜΕΤΑΛΛΑ
09/09/2026 - 09:12

Eldorado Gold: Παρήγαγε το πρώτο συμπύκνωμα χαλκού-χρυσού στις Σκουριές

Ειδήσεις
09/09/2026 - 09:07

ifo: Λιγότερο απαισιόδοξοι οι αυτοαπασχολούμενοι στη Γερμανία

Τεχνολογία
09/09/2026 - 09:01

Ερευνητής της Anthropic αποχωρεί λόγω φόβων για «ανεξέλεγκτη» Τεχνητή Νοημοσύνη

Πολιτική
09/09/2026 - 08:23

Γεραπετρίτης για ελληνοτουρκικά: Προφανώς και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στο πεδίο

Άλλοι Αρθρογράφοι
09/09/2026 - 08:12

Ενεργειακό κόστος και ΔΕΘ

Επιχειρήσεις
09/09/2026 - 08:02

Η συνταγή Χατζημηνά για τη νέα παραγωγική Ελλάδα - «Χρυσός» οι Έλληνες μηχανικοί

Magazino
09/09/2026 - 08:00

32ες Νύχτες Πρεμιέρας: Αυτές είναι οι 42 ελληνικές ταινίες μικρού μήκους της φετινής διοργάνωσης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