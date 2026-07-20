ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 14,1% στον κύκλο εργασιών της βιομηχανίας τον Μάιο

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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει το Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς το Μάιο 2026.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η εξέλιξή του σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Μαΐου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025, παρουσίασε αύξηση 14,1% έναντι αύξησης 2,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2025 με το 2024.

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Μαΐου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2026, παρουσίασε μείωση 2,0%.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2025 – Μαΐου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2024 – Μαΐου 2025, παρουσίασε αύξηση 5,5%, έναντι μείωσης 0,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Εξέλιξη Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Μαΐου 2026

Ι. Σύγκριση Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Μαΐου 2026, με τον αντίστοιχο δείκτη Μαΐου 2025

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 14,1% τον μήνα Μάιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

Αύξηση κατά 14,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης.

Μείωση κατά 15,0% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

Αύξηση κατά 26,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς.

Αύξηση κατά 7,7% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εσωτερικής Αγοράς

3. Από τις μεταβολές κυρίως των δεικτών των διψήφιων κλάδων:

Παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, παραγωγής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων, κατασκευής μεταλλικών προϊόντων, κατασκευής προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες.

ΙΙ. Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς, μηνός Μαΐου 2026, με τον αντίστοιχο δείκτη Μαΐου 2025

Η αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 7,7% τον μήνα Μάιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

Αύξηση κατά 7,9% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης.

Μείωση κατά 7,4% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων.

ΙΙΙ. Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς, μηνός Μαΐου 2026, με τον αντίστοιχο δείκτη Μαΐου 2025

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 26,3% τον μήνα Μάιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

Αύξηση κατά 27,4% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης.

Μείωση κατά 22,7% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

Αύξηση κατά 28,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς σε χώρες εκτός Ευρωζώνης.

Αύξηση κατά 23,4% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς σε χώρες Ευρωζώνης.

IV. Σύγκριση Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Μαΐου 2026, με τον αντίστοιχο δείκτη Απριλίου 2026

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 2,0% τον μήνα Μάιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2026, προήλθε από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας: