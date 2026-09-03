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Έλεγχοι στην αγορά: Κατασχέθηκαν 127.462 «μαϊμούδες» – Πρόστιμα €2,13 εκατ.
Ειδήσεις
14:40 - 03 Σεπ 2026

Έλεγχοι στην αγορά: Κατασχέθηκαν 127.462 «μαϊμούδες» – Πρόστιμα €2,13 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Η καταπολέμηση της διακίνησης απομιμητικών προϊόντων, καθώς και η τήρηση της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, αποτέλεσαν βασικές προτεραιότητες των ελεγκτικών δράσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή κατά το δίμηνο Ιουλίου–Αυγούστου 2026.  

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε επιχειρήσεις και σημεία όπου καταγράφηκε παράνομη εμπορική δραστηριότητα, με ιδιαίτερη έμφαση σε τουριστικές και παραλιακές περιοχές, όπου αυξάνεται η εμπορική κίνηση κατά τους θερινούς μήνες.

Στο πλαίσιο των ελέγχων για την αντιμετώπιση του παραεμπορίου και της κυκλοφορίας προϊόντων-«μαϊμού», στελέχη της Διατομεακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) προχώρησαν στον εντοπισμό και την κατάσχεση συνολικά 127.462 τεμαχίων, τα οποία στη συνέχεια καταστράφηκαν.

Για τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν σε σχέση με τη διακίνηση απομιμητικών προϊόντων επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1.889.750 ευρώ.

Παράλληλα, συνεχίστηκαν οι έλεγχοι για την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των καταναλωτών. Από τις σχετικές παρεμβάσεις προέκυψαν επιπλέον παραβάσεις, για τις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 242.000 ευρώ.

Οι συγκεκριμένες παραβάσεις αφορούσαν κυρίως αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή και στο ηλεκτρονικό εμπόριο, όπου αντίστοιχες πρακτικές μπορούν να εκδηλωθούν μέσω ψηφιακών καταστημάτων και διαδικτυακών συναλλαγών.

Με την προσθήκη των προστίμων που επιβλήθηκαν για παραβάσεις της καταναλωτικής νομοθεσίας, το συνολικό ύψος των διοικητικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν κατά το συγκεκριμένο δίμηνο ανήλθε σε 2.131.750 ευρώ.

Οι ελεγκτικές δράσεις δεν περιορίστηκαν, επομένως, στην επιβολή χρηματικών κυρώσεων. Η κατάσχεση και καταστροφή των απομιμητικών προϊόντων είχε ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση 127.462 παράνομων προϊόντων από την αγορά, αποτρέποντας την περαιτέρω διάθεσή τους στους καταναλωτές.

Παράλληλα, μέσω των ελέγχων και των κυρώσεων επιχειρείται η αντιμετώπιση πρακτικών που παραβιάζουν τη νομοθεσία και μπορούν να πλήξουν τα δικαιώματα και την οικονομική προστασία των καταναλωτών, τόσο στη φυσική αγορά όσο και στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

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