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Motor Oil: Οι «βατήρες» ανάπτυξης, το μομέντουμ της συγκυρίας και οι νέες επενδύσεις
Επιχειρήσεις
10:56 - 26 Αυγ 2026

Motor Oil: Οι «βατήρες» ανάπτυξης, το μομέντουμ της συγκυρίας και οι νέες επενδύσεις

Γιώργος Αλεξάκης
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Πλήρως αξιοποιεί τη διεθνή συγκυρία, αλλά και το ισχυρό παραγωγικό της δυναμικό η Motor Oil κλειδώνοντας μια δυναμική πορεία εν μέσω διεθνούς τρικυμίας, όπου η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή, η γεωπολιτική ένταση εξακολουθεί να επηρεάζει τις ενεργειακές αγορές και η παγκόσμια οικονομία δέχεται πιέσεις από τον πληθωρισμό, το υψηλό χρέος και τις εμπορικές αναταράξεις.

Έτσι, η ισχυρή κερδοφορία της διύλισης, η περαιτέρω ενίσχυση των διεθνών περιθωρίων, η ανάπτυξη στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η λιανική εμπορία καυσίμων, οι δομικές συμμαχίες σε «παράπλευρους» τομείς και, πλέον, η λελογισμένη στρατηγική επένδυση στη διαδικασία πράσινης μετάβασης, όπως το πράσινο υδρογόνο συνθέτουν ένα πολυεπίπεδο αναπτυξιακό αφήγημα για τον όμιλο, αλλά και ισχυρούς και πολύμορφους «βατήρες» ανάπτυξης.

Η στρατηγική είναι σαφής και εστιάζεται στην αξιοποίηση της ισχυρής παραδοσιακής βάσης για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων που θα καθορίσουν τη θέση της εταιρείας στη νέα ενεργειακή πραγματικότητα.

Η επιλογή αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε ένα περιβάλλον που μόνο δεδομένο δεν μπορεί να θεωρηθεί.

Η διύλιση ως ισχυρή βάση

Ειδικότερα, για τη Motor Oil, ο πρώτος και ισχυρότερος «βατήρας» παραμένει η διύλιση. Η σημαντική ενίσχυση των διεθνών περιθωρίων αποτέλεσε το βασικό μοχλό πίσω από την εκρηκτική αύξηση της κερδοφορίας στο πρώτο εξάμηνο.
Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε στα 7,52 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 42,9%, ενώ τα EBITDA ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 170,3%. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 689,3 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 321,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Καθοριστική ήταν η άνοδος του συνολικού μέσου σταθμικού περιθωρίου διύλισης, το οποίο έφθασε στα 174,72 δολάρια ανά τόνο, έναντι 54,61 δολαρίων ανά τόνο ένα χρόνο νωρίτερα.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι διαταραχές στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα αργού πετρελαίου συνέβαλαν στη διαμόρφωση αυξημένων διεθνών περιθωρίων, ιδιαίτερα σε προϊόντα όπως η βενζίνη και το diesel. Και η δυναμική αυτή, σύμφωνα με τη διοίκηση, συνεχίστηκε και στο τρίτο τρίμηνο του 2026.

Η μειωμένη διαθέσιμη δυναμικότητα διύλισης στη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία, σε συνδυασμό με την εποχική αύξηση της ζήτησης για διυλισμένα προϊόντα, εξακολουθεί να στηρίζει τα διεθνή περιθώρια αναφοράς.

Από την ισχυρή κερδοφορία στις επενδύσεις

Το δεύτερο σκέλος της στρατηγικής αφορά τη διοχέτευση ενός μέρους της ισχυρής ταμειακής δυναμικής σε νέες επενδύσεις.

Για το 2026, το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα της Motor Oil αναμένεται να προσεγγίσει τα 200 εκατ. ευρώ. Στο πρώτο εξάμηνο, οι επενδύσεις της μητρικής ανήλθαν σε 79,3 εκατ. ευρώ, με τα 76,9 εκατ. ευρώ να αφορούν έργα στο διυλιστήριο της Κορίνθου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν οι επενδύσεις στην ενεργειακή μετάβαση. Περίπου 48,2 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν ήδη σε έργα που σχετίζονται με την παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων και τις απαραίτητες ενεργειακές υποδομές.

Το μεγάλο στοίχημα του πράσινου υδρογόνου

Ο πιο χαρακτηριστικός από τους νέους αναπτυξιακούς «βατήρες» είναι η επένδυση στο πράσινο υδρογόνο.

Η Motor Oil υλοποιεί ένα επενδυτικό πακέτο συνολικού προϋπολογισμού περίπου 150 εκατ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει νέα μονάδα ηλεκτρόλυσης, υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και εγκαταστάσεις για τη συμπίεση και τη μεταφορά του παραγόμενου υδρογόνου.

Μόνο στο πρώτο εξάμηνο, 36,5 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν στην κατασκευή της νέας μονάδας ηλεκτρόλυσης, ενώ επιπλέον 11,5 εκατ. ευρώ αφορούσαν την κατασκευή νέου υποσταθμού ηλεκτρικής ενέργειας.

Η επένδυση αυτή έχει διπλή σημασία. Από τη μία πλευρά, ενισχύει την προσπάθεια περιορισμού του ανθρακικού αποτυπώματος των βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Από την άλλη, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη σταδιακή ενσωμάτωση του ανανεώσιμου υδρογόνου στις διεργασίες του διυλιστηρίου, μειώνοντας την εξάρτηση από υδρογόνο που παράγεται από ορυκτές πρώτες ύλες.

Με άλλα λόγια, η Motor Oil επιχειρεί να χρησιμοποιήσει τη σημερινή ισχύ της για να χτίσει την αυριανή της θέση στην ενεργειακή αγορά.

Ένα πιο πολυδιάστατο μοντέλο ανάπτυξης

Η αναπτυξιακή εξίσωση, ωστόσο, δεν περιορίζεται στη διύλιση και στο πράσινο υδρογόνο. Σημαντικό ρόλο αναμένεται να έχουν και οι υπόλοιπες δραστηριότητες του ομίλου.

Για το δεύτερο εξάμηνο του 2026, η διοίκηση εκτιμά ότι τα EBITDA των θυγατρικών που δραστηριοποιούνται στη λιανική εμπορία υγρών καυσίμων, AVIN και CORAL, της MORE στον τομέα των ΑΠΕ, καθώς και της LPC στον κλάδο εμπορίας και επεξεργασίας λιπαντικών, θα κινηθούν συνολικά υψηλότερα σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο.

Έτσι, το μοντέλο ανάπτυξης της Motor Oil αποκτά ολοένα και περισσότερους πυλώνες και ση σε μια ισχυρή και ιδιαίτερα κερδοφόρα διυλιστηριακή δραστηριότητα, διεύρυνση της παρουσίας στις ΑΠΕ, στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων λιανικής και σε επενδύσεις σε νέες ενεργειακές τεχνολογίες.

Άλλωστε, σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου η οικονομική αβεβαιότητα, οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι ενεργειακές αναταράξεις παραμένουν μέρος της εξίσωσης, η στρατηγική διαφοροποίησης αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα.

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