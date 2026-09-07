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Ο Μακάριος Λαζαρίδης ενημέρωσε ότι δεν θα πάει στην... γιορτή γίδας, λόγω του δυστυχήματος στην Τανάγρα
Ανεμοδείκτης
10:00 - 07 Σεπ 2026

Ο Μακάριος Λαζαρίδης ενημέρωσε ότι δεν θα πάει στην... γιορτή γίδας, λόγω του δυστυχήματος στην Τανάγρα

Reporter.gr Newsroom
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Το αεροπορικό δυστύχημα του Σαββάτου (5/9) στην Τανάγρα γέμισε θλίψη την ΠΑ και την χώρα. Όσο τα αίτια διερευνώνται, η πολιτική τάξη της χώρας δίνει τις εξετάσεις της, όπως συμβαίνει σε κάθε περισσότερο ή λιγότερο σοβαρή περίσταση. 

Άλλες εκδηλώσεις θλίψης ήταν μετρημένες και ενδεδειγμένες, άλλες φανέρωσαν στοιχεία που δεν συνάδουν με την σοβαρότητα του συμβάντος και τον θάνατο του 40χρονου Εμπισμηναγού, Ιωάννη Μπλέσια και του 37χρονου Σμηναγού, Δημητρίου Πέτρου.

Ξεχώρισε μάλλον η ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα του βουλευτή Καβάλας της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος εξέφρασε μεν τα συλλυπητήρια του, αλλά στο υστερόγραφο θέλησε και να ενημερώσει ότι θα απουσιάσει από το… πανηγύρι της 16ης γιορτής γίδας (προφανώς κάπου στην εκλογική του περιφέρεια), τηρώντας την γενική και ορθή οδηγία της κυβέρνησης για ματαίωση εορταστικών εκδηλώσεων, πάρτι κ.ά. Μάλλον ατυχές και άκομψο...img 1156 be3ab6c058b183bc

Τελευταία τροποποίηση στις 07/09/2026 - 10:19
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