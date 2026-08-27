Motor Oil: Η εξαγωγική ισχύς, η άνθηση της διύλισης και το νέο στοίχημα στις ΑΠΕ

Η συρρίκνωση της διυλιστικής της ικανότητας της Ελλάδας και η ανάδειξη σε κεντρικό πρόταγμα της ενεργειακής ασφάλειας, δίνει στην Ελλάδα, -ένεκα των υποδομών της και των επενδύσεων που έχουν γίνει εκεί-, σημαντικό ρόλο στο χάρτη της εμπορίας πετρελαϊκών προϊόντων.

Συγκεκριμένα, τα ελληνικά διυλιστήρια, και ειδικότερα οι εγκαταστάσεις των Motor Oil και Helleniq Energy, καλύπτουν πλέον όχι μόνο τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς, αλλά και ένα σημαντικό μέρος της αυξημένης ζήτησης σε διεθνείς αγορές.

Το περιβάλλον αυτό δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τον κλάδο της διύλισης. Από το 2009 έως το 2025, η ευρωπαϊκή παραγωγική δυναμικότητα μειώθηκε κατά περίπου 167 εκατ. μετρικούς τόνους, ενώ οι γεωπολιτικές αναταράξεις, οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στο πλαίσιο της ρωσοουκρανικής σύρραξης και η αστάθεια στη Μέση Ανατολή έχουν προσθέσει νέα δεδομένα στην αγορά.

Η ΜΟΗ

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η Motor Oil κατέγραψε σημαντική ενίσχυση των οικονομικών της επιδόσεων στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με τη διύλιση να επιστρέφει δυναμικά στο επίκεντρο της κερδοφορίας του Ομίλου.

Μάλιστα, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Motor Oil, Πέτρος Τζαννετάκης, εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές του δεύτερου εξαμήνου, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η στρατηγική του Ομίλου εκτείνεται πολύ πέρα από το παραδοσιακό κομμάτι του αργού πετρελαίου. Οι ΑΠΕ, η κυκλική οικονομία και άλλοι ενεργειακοί τομείς παραμένουν στο επίκεντρο του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού.

Γιατί η Motor Oil λέει «όχι» στη φορολόγηση υπερκερδών

Ένα από τα βασικά ζητήματα που τέθηκαν κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων ήταν το ενδεχόμενο επιβολής φόρου στα λεγόμενα υπερκέρδη, μετά την εντυπωσιακή αύξηση των οικονομικών επιδόσεων.

Ο κ. Τζαννετάκης εμφανίστηκε κατηγορηματικός απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, υποστηρίζοντας ότι η υψηλή κερδοφορία δεν προήλθε από την εγχώρια αγορά, αλλά κυρίως από την εξαγωγική δραστηριότητα του Ομίλου.

Όπως εξήγησε, τα αποτελέσματα αποτελούν προϊόν μιας μακροχρόνιας επιχειρηματικής στρατηγικής που βασίστηκε σε επενδύσεις στη διύλιση, την ώρα που μεγάλο μέρος της Ευρώπης ακολούθησε την αντίθετη πορεία, περιορίζοντας τη διυλιστική της δυναμικότητα και κλείνοντας μονάδες.

Υπό αυτή την έννοια, μια έκτακτη φορολόγηση θα είχε, σύμφωνα με τη διοίκηση, περισσότερο τιμωρητικό παρά οικονομικά τεκμηριωμένο χαρακτήρα. Η αυξημένη κερδοφορία, όπως υποστηρίζει η Motor Oil, συνδέεται με τις διεθνείς συνθήκες της αγοράς, την εξαγωγική της παρουσία και τις σημαντικές κεφαλαιουχικές επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία δεκαετία.

Η επιστροφή του διυλιστηρίου της Κορίνθου

Σημαντικό ρόλο στη σύγκριση των φετινών αποτελεσμάτων με εκείνα του 2025 διαδραμάτισε και η πλήρης επαναφορά της λειτουργίας του διυλιστηρίου της Κορίνθου.

Μετά την πυρκαγιά που είχε σημειωθεί πριν από δύο χρόνια, ο Όμιλος προχώρησε όχι μόνο στην αποκατάσταση των ζημιών, αλλά και σε ευρύτερες παρεμβάσεις αναβάθμισης της μονάδας. Η πλήρης λειτουργία της, από το δεύτερο εξάμηνο του 2025 και μετά, αποτυπώνεται πλέον και στις επιδόσεις του 2026.

Την ίδια στιγμή, η ευελιξία στην προμήθεια και επεξεργασία διαφορετικών τύπων αργού πετρελαίου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Motor Oil. Η δυνατότητα άμεσης διαφοροποίησης των πηγών προμήθειας, ακόμη και με υποκατάσταση φορτίων από περιοχές όπως ο Περσικός Κόλπος, σε συνδυασμό με την τεχνική υποδομή των διυλιστηρίων, επιτρέπει στον Όμιλο να ανταποκρίνεται στις μεταβολές της αγοράς.

Η δυνατότητα επεξεργασίας διαφορετικών ποιοτήτων αργού μεταφράζεται σε μεγαλύτερη ευελιξία ως προς το τελικό προϊόν και, κατ' επέκταση, σε πρόσβαση σε περισσότερες αγορές και πελάτες.

Εξαγωγές στο 78% των πωλήσεων

Ο εξαγωγικός χαρακτήρας, πάντως, της Motor Oil αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026.

