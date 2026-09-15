ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 7,1% στις κατασκευές το β’ τρίμηνο

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που παραθέτει η ΕΛΣΤΑΤ, η εξέλιξή του έχει ως εξής:
Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Β΄ τριμήνου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β΄ τριμήνου 2025, παρουσίασε αύξηση 7,1% έναντι αύξησης 5,6 που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2025 με το 2024.
Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Β΄ τριμήνου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2026, παρουσίασε αύξηση 30,6% έναντι αύξησης 41,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Β΄ τριμήνου 2025 με το Α΄ τρίμηνο 2025.
Ο εποχικά διορθωμένος Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Β΄ τριμήνου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2026, παρουσίασε αύξηση 0,02%.
Το γράφημα που ακολουθεί εμφανίζει την εξέλιξη του εποχικά και μη εποχικά διορθωμένου Δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές.