Η μεγάλη στροφή της AKTOR έως το 2030: Ενέργεια, υποδομές και διεθνείς επενδυτές στο πλάνο Εξάρχου

Η ενέργεια, οι υποδομές και η δημιουργία ισχυρών επαναλαμβανόμενων ταμειακών ροών είναι στο επίκεντρο τηςς AKTOR όπως καταγράφηκε κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων που έλαβε χώρα την Πέμπτη 16/6. Όπως ανέφερε, δε, η διοίκηση, το στρατηγικό της σχέδιο σηματοδοτεί οριστική μετάβαση από την περίοδο της ανασυγκρότησης σε εκείνη της ανάπτυξης.

Χαρακτηριστικά, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου, υπογράμμισε ότι η σημερινή AKTOR δεν έχει καμία σχέση με την εταιρεία του 2022, σημειώνοντας ότι η επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα νέο αναπτυξιακό άλμα. Σημείωσε δε ότι μετά την ΑΜΚ και το νέο ομόλογο, αθροιστικά τα τελευταία χρόνια, έχουν μπει στην εταιρεία πάνω από 1,5 δισ. ευρώ που δίνει ευρωστία και υψηλή πιστωτική εικόνα.

Το επιχειρηματικό μοντέλο του ομίλου, όπως τόνισε, παράλληλα, βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες – κατασκευές, παραχωρήσεις, LNG και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – με στόχο τη σταδιακή αύξηση των επαναλαμβανόμενων εσόδων και τη μείωση της εξάρτησης της λειτουργικής κερδοφορίας από τον κατασκευαστικό κλάδο.

LNG: Στρατηγικό στοίχημα η συνεργασία με τη Motor Oil

Κομβικό ρόλο στον νέο σχεδιασμό διαδραματίζει η συνεργασία με τη Motor Oil. Ο κ. Εξάρχου χαρακτήρισε στρατηγικής σημασίας την κοινή ανάπτυξη του FSRU «Διώρυγα Gas» στους Αγίους Θεοδώρους, επισημαίνοντας ότι η επένδυση δημιουργεί τις βάσεις για σταθερές ταμειακές ροές μετά το 2030, όταν το έργο θα αρχίσει να αποδίδει έσοδα.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι έως τις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η συμφωνία για την εξαγορά του 75% των εταιρειών Θαλής και ΗΛΕΚΤΩΡ, με τη Motor Oil να διατηρεί το υπόλοιπο 25%, ενισχύοντας περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο υποδομών και περιβαλλοντικών έργων του ομίλου.

Επιτάχυνση στις ΑΠΕ και αποθήκευση ενέργειας

Στον ενεργειακό τομέα, η AKTOR επιταχύνει το επενδυτικό της πρόγραμμα, με στόχο εγκατεστημένη ισχύ 550 MW έως το τέλος του 2026 και 1 GW έως το τέλος του 2027.

Ταυτόχρονα, βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για την απόκτηση δύο έργων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες στη Βουλγαρία, ενώ ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας καθετοποιημένης ενεργειακής πλατφόρμας, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στην αυτόνομη εισαγωγή της AKTOR Renewables στο Χρηματιστήριο έως το 2030.

Η ΑΜΚ και το ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο επικεφαλής της AKTOR στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα συγκεντρώσει ιδιαίτερα υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον.

Όπως αποκάλυψε, η διοίκηση εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο αύξησης του ύψους της έκδοσης, που είναι ύψους 650 εκατ. ανάλογα με τη ζήτηση που θα καταγραφεί στο βιβλίο προσφορών.

Η δημόσια προσφορά θα απευθυνθεί κατά 80% σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές και κατά 20% στην ελληνική αγορά, ενώ η έκδοση υποστηρίζεται από κορυφαίους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

«Μετά την ΑΜΚ θα έχουν εισρεύσει στην AKTOR 1,5 δισ. ευρώ»

Κλείνοντας τη γενική συνέλευση, ο Αλέξανδρος Εξάρχου έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της κεφαλαιακής ενίσχυσης για τη μελλοντική πορεία του ομίλου.

Όπως ανέφερε εμφατικά, μετά και την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, στην AKTOR θα έχουν εισρεύσει συνολικά περίπου 1,5 δισ. ευρώ τα τελευταία χρόνια, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα ισχυρή βάση για την επόμενη αναπτυξιακή φάση.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι πραγματοποίησε περίπου 80 συναντήσεις με διεθνείς επενδυτές, διαπιστώνοντας έντονο ενδιαφέρον για τον όμιλο.

«Υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον για την AKTOR. Θέλουμε να προσελκύσουμε νέους, σοβαρούς και μεγάλους θεσμικούς επενδυτές. Προτιμώ να έχω μικρότερο ποσοστό συμμετοχής σε μια εταιρεία με πολύ μεγαλύτερη αξία, παρά μεγαλύτερο ποσοστό σε μια εταιρεία μικρότερης αξίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Εξάρχου σημείωσε ακόμη ότι η διοίκηση επιδιώκει τη διεύρυνση της μετοχικής βάσης, δίνοντας χώρο σε νέους επενδυτές, καθώς αυτό ενισχύει τη μακροπρόθεσμη αξία και τη χρηματοοικονομική υγεία της εταιρείας.

Αναφερόμενος στη συνδυασμένη διαδικασία της αύξησης κεφαλαίου και της έκδοσης ομολογιακού δανείου, υπογράμμισε ότι η επιτυχία του εγχειρήματος αντανακλά τη σημαντική βελτίωση της εικόνας του ομίλου στις διεθνείς αγορές, σημειώνοντας ότι το ενδιαφέρον που καταγράφεται είναι ουσιαστικό και όχι συγκυριακό.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στη σημασία της χρηματοοικονομικής πειθαρχίας.

«Η οικονομική υγεία είναι αδιαπραγμάτευτη. Πρέπει να διατηρούμε έναν υγιή δανεισμό. Ζήσαμε τι συνέβη την περίοδο της κρίσης και δεν θα επιτρέψω να ξαναβρεθεί η AKTOR σε αντίστοιχη θέση», τόνισε.

Κλείνοντας, περιέγραψε το ευρύτερο όραμά του για τον όμιλο, σημειώνοντας ότι στόχος είναι η AKTOR να εξελιχθεί σε έναν ισχυρό περιφερειακό όμιλο υποδομών και ενέργειας στις χώρες του κάθετου ενεργειακού διαδρόμου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

«Μετά το 2030, όταν θα αρχίσουν να αποδίδουν οι επενδύσεις στο LNG, θέλουμε να προχωρήσουμε σε ακόμη πιο καινοτόμες πρωτοβουλίες, αξιοποιώντας τις νέες δυνατότητες που θα δημιουργηθούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.