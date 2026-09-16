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ΕΣΠ: Η ευρωπαϊκή συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα να φτάσει μέχρι την καθημερινότητα της μικρής επιχείρησης
Επιχειρήσεις
11:54 - 16 Σεπ 2026

ΕΣΠ: Η ευρωπαϊκή συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα να φτάσει μέχρι την καθημερινότητα της μικρής επιχείρησης

Reporter.gr Newsroom
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Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς προχωρά -σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση- στο επόμενο βήμα της πρωτοβουλίας που έχει ξεκινήσει για την ανάδειξη του Συνολικού Κόστους Συμμόρφωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μεταφέροντας πλέον τη συζήτηση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μετά τις δημόσιες παρεμβάσεις και τη συνέντευξη Τύπου με την οποία άνοιξε τη συζήτηση για το πραγματικό κόστος που δημιουργούν στις μικρές επιχειρήσεις οι συνεχείς φορολογικές, εργασιακές, ψηφιακές, τραπεζικές και κανονιστικές υποχρεώσεις, ο ΕΣΠ αποστέλλει νέο ολοκληρωμένο υπόμνημα στους Έλληνες Ευρωβουλευτές και στην ελληνική Κυβέρνηση.

Κεντρική θέση της παρέμβασης είναι ότι η ευρωπαϊκή συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα δεν μπορεί να περιοριστεί σε μακροοικονομικούς δείκτες. Πρέπει να φτάσει μέχρι την καθημερινότητα της μικρής επιχείρησης.

Για τον ΕΣΠ, δίπλα στο ενοίκιο, τη μισθοδοσία, την ενέργεια και τις προμήθειες έχει δημιουργηθεί ένας νέος σταθερός πυλώνας λειτουργικού κόστους: το Συνολικό Κόστος Συμμόρφωσης – Total Cost of Compliance.

Λογισμικά, πάροχοι, ERP, POS, τεχνική και λογιστική υποστήριξη, τραπεζικές χρεώσεις, εκπαίδευση προσωπικού και χρόνος που αφαιρείται από την πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα αποτελούν πλέον μέρος της καθημερινής λειτουργίας μιας μικρής επιχείρησης.

Ο ΕΣΠ υπογραμμίζει ότι υποστηρίζει σταθερά τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη διαφάνεια, την προστασία του καταναλωτή και την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς.
Όμως: «Η ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας δεν είναι κατάργηση της γραφειοκρατίας».

Στο νέο υπόμνημα με τίτλο «Η Ευρώπη της Ανταγωνιστικότητας – Μείωση του Συνολικού Κόστους Συμμόρφωσης και της Γραφειοκρατίας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις», ο ΕΣΠ καταθέτει συγκεκριμένη δέσμη ευρωπαϊκών προτάσεων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται: υποχρεωτικό SME & Competitiveness Test για κάθε σημαντική νέα ευρωπαϊκή ρύθμιση, ενισχυμένη εφαρμογή της λογικής «One In – Two Out» για τις ΜμΕ, πραγματική εφαρμογή της αρχής «Only Once», δημιουργία Ευρωπαϊκού Δείκτη Συνολικού Κόστους Συμμόρφωσης, αναλογικότητα των υποχρεώσεων με βάση το μέγεθος της επιχείρησης και περιοδική επανεξέταση των κανονιστικών υποχρεώσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στο κόστος της ψηφιακής μετάβασης και των υποχρεωτικών ηλεκτρονικών συναλλαγών.
Η θέση του ΕΣΠ είναι ότι κάθε νέα ψηφιακή διαδικασία πρέπει να καταργεί ή να απλοποιεί μια παλαιότερη και όχι απλώς να προστίθεται πάνω της.

Παράλληλα, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς επαναφέρει σε ευρύτερο πλέον πλαίσιο την αρχή «Same Market – Same Rules», συνδέοντας τη με προηγούμενες παρεμβάσεις του για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο.

Η προηγούμενη θέση του Συλλόγου ήταν ήδη ότι η συμμόρφωση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων δεν μπορεί να μετατρέπεται σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα απέναντι σε προϊόντα που απευθύνονται στον ίδιο Ευρωπαίο καταναλωτή.

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος, δήλωσε: «Πριν από λίγους μήνες ανοίξαμε μια συζήτηση που θεωρούμε ότι έπρεπε να είχε ξεκινήσει εδώ και χρόνια: πόσο πραγματικά κοστίζει σε μια μικρή επιχείρηση να συμμορφώνεται με όλα όσα της ζητά καθημερινά το κράτος και η ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Σήμερα κάνουμε το επόμενο βήμα. Δεν αρκεί να λέμε γενικά ότι θέλουμε λιγότερη γραφειοκρατία. Πρέπει να αρχίσουμε να τη μετράμε. Να γνωρίζουμε πριν από κάθε νέα υποχρέωση πόσα ευρώ, πόσες εργατοώρες και πόσα νέα συστήματα απαιτεί από μια επιχείρηση δύο, πέντε ή δέκα εργαζομένων.
Υποστηρίζουμε την ψηφιακή μετάβαση. Αλλά η ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας δεν είναι κατάργηση της γραφειοκρατίας.
Και ταυτόχρονα δεν μπορεί η Ευρώπη να απαιτεί –ορθώς– υψηλά επίπεδα συμμόρφωσης από τις επιχειρήσεις της και στη συνέχεια αυτή ακριβώς η συμμόρφωση να αποτελεί ανταγωνιστικό μειονέκτημα.

Γι αυτό απευθυνόμαστε στους Έλληνες Ευρωβουλευτές και στην Κυβέρνηση και προτείνουμε να διαμορφώσουμε μια κοινή ελληνική ατζέντα για την ανταγωνιστικότητα των ΜμΕ στην Ευρώπη.
Δεν ζητάμε λιγότερη Ευρώπη. Ζητάμε μια Ευρώπη που εμπιστεύεται περισσότερο την επιχείρηση, μετρά το κόστος των αποφάσεών της και δημιουργεί χώρο για επενδύσεις, ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας.»

Ο ΕΣΠ επιδιώκει το επόμενο διάστημα η πρωτοβουλία να συνεχιστεί με θεσμικό διάλογο στην Ελλάδα και στη συνέχεια στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή Ελλήνων Ευρωβουλευτών, ευρωπαϊκών θεσμών και παραγωγικών φορέων.

Στόχος δεν είναι η δημιουργία ενός ακόμη φόρουμ συζήτησης.
Στόχος είναι να διαμορφωθεί μια συγκεκριμένη ελληνική ατζέντα για την ανταγωνιστικότητα των ΜμΕ στην Ευρώπη, με προτάσεις που μπορούν να μετρηθούν και να εφαρμοστούν.
Η Ευρώπη δεν χρειάζεται περισσότερη γραφειοκρατία. Χρειάζεται καλύτερους κανόνες, περισσότερη εμπιστοσύνη και περισσότερη ανταγωνιστικότητα».

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