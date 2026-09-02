Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμα σε Πειραιώς Asset Management, ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή και ΕΚΤΕΡ

Πρόστιμα σε τρεις εταιρείες αποφάσισε να επιβάλει το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1.100ή συνεδρίασή του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2026. Οι κυρώσεις αφορούν τις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ, ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ και ΕΚΤΕΡ.

Ειδικότερα, το Δ.Σ. της Επιτροπής αποφάσισε: Την επιβολή διοικητικών μέτρων και προστίμου ύψους € 30.000 στην εταιρεία ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ, για παραβάσεις της Απόφασης 15/633/2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως εξειδικεύεται με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της ESMA, και την Εγκύκλιο 62 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για οργανωτικά θέματα σχετικά με τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας. Την επιβολή προστίμου ύψους € 12.000 στην εταιρεία ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, για παραβάσεις διατάξεων του ν. 3606/2007, σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις των Αποφάσεων 1/452/2007 και 2/452/2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του ν. 4514/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565, καθώς και του άρθρου 89 του ν. 4099/2012, που αφορούν στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, σε θέματα ενημέρωσης των επενδυτών και σε οργανωτικά θέματα. Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 5.000 στην εταιρεία ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για παράβαση των άρθρων 4 παρ. 3 και 5 παρ. 3 του ν. 3556/2007, λόγω μη σύμφωνης με τα ΔΛΠ 24 και ΔΠΧΑ 11 κατάρτισης των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2024 και των εξαμηνιαίων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024.