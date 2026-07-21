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Η Ελλάδα μπροστά στο πανάκριβο τρένο της Τεχνητής Νοημοσύνης
Σπύρος Πολυχρονόπουλος
07:46 - 21 Ιουλ 2026

Η Ελλάδα μπροστά στο πανάκριβο τρένο της Τεχνητής Νοημοσύνης

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Το τρένο της τεχνητής νοημοσύνης έχει ξεκινήσει και σύντομα θα περάσει από την Ελλάδα. Θα ανεβούμε; Και σε ποιο βαγόνι; Η παρούσα και η επόμενη κυβέρνηση θα απαντήσουν στα ερωτήματα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι για να μη χάσουμε το τρένο, χρειάζεται πολιτική βούληση και πολύ χρήμα.

«Χρειάζεται να επενδυθεί μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ για να μπούμε στον χάρτη της ΑΙ, με μικροεπεμβάσεις δεν θα μπορέσουμε να το πετύχουμε», τόνισε για το θέμα ο Καθηγητής του MIT, Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, επικεφαλής της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη που έχει καταθέσει τις προτάσεις της ήδη στην κυβέρνηση.

Είναι σαφές, λοιπόν, πως η Ελλάδα δεν αρκεί να λέει ότι έχει στην πρώτη γραμμή την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά καλείται να το αποδείξει με έργα και κυρίως με... χρήματα. «Αλλιώς θα είμαστε ουραγοί όπως έχουμε συνηθίσει να είμαστε», προειδοποίησε ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης.

Το ανθρώπινο δυναμικό υπάρχει, παρότι φυσικά πολλοί Έλληνες ερευνητές και Ελληνίδες ερευνήτριες βρίσκονται στο εξωτερικό. Ωστόσο, ο Δασκαλάκης έχει φροντίσει να τους συντονίσει και είναι έτοιμοι να βοηθήσουν.

Επαναλαμβάνουμε, όμως, πως το μεγάλο ζήτημα είναι να υπάρξει η κατάλληλη χρηματοδότηση και να αυξηθούν σημαντικά οι κρατικές δαπάνες. Η κυβέρνηση της ΝΔ υπόσχεται πολλά, αλλά προς το παρόν τα στοιχεία δεν είναι ενθαρρυντικά. Κι αν αναλογιστούμε ότι βρισκόμαστε σε προεκλογικό χρόνο δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι πως τα κονδύλια για τις επενδύσεις στην ΑΙ δεν θα γίνουν επιδόματα.

Τα στοιχεία από επίσημους φορείς είναι πολύ χαρακτηριστικά και δείχνουν πως είναι απαραίτητο η τεχνητή νοημοσύνη να μπει στο δημόσιο διάλογο και μάλιστα στην πρώτη γραμμή.

Έρευνα του ΣΕΒ, άλλωστε, δείχνει πως αν κινηθούμε με στρατηγική, ταχύτητα και υπευθυνότητα μπορούμε να επανεφεύρουμε το παραγωγικό μας μοντέλο, που βασιζόμενο στην τεχνολογία μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 6-8% την επόμενη δεκαετία.

Στην πράξη, όμως, η χώρα μας βρίσκεται ακόμα πολύ πίσω στην υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς μόλις το 9% των ελληνικών επιχειρήσεων τη χρησιμοποιεί σε καθημερινή βάση.

Σε πρόσφατη επίσκεψη του στην Ελλάδα, ο Γιάννης Ιωσηφάκης, που έχει κορυφαίο ρόλο στην Nvidia έκανε έκκληση σε κυβέρνηση και επιχειρήσεις να υιοθετήσουν άμεσα την τεχνητή νοημοσύνη.

Η Nvidia κάνει τζίρους που σύντομα θα ξεπεράσουν το ΑΕΠ της Ελλάδας, με τον κ. Ιωσηφάκη να τονίζει στην εκδήλωση της Allwyn για το πρόγραμμα Forward πως μόνο μέσω της τεχνολογίας η χώρα μας μπορεί να πετύχει μεγαλύτερη ανάπτυξη.

Όσο για τις επιχειρήσεις ήταν κάθετος: «Τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους και είναι προφανές ότι οι εταιρείες που χρησιμοποιούν την τεχνολογία προοδεύουν πιο γρήγορα. Οι εταιρείες που παίρνουν τα ρίσκα και υιοθετούν την τεχνητή νοημοσύνη είναι αυτές που πετυχαίνουν».

Ναυπηγεία, Φαρμακευτικές, Τράπεζες, Robotics, Ενέργεια και Άμυνα είναι οι τομείς που σύμφωνα με τον κ. Ιωσηφάκη πρέπει να κάνει focus η Ελλάδα.

«Υιοθετήστε την τεχνητή νοημοσύνη όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και η Ελλάδα θα γίνει πολύ πιο πετυχημένη», τόνισε κλείνοντας.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο Reporter Magazine Ιουλίου 2026

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