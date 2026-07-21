Motor Oil: «Χτίζει» ισχυρό τεχνολογικό πυλώνα με τη Nova ICT – Δύο νέα funds στο μετοχικό σχήμα

Ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα για την εδραίωσή της στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της τεχνολογίας πραγματοποιεί η Motor Oil, αποκτώντας το 50% της Nova ICT, μιας από τις πλέον δυναμικές εταιρείες ψηφιακών λύσεων στην ελληνική αγορά. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται προ των πυλών και η είσοδος δύο επενδυτικών funds στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, μέσω της απόκτησης ποσοστού που μπορεί να φθάσει έως και το 30%, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται σήμερα, Τρίτη (21/7).

Ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα για την εδραίωσή της στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της τεχνολογίας πραγματοποιεί η Motor Oil, αποκτώντας το 50% της Nova ICT, μιας από τις πλέον δυναμικές εταιρείες ψηφιακών λύσεων στην ελληνική αγορά. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται προ των πυλών και η είσοδος δύο επενδυτικών funds στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, μέσω της απόκτησης ποσοστού που μπορεί να φθάσει έως και το 30%, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται σήμερα, Τρίτη (21/7).

Η διπλή αυτή εξέλιξη εντάσσεται στη στρατηγική της Motor Oil για τη δημιουργία ενός ισχυρού τεχνολογικού πυλώνα, διευρύνοντας την παρουσία της σε δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας πέρα από τον παραδοσιακό ενεργειακό τομέα.

Χθες (20/7) ο όμιλος ανακοίνωσε ότι η έμμεση θυγατρική του, Ireon Technologies Limited, υπέγραψε συμφωνία με τη Nova Telecommunications and Media για την εξαγορά του 50% της Nova ICT, έναντι 60,5 εκατ. ευρώ.

Το υπόλοιπο 50% της εταιρείας παραμένει στην Pinston, επίσης εταιρεία συμφερόντων της οικογένειας Βαρδινογιάννη. Μετά τη συναλλαγή, το σύνολο της Nova ICT βρίσκεται υπό τον έλεγχο της οικογένειας Βαρδινογιάννη, ενώ το επόμενο βήμα αναμένεται να είναι η είσοδος δύο επενδυτικών κεφαλαίων, τα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη συμφωνήσει για την απόκτηση συνολικού ποσοστού έως 30%.

Η εντυπωσιακή πορεία της Nova ICT

Παρότι μετρά μόλις τρία χρόνια λειτουργίας, η Nova ICT έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους παρόχους ολοκληρωμένων ψηφιακών λύσεων στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 2023 και, υπό τη διοίκηση του διευθύνοντος συμβούλου Αλέξανδρου Μπρέγιαννη, κατέγραψε ιδιαίτερα ταχεία ανάπτυξη, αναλαμβάνοντας σύνθετα έργα υψηλής τεχνολογικής αξίας τόσο για το δημόσιο, όσο και για τον ιδιωτικό τομέα.

Η εταιρεία έχει αναπτύξει ισχυρή παρουσία σε κρίσιμους τομείς, όπως η υγεία, η πολιτική προστασία, η άμυνα, οι υποδομές, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, οι εφαρμογές έξυπνων πόλεων και οι υπηρεσίες ψηφιακού μετασχηματισμού για επιχειρήσεις.

Παράλληλα, έχει επεκτείνει τη δραστηριότητά της και εκτός ελληνικών συνόρων, συμμετέχοντας στην υλοποίηση σύνθετων ευρωπαϊκών έργων και ενισχύοντας σταθερά τη θέση της στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα ψηφιακών τεχνολογιών.

Αποτίμηση 121 εκατ. ευρώ

Η συμφωνία αποτιμά την καθαρή μετοχική αξία της Nova ICT στα 121 εκατ. ευρώ, αποτίμηση που αποτυπώνει τη σημαντική υπεραξία που δημιούργησε η εταιρεία μέσα σε μόλις τρία χρόνια, καθώς ξεκίνησε με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο μόλις 1 εκατ. ευρώ.

Στην ανακοίνωσή της, η Motor Oil αναφέρει ότι η Ireon Technologies προτίθεται εντός της τρέχουσας χρήσης να διαθέσει μέρος της συμμετοχής της σε στρατηγικούς επενδυτές, ώστε το τελικό ποσοστό που θα διατηρεί να κυμαίνεται μεταξύ 10% και 20%.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο, καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία με δύο επενδυτικά funds για τη διάθεση ποσοστού έως και 30%, με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται άμεσα.

Από την πλευρά της, η Nova επισημαίνει ότι η συναλλαγή σηματοδοτεί μια νέα φάση ανάπτυξης για τη Nova ICT, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της αναπτυξιακής της πορείας και ενισχύοντας περαιτέρω το ρόλο της στην αγορά των ψηφιακών τεχνολογιών.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η εμπορική συνεργασία μεταξύ της Nova και της Nova ICT θα συνεχιστεί απρόσκοπτα και μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Οι δύο εταιρείες θα εξακολουθήσουν να συνεργάζονται στην υλοποίηση μεγάλων έργων ψηφιακού μετασχηματισμού, αξιοποιώντας τη συμπληρωματική τεχνογνωσία τους για την ανάπτυξη νέων λύσεων τόσο για τον δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα.