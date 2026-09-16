Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο - AHK Akademie: Νέο workshop για το LinkedIn ως εργαλείο επαγγελματικής ανάπτυξης

Tο διαδικτυακό workshop «LinkedIn Essentials: Personal Branding & Social Selling», ένα πρακτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για όσους θέλουν να αξιοποιήσουν στρατηγικά το LinkedIn για την επαγγελματική τους ανάπτυξη και την ενίσχυση της επιχειρηματικής τους δικτύωσης, διοργανώνει στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 η AHK Akademie του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

Σε ένα σύγχρονο B2B περιβάλλον, το LinkedIn αποτελεί πλέον ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία επαγγελματικής προβολής, ανάπτυξης συνεργασιών και προσέγγισης νέων πελατών. Μέσα από ένα διαδραστικό πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να δημιουργούν ένα ισχυρό επαγγελματικό προφίλ, να παράγουν περιεχόμενο που ενισχύει την αξιοπιστία τους και αυξάνει την απήχηση και να εφαρμόζουν αποτελεσματικές πρακτικές “Social Selling”.

Το workshop θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα, με εισηγητή τον Martin Müller, εξειδικευμένο LinkedIn Trainer της γερμανικής εταιρείας MISTER MATCHING®, ο οποίος θα παρουσιάσει πρακτικές τεχνικές και βέλτιστες πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα στην καθημερινή επαγγελματική δραστηριότητα των συμμετεχόντων.

Το workshop απευθύνεται σε επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων, επιχειρηματίες και εταιρείες που επιθυμούν να ενισχύσουν την παρουσία τους στο LinkedIn, να αναπτύξουν ουσιαστικές επαγγελματικές σχέσεις και να αξιοποιήσουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Οι δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται στο ακόλουθο link έως και τις 28 Σεπτεμβρίου: https://griechenland.ahk.de/el/ekpahideyse/ahk-akademie/linkedin-essentials-personal-branding-social-selling/linkedin-essentials-personal-branding-social-selling

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις θεματικές ενότητες και το κόστος συμμετοχής στο συγκεκριμένο workshop, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του προγράμματος εδώ.

Παράλληλα, για κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με την AHK Akademie και τα επόμενα σεμινάρια, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικά στο 210 6419040 ή να επισκεφθεί την ιστοσελίδα https://griechenland.ahk.de/gr/ekpaideysi/ahk-akademie.