Οι πωλήσεις εξωτερικού και ναυτιλίας έφτασαν στο 78,10% του συνολικού όγκου πωλήσεων του Ομίλου, έναντι 71,62% την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη σταδιακή ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της εταιρείας και τη σημασία που έχει για το επιχειρηματικό της μοντέλο η γεωγραφική διασπορά του πελατολογίου.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, ο εξαγωγικός προσανατολισμός δεν αφορά αποκλειστικά τη διύλιση, αλλά διαπερνά, με διαφορετική ένταση ανά δραστηριότητα, το σύνολο του επιχειρηματικού σχεδιασμού.

Συνολικά, οι πωλήσεις του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 αυξήθηκαν κατά 18% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, λαμβάνοντας υπόψη την εγχώρια αγορά, τις εξαγωγές, καθώς και τις πωλήσεις σε ναυτιλιακά και αεροπορικά καύσιμα.

Το πελατολόγιο της Motor Oil παρουσιάζει πλέον σημαντική γεωγραφική διασπορά, με παρουσία σχεδόν σε όλες τις ηπείρους.

Μικτές τάσεις στην εγχώρια αγορά καυσίμων

Στο μεταξύ, με βάση όσα αναφέρθηκαν στην ενημέρωση των αναλυτώ, στην ελληνική αγορά, η εικόνα κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους ήταν διαφοροποιημένη ανά κατηγορία καυσίμου.

Η κατανάλωση βενζίνης υποχώρησε κατά 3,1% σε ετήσια βάση, ενώ το ντίζελ σημείωσε αύξηση 1,2%. Ανοδικά κινήθηκαν και τα αεροπορικά καύσιμα, με αύξηση 5,6%.

Αντίθετα, πτώση καταγράφηκε στα ναυτιλιακά καύσιμα και στο LPG, κατά 7,5% και 5,7% αντίστοιχα.

Για το επόμενο διάστημα, στον προγραμματισμό της εταιρείας περιλαμβάνεται η προσωρινή θέση εκτός λειτουργίας μίας μονάδας του διυλιστηρίου της Κορίνθου, από τα μέσα Σεπτεμβρίου έως περίπου τα μέσα Οκτωβρίου, για εργασίες συντήρησης που δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τις 30 ημέρες.

Όπως διευκρίνισε ο κ. Τζαννετάκης, η διακοπή αυτή δεν αναμένεται να δημιουργήσει πρόβλημα στην κάλυψη των αναγκών της αγοράς. Ωστόσο, εκτιμάται ότι θα υπάρξει μια περιορισμένη επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα του επόμενου τριμήνου.

ΑΠΕ: Στροφή σε αιολικά και αποθήκευση ενέργειας

Παρά τη σειρά πρόσφατων συναλλαγών στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η Motor Oil ξεκαθαρίζει ότι δεν εγκαταλείπει τις επενδύσεις στις ΑΠΕ.

Ο στόχος για EBITDA ύψους 250 εκατ. ευρώ και για 2 GW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία έως το 2030 παραμένει σε ισχύ. Αυτό που αλλάζει είναι κυρίως ο χρονισμός των επενδύσεων.

Μεγάλο μέρος των κεφαλαιουχικών δαπανών μεταφέρεται στα επόμενα χρόνια, ενώ η στρατηγική βαρύτητα μετατοπίζεται πλέον περισσότερο προς τα αιολικά έργα και τις μονάδες αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, όπου τα φωτοβολταϊκά είχαν κεντρικό ρόλο στην επενδυτική στρατηγική, το νέο επενδυτικό μείγμα φαίνεται να δίνει προτεραιότητα σε έργα με διαφορετικό προφίλ.

Ένα πιο αναλυτικό επενδυτικό σχέδιο για τις ΑΠΕ αναμένεται, σύμφωνα με τον κ. Τζαννετάκη, προς τα τέλη Νοεμβρίου.

Η διοίκηση, εξάλλου, διέψευσε τα σενάρια περί αποεπένδυσης από τον συγκεκριμένο κλάδο μετά τη συμφωνία με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες και την πώληση αιολικών πάρκων.

Το ερωτηματικό για την έκπτωση στο diesel

Ανοιχτό παρέμενε, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, το ζήτημα του εάν η Motor Oil θα προχωρήσει σε παράταση της ειδικής έκπτωσης στο diesel για τον Σεπτέμβριο, ακολουθώντας το παράδειγμα της Helleniq Energy.

Ο κ. Τζαννετάκης ανέφερε ότι οι τελικές αποφάσεις αναμένονται εντός της επόμενης εβδομάδας.

Αναδιάρθρωση, όχι αποεπένδυση

Στο ίδιο πλαίσιο, η διοίκηση της Motor Oil επιχείρησε να αποσαφηνίσει τη σημασία των πρόσφατων συναλλαγών με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες και τον ΑΚΤΟΡ, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την πώληση του 75% των μετοχών των εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS.

Σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, οι κινήσεις αυτές δεν συνιστούν αποχώρηση από τους τομείς των ΑΠΕ ή της κυκλικής οικονομίας. Αντίθετα, εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια βελτιστοποίησης της παρουσίας και της δραστηριότητας του Ομίλου στους συγκεκριμένους κλάδους.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τη μερισματική πολιτική, ο κ. Τζαννετάκης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει πρόθεση αναθεώρησής της, παρά τα ιδιαίτερα υψηλά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου.

Η Motor Oil, όπως τόνισε, παραμένει προσηλωμένη στη μερισματική πολιτική που έχει ήδη αποφασιστεί, καθώς μια έκτακτη αλλαγή της ως αποτέλεσμα μιας ιδιαίτερα ισχυρής περιόδου δεν συνάδει με τη σταθερή επιχειρηματική και εταιρική κουλτούρα του Ομίλου.