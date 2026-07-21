ΕΛΙΜΕ: Ο θεσμικός εκφραστής των ελληνικών λιμένων στη νέα εποχή της ναυτιλίας

Τα Ποσειδώνια 2026 επιβεβαίωσαν για ακόμη μία φορά ότι οι ελληνικοί λιμένες βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων που διαμορφώνουν το μέλλον της ναυτιλίας, των μεταφορών και της εθνικής οικονομίας. Στο περιβάλλον αυτό, η Ένωση Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ) ανέδειξε τον ρόλο της ως τον ενιαίο θεσμικό φορέα που εκπροσωπεί, υποστηρίζει και προβάλλει τα ελληνικά λιμάνια, δημιουργώντας ουσιαστικές ευκαιρίες εξωστρέφειας, συνεργασίας και ανάπτυξης για τα μέλη της.

Με τη συμμετοχή και των σαράνταπέντε λιμένων-μελών της στο περίπτερο της Ένωσης στο Hall 4 (Stand 315), η ΕΛΙΜΕ παρουσίασε στην πράξη τη δύναμη της συλλογικής εκπροσώπησης. Σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο επιτυχημένες διοργανώσεις των Ποσειδωνίων, το περίπτερο της Ένωσης λειτούργησε ως σημείο αναφοράς για την ελληνική λιμενική κοινότητα, φιλοξενώντας συναντήσεις, επαφές και συζητήσεις με φορείς της ναυτιλιακής βιομηχανίας, εκπροσώπους διεθνών οργανισμών, επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και θεσμών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αμέσως μετά τα εγκαίνια της έκθεσης αποτέλεσε μια ισχυρή αναγνώριση της στρατηγικής σημασίας των ελληνικών λιμένων για τη χώρα. Παράλληλα, το περίπτερο της ΕΛΙΜΕ επισκέφθηκε το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με τον Υπουργό Βασίλη Κικίλια, τον Υφυπουργό Στέφανο Γκίκα, τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων Ευάγγελο Κυριαζόπουλο και τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλη Κουτουλάκη να συνομιλούν με εκπροσώπους των λιμένων και της αγοράς. Το περίπτερο επισκέφθηκαν επίσης εκπρόσωποι των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, επιβεβαιώνοντας τον διακομματικό χαρακτήρα της σημασίας που έχει ο λιμενικός τομέας για την ανάπτυξη της χώρας.

Κεντρική στιγμή της παρουσίας της Ένωσης αποτέλεσε η ημερίδα που διοργανώθηκε στις 2 Ιουνίου στο Ευγενίδειο Ίδρυμα με θέμα τον ρόλο τωνελληνικών λιμένων στην οικονομική ανάπτυξη και στο σύγχρονο γεωπολιτικό περιβάλλον. Με τη συμμετοχή κορυφαίων εκπροσώπων της διεθνούς ναυτιλίας, ευρωπαϊκών οργανισμών, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και της επιχειρηματικής κοινότητας, αναδείχθηκαν οι προκλήσεις αλλά και οι σημαντικές ευκαιρίες που διαμορφώνονται για τα ελληνικά λιμάνια τα επόμενα χρόνια. Η κατάμεστη αίθουσα του Ευγενιδείου, η ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση και το αδιάκοπο ενδιαφέρον των επισκεπτών στο περίπτερο της ΕΛΙΜΕ επιβεβαίωσαν τη βαρύτητα του διαλόγου που άνοιξε η Ένωση γύρω από το μέλλον των λιμενικών υποδομών και των θαλάσσιων μεταφορών.

Εξίσου σημαντική ήταν η συνδιοργάνωση της εκδήλωσης για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα BluePorts με το Πολυτεχνείο Κρήτης και τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου. Μέσα από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος αναδείχθηκε η ανάγκη προετοιμασίας των στελεχών της λιμενικής βιομηχανίας για την πράσινη μετάβαση, τα εναλλακτικά καύσιμα και τις νέες απαιτήσεις βιωσιμότητας που μετασχηματίζουν τη ναυτιλία παγκοσμίως.

Η επιτυχία της παρουσίας της ΕΛΙΜΕ στα Ποσειδώνια 2026 δεν μετριέται μόνο από τη μεγάλη επισκεψιμότητα ή την ποιότητα των εκδηλώσεων που διοργάνωσε. Αποτυπώνεται κυρίως στη δυνατότητά της να λειτουργεί ως κοινή φωνή των ελληνικών λιμένων, να προωθεί τις θέσεις και τις προτεραιότητές τους, να ενισχύει την παρουσία τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και να δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης για ολόκληρο το λιμενικό οικοσύστημα της χώρας. Σε μια εποχή διαρκών μεταβολών, η ΕΛΙΜΕ συνεχίζει να επενδύει στη συνεργασία, στη γνώση και στην εξωστρέφεια, υπηρετώντας το κοινό όραμα ενός ισχυρού, ανταγωνιστικού και βιώσιμου ελληνικού λιμενικού συστήματος.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο Reporter Magazine Ιουλίου 2026