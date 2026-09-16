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Στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα την Τετάρτη (16/9)
Ειδήσεις
12:08 - 16 Σεπ 2026

Στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα την Τετάρτη (16/9)

Reporter.gr Newsroom
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Σε στάση εργασίας προχωρά η ΑΔΕΔΥ σήμερα (Τετάρτη, 16/9) στην Αττική από τις 12:00 έως τη λήξη της βάρδιας, καλώντας σε διαμαρτυρία στις 13:00 στο Σύνταγμα.  

Η στάση εργασίας γίνεται ως αντίδραση της ΑΔΕΔΥ στη Συνταγματική Αναθεώρηση, με τη σχετική ανακοίνωση να αναφέρει:

«Η κινητοποίηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των αγωνιστικών κινηματικών δράσεων που πρέπει να αναπτύξουμε, δίνοντας τη δική μας απάντηση, μετά και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), που σε καμία περίπτωση δεν ικανοποιούν το δίκαιο αίτημα των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα να ζουν με αξιοπρέπεια από τον μισθό τους, καθώς και της συνεχιζόμενης επίθεσης που δεχόμαστε με το νέο πειθαρχικό, τη Συνταγματική Αναθεώρηση, την επιδιωκόμενη άρση της μονιμότητας κ.λπ.».

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