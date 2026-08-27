Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Αντίστροφη μέτρηση για χιλιάδες επιχειρήσεις – Τι αλλάζει από την 1η Οκτωβρίου

Η αντίστροφη μέτρηση για την υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης έχει ξεκινήσει για χιλιάδες επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα, με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να υπενθυμίζει τις νέες υποχρεώσεις μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αποστέλλει τις τελευταίες ημέρες.

Από την 1η Οκτωβρίου 2026, στο νέο καθεστώς εντάσσονται επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως 1 εκατ. ευρώ, με βάση τη δήλωση για το φορολογικό έτος που άρχισε εντός του 2023. Η ΑΑΔΕ, ωστόσο, δεν περιορίζεται σε μια απλή ενημέρωση των υπόχρεων, καθώς στα μηνύματά της επισημαίνει και τις συνέπειες που μπορεί να έχει η μη έγκαιρη συμμόρφωση.

Η δεύτερη και τελευταία φάση εφαρμογής

Υπενθυμίζεται ότι η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση εφαρμόζεται σταδιακά και η 1η Οκτωβρίου σηματοδοτεί την έναρξη της δεύτερης και τελευταίας φάσης του μέτρου.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, στο νέο σύστημα εντάσσονται πλέον οι επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει ακαθάριστα έσοδα έως 1.000.000 ευρώ.

Η υποχρέωση αφορά συναλλαγές χονδρικής μεταξύ επιχειρήσεων, δηλαδή τις λεγόμενες B2B συναλλαγές, είτε αυτές πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας είτε αφορούν συναλλαγές με τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, καλύπτει και συναλλαγές με φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ήδη ειδική υποχρέωση ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Οι επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα άνω του 1 εκατ. ευρώ έχουν ήδη περάσει στο νέο καθεστώς, καθώς η υποχρεωτική εφαρμογή για τη συγκεκριμένη κατηγορία ξεκίνησε στις 2 Μαρτίου 2026.

Περιθώριο προσαρμογής έως το τέλος του έτους

Για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται τώρα στο σύστημα προβλέπεται μεταβατική περίοδος από την 1η Οκτωβρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Στο διάστημα αυτό θα μπορούν να χρησιμοποιούνται παράλληλα και οι υφιστάμενοι τρόποι έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών, ώστε να διευκολυνθεί η ομαλή προσαρμογή στη νέα διαδικασία.

Ωστόσο, για να αξιοποιηθεί αυτή η περίοδος σταδιακής συμμόρφωσης, απαιτείται η υποβολή της σχετικής δήλωσης στην πλατφόρμα myDATA. Ως ημερομηνία έναρξης της χρήσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα πρέπει να δηλωθεί το αργότερο η 1η Οκτωβρίου 2026, ενώ η σχετική δήλωση μπορεί να υποβληθεί εμπρόθεσμα έως τις 12 Οκτωβρίου.

Η μη υποβολή ή η εκπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης δεν είναι μια διαδικαστική παράλειψη χωρίς συνέπειες, καθώς ενεργοποιούνται οι κυρώσεις που προβλέπει ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας.

Υπενθυμίζεται, εξάλλου, ότι από τις 2 Μαρτίου 2026 είναι υποχρεωτική και η αποδοχή ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους λήπτες τους.

Οι δύο δρόμοι για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων

Η ΑΑΔΕ έχει καθορίσει δύο αποκλειστικούς τρόπους για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων.

Η πρώτη επιλογή είναι η χρήση πιστοποιημένου παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων. Η δεύτερη αφορά τις δωρεάν ψηφιακές εφαρμογές της ΑΑΔΕ, δηλαδή την εφαρμογή «timologio» και την εφαρμογή για κινητές συσκευές «myDATAapp».

Μέσω των εφαρμογών αυτών, οι επιχειρήσεις μπορούν να εκδίδουν ψηφιακά τα παραστατικά τους και ταυτόχρονα να τα διαβιβάζουν στην πλατφόρμα myDATA, χωρίς να απαιτείται η χρήση εξωτερικού παρόχου.

Αυστηρές κυρώσεις για τις παραβάσεις

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται ως προς τον τρόπο έκδοσης των τιμολογίων, καθώς η χρήση μη προβλεπόμενης διαδικασίας μπορεί να θεωρηθεί, φορολογικά, ως μη έκδοση παραστατικού.

Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται τα πρόστιμα που προβλέπονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Για παραστατικά που επιβαρύνονται με ΦΠΑ, το πρόστιμο αντιστοιχεί στο 50% του φόρου που θα προέκυπτε από το μη νόμιμα εκδοθέν τιμολόγιο. Παράλληλα, υπάρχουν ελάχιστα όρια προστίμων, τα οποία ξεκινούν από τα 250 ευρώ για επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και από τα 500 ευρώ για όσες τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, οι κυρώσεις γίνονται σημαντικά αυστηρότερες. Το πρόστιμο μπορεί να ανέλθει στο 100% του φόρου που αντιστοιχεί στο μη εκδοθέν παραστατικό ή στη σχετική φορολογική διαφορά, με κατώτατα όρια 500 και 1.000 ευρώ αντίστοιχα, ανάλογα με το λογιστικό σύστημα που τηρεί η επιχείρηση.

Σε κάθε επόμενη υποτροπή, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει ακόμη και στο 200% του φόρου, ενώ τα ελάχιστα ποσά διαμορφώνονται στα 1.000 ευρώ για τα απλογραφικά και στα 2.000 ευρώ για τα διπλογραφικά βιβλία.

Για παραστατικά που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, οι κυρώσεις κυμαίνονται επίσης σε σημαντικά επίπεδα. Επιπλέον, προβλέπονται πρόσθετα πρόστιμα ύψους 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο για τους υπόχρεους που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και 1.000 ευρώ για όσους τηρούν διπλογραφικό. Σε ειδικές περιπτώσεις μη υποβολής ή υποβολής ανακριβών στοιχείων σχετικά με τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει τα 2.500 ευρώ.

Ψηφιοποίηση συναλλαγών και άμεση εικόνα για την Εφορία

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μετάβαση στην ηλεκτρονική τιμολόγηση αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην ευρύτερη ψηφιοποίηση της φορολογικής διοίκησης. Από τη μία πλευρά, οι επιχειρήσεις αναμένεται να έχουν πιο άμεση και αυτοματοποιημένη διαχείριση των παραστατικών και των ηλεκτρονικών βιβλίων τους. Από την άλλη, η φορολογική διοίκηση αποκτά ταχύτερη και πληρέστερη εικόνα για την πορεία των συναλλαγών.

Παράλληλα, η ψηφιακή διαβίβαση των στοιχείων διευκολύνει την ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων και την προσυμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων, περιορίζοντας σταδιακά τις χειροκίνητες διαδικασίες και τα περιθώρια λαθών.

Στο τραπέζι και το ενδεχόμενο παράτασης

Παρά το γεγονός ότι η ημερομηνία της 1ης Οκτωβρίου 2026 παραμένει, προς το παρόν, το σημείο εκκίνησης για τη δεύτερη και τελευταία ομάδα επιχειρήσεων, δεν αποκλείεται να υπάρξει νέα μετάθεση του χρονοδιαγράμματος.

Το ενδεχόμενο παράτασης έως την 1η Μαρτίου 2027 βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων, καθώς η αγορά έχει ζητήσει περισσότερο χρόνο προσαρμογής στο νέο σύστημα. Μέχρι να υπάρξει, πάντως, επίσημη αλλαγή του προγραμματισμού, οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στη δεύτερη φάση θα πρέπει να κινηθούν με βάση τις ισχύουσες προθεσμίες, προκειμένου να αποφύγουν εκπρόθεσμες δηλώσεις και τις κυρώσεις που αυτές συνεπάγονται.