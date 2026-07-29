Noval Property: Kαθαρά κέρδη 18 εκατ. με αξία χαρτοφυλακίου 707 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2026

Η Noval Property μέσω σημερινής της ανακοίνωσης (29/7) γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας για το Α' τρίμηνο του 2026.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, τα κύρια οικονομικά στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχουν ως εξής:

Έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε 20,6 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο 2026 με αύξηση 3,0 εκατ. ευρώ (+17%) σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο 2025.

ανήλθαν σε στο πρώτο εξάμηνο 2026 με αύξηση 3,0 εκατ. ευρώ (+17%) σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο 2025. Λειτουργική κερδοφορία (a -EBITDA) ανήλθε σε 13,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 21% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025.

ανήλθε σε σημειώνοντας αύξηση 21% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025. Εύλογη αξία χαρτοφυλακίου επενδύσεων ανήλθε 706,9 εκατ. ευρώ την 30η Ιουνίου 2026, καταγράφοντας αύξηση 13,3 εκατ. ευρώ (+2%) σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2025.

την 30η Ιουνίου 2026, καταγράφοντας αύξηση 13,3 εκατ. ευρώ (+2%) σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2025. Εσωτερική λογιστική αξία (NAV) διαμορφώθηκε στα 563,6 εκατ. ευρώ (4,47 ευρώ ανά μετοχή) την 30η Ιουνίου 2026, με αύξηση 8,7 εκατ. ευρώ (+2%) σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Σχολιάζοντας τις επιδόσεις της Εταιρείας, ο κ. Γεώργιος Κουτσοποδιώτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Noval Property δήλωσε:

«Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, η Εταιρεία συνέχισε με συνέπεια την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος, δίνοντας έμφαση στην πρόοδο των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και στην ενεργητική και αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου της.

Η ολοκλήρωση και παράδοση του κτηρίου γραφείων στη Λεωφόρο Κηφισίας 199 στο Μαρούσι, αποτέλεσε σημαντική εξέλιξη για την Εταιρεία, καθώς εμπλουτίζει το χαρτοφυλάκιό της με ένα σύγχρονο, βιοκλιματικό ακίνητο υψηλών προδιαγραφών και ενισχύει περαιτέρω την ποιότητα και τη δυναμική του.

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, βασική προτεραιότητα παραμένει η πρόοδος των εργασιών στο συγκρότημα γραφείων "The Grid" στο Μαρούσι, με στόχο την ολοκλήρωσή του.

Παράλληλα, η Εταιρεία εξακολουθεί να εστιάζει στην αναβάθμιση των υφιστάμενων ακινήτων της και στην αξιολόγηση επενδυτικών ευκαιριών που ευθυγραμμίζονται με τη στρατηγική και τους μακροπρόθεσμους στόχους της».

Επισκόπηση

Τα έσοδα από μισθώματα για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2026 ανήλθαν σε 20,6 εκατ. ευρώ, έναντι 17,7 εκατ. ευρώ κατά την ίδια περίοδο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 3,0 εκατ. ευρώ (+17%). Η εν λόγω αύξηση προκύπτει πρωτίστως από την ενσωμάτωση των μισθωμάτων των ακίνητων που ολοκληρώθηκαν το 2025, τη σύναψη νέων μισθώσεων καθώς και στην ανανέωση των υφιστάμενων συμβάσεων με πιο ευνοϊκούς όρους. Παράλληλα, η αυξημένη επισκεψιμότητα και δραστηριότητα στα εμπορικά μας ακίνητα συνέβαλε ουσιαστικά στην ενίσχυση του κύκλου εργασιών των μισθωτών, μέρος του οποίου αποδίδεται στην Εταιρεία μέσω των μισθωμάτων.

Η Εταιρεία ενίσχυσε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο γραφείων της με την ολοκλήρωση της κατασκευής ενός σύγχρονου, υψηλών προδιαγραφών κτηρίου γραφείων. Συγκεκριμένα το Κ199, επί της Λεωφόρου Κηφισίας στο Μαρούσι, παραδόθηκε στην αγορά, με τον πρώτο μισθωτή να εισέρχεται στο κτήριο τον Φεβρουάριο με στόχο την πλήρη μίσθωση του ακινήτου έως το τέλος του έτους.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και αναπροσαρμογής εύλογης αξίας περιουσιακών στοιχείων (a-EBITDA) για την περίοδο του πρώτου εξαμήνου του 2026 ανήλθαν σε 13,3 εκατ. ευρώ, έναντι 11,0 εκατ. ευρώ κατά τη περίοδο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 2,3 εκατ. ευρώ (+21%) και αναδεικνύοντας τη σημαντική βελτίωση της συνολικής αποδοτικότητας της Εταιρείας.

Τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (Funds from Operations) για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2026 ανήλθαν σε 9,6 εκατ. ευρώ, έναντι 7,0 εκατ. ευρώ για τη περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2025. Η εν λόγω μεταβολή κατά 2,7 εκατ. ευρώ, ήτοι 38%, οφείλεται κυρίως στην αύξηση των μισθωμάτων.

Η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου επενδύσεων της Noval Property την 30η Ιουνίου 2026 ανήλθε σε 706,9 εκατ. ευρώ, έναντι 693,6 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 13,3 εκατ. ευρώ (+2%). Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση της εύλογης αξίας του χαρτοφυλακίου, τις κεφαλαιουχικές δαπάνες καθώς επίσης και στην αύξηση της αξίας της συμμετοχής σε κοινοπραξίες.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 30η Ιουνίου 2026 ανήλθαν σε 45,5 εκατ. ευρώ, έναντι 47,6 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Η εσωτερική λογιστική αξία (NAV) την 30η Ιουνίου 2026 ήταν 563,6 εκατ. ευρώ (4,47 ευρώ ανά μετοχή), ενώ την 31η Δεκεμβρίου 2025 ήταν 554,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8,7 εκατ. ευρώ (αύξηση 2%). Η μεταβολή αυτή αντανακλά το αποτέλεσμα της περιόδου μετά την καταβολή του μερίσματος, καθώς και τις δαπάνες που σχετίζονται με την ολοκλήρωση του προγράμματος αγορών Ιδίων μετοχών.

Συνολικά, οι επιδόσεις του α΄ εξαμήνου 2026 αναδεικνύουν περαιτέρω τα οφέλη του καλά ισορροπημένου χαρτοφυλακίου σε ένα ασταθές μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον. Η Noval Property επιβεβαιώνει την εκτίμησή της για i) έσοδα από μισθώματα 41,5 – 43,5 εκατ. ευρώ, ii) αναπροσαρμοσμένο EBITDA 28,0 – 30,0 εκατ. ευρώ και iii) Κεφαλαια από Λειτουργικές δραστηριότητες 20,0 – 22,0 εκατ. ευρώ για το 2026.