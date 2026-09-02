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Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμα σε Πειραιώς Asset Management, ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή και ΕΚΤΕΡ
Επιχειρήσεις
18:32 - 02 Σεπ 2026

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμα σε Πειραιώς Asset Management, ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή και ΕΚΤΕΡ

Reporter.gr Newsroom
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Πρόστιμα σε τρεις εταιρείες αποφάσισε να επιβάλει το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1.100ή συνεδρίασή του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2026. Οι κυρώσεις αφορούν τις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ, ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ και ΕΚΤΕΡ.

Ειδικότερα, το Δ.Σ. της Επιτροπής αποφάσισε:

  • Την επιβολή διοικητικών μέτρων και προστίμου ύψους € 30.000 στην εταιρεία ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ, για παραβάσεις της Απόφασης 15/633/2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως εξειδικεύεται με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της ESMA, και την Εγκύκλιο 62 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για οργανωτικά θέματα σχετικά με τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας.
  • Την επιβολή προστίμου ύψους € 12.000 στην εταιρεία ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, για παραβάσεις διατάξεων του ν. 3606/2007, σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις των Αποφάσεων 1/452/2007 και 2/452/2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του ν. 4514/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565, καθώς και του άρθρου 89 του ν. 4099/2012, που αφορούν στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, σε θέματα ενημέρωσης των επενδυτών και σε οργανωτικά θέματα.
  • Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 5.000 στην εταιρεία ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για παράβαση των άρθρων 4 παρ. 3 και 5 παρ. 3 του ν. 3556/2007, λόγω μη σύμφωνης με τα ΔΛΠ 24 και ΔΠΧΑ 11 κατάρτισης των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2024 και των εξαμηνιαίων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024.
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