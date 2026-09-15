ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 7,1% στις κατασκευές το β’ τρίμηνο

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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) έδωσε σήμερα (15/9) στη δημοσιότητα την εξέλιξη του Δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές, με έτος βάσης 2021=100,0 και περίοδο αναφοράς το Β΄ τρίμηνο 2026.

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που παραθέτει η ΕΛΣΤΑΤ, η εξέλιξή του έχει ως εξής:

Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Β΄ τριμήνου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β΄ τριμήνου 2025, παρουσίασε αύξηση 7,1% έναντι αύξησης 5,6 που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2025 με το 2024.

Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Β΄ τριμήνου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2026, παρουσίασε αύξηση 30,6% έναντι αύξησης 41,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Β΄ τριμήνου 2025 με το Α΄ τρίμηνο 2025.

Ο εποχικά διορθωμένος Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Β΄ τριμήνου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2026, παρουσίασε αύξηση 0,02%.

Το γράφημα που ακολουθεί εμφανίζει την εξέλιξη του εποχικά και μη εποχικά διορθωμένου Δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές.