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Μουστάκας (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Ο κρίσιμος ρόλος των υποδομών στη στρατιωτική κινητικότητα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
12:09 - 12 Ιαν 2026

Μουστάκας (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Ο κρίσιμος ρόλος των υποδομών στη στρατιωτική κινητικότητα

Reporter.gr Newsroom
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Στον καθοριστικό ρόλο των μεταφορικών υποδομών για τη στρατιωτική κινητικότητα- δηλαδή την ταχεία, αξιόπιστη και απρόσκοπτη μετακίνηση στρατιωτικού προσωπικού και υλικού, που αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης– αναφέρθηκε ο Μάνος Μουστάκας, Γενικός Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, κατά την ημερίδα Annual Greek Defence Industry Compass, η οποία διοργανώθηκε προ ημερών στις Βρυξέλλες από τον ΣΕΚΠΥ, υπό την αιγίδα του ΥΠΕΘΑ.

Όπως τόνισε, οι μεταφορικοί διάδρομοι που λειτουργούν βάσει συμβάσεων παραχώρησης αποτελούν ιδανικό εργαλείο υλοποίησης της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη στρατιωτική κινητικότητα. Κι αυτό διότι «λειτουργούν ως ολοκληρωμένα συστήματα και όχι ως μεμονωμένες υποδομές, με ενιαίο φορέα ευθύνης σε όλο τον κύκλο ζωής τους».

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, κομβικοί μεταφορικοί διάδρομοι συνδέουν τα λιμάνια της Μεσογείου με τη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Πτέρυγα του ΝΑΤΟ, εξυπηρετώντας ήδη το μεγαλύτερο μέρος της εμπορευματικής κίνησης. Μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων –όπως η αύξηση της φέρουσας ικανότητας, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας γεφυρών, σηράγγων και ανισόπεδων κόμβων, καθώς και η δημιουργία ασφαλών χώρων στάσης και στάθμευσης– οι διάδρομοι αυτοί μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστικά διπλής χρήσης, χωρίς την ανάγκη νέων κατασκευών.

Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ο κ. Μουστάκας, δημιουργείται ένα διασυνδεδεμένο δίκτυο υψηλής χωρητικότητας, που επιτρέπει συντομότερους χρόνους αντίδρασης και ανάπτυξης δυνάμεων, ενισχύει την ανθεκτικότητα έναντι διαταραχών και βελτιώνει τη συνολική αξιοπιστία των ευρωπαϊκών μεταφορών. Από την πλευρά της ΕΕ ενισχύεται η στρατηγική αυτονομία και συνοχή, ενώ από την πλευρά του ΝΑΤΟ ενδυναμώνεται η δυνατότητα ταχείας ενίσχυσης κατά μήκος κρίσιμων αξόνων.

Παράλληλα, κρίσιμης σημασίας είναι η ψηφιακή διαλειτουργικότητα. Η ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και η διασύνδεση πολιτικών και στρατιωτικών συστημάτων –όπως τα συστήματα διοίκησης και ελέγχου και τα πληροφοριακά συστήματα logistics– αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για αποτελεσματικό επιχειρησιακό συντονισμό.

Όπως ακόμη επεσήμανε, οι υφιστάμενοι περιορισμοί στη στρατιωτική κινητικότητα δεν οφείλονται στην έλλειψη υποδομών, αλλά σε συγκεκριμένα τεχνικά εμπόδια εντός, κατά τα άλλα, σύγχρονων δικτύων. Η αντιμετώπισή τους απαιτεί προσέγγιση σε επίπεδο ενιαίων διαδρόμων και στοχευμένες, μετρήσιμες παρεμβάσεις.

Για τις κυβερνήσεις και τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι οι παρεμβάσεις αυτές μπορούν να υλοποιηθούν γρήγορα, εντός προϋπολογισμού και με σαφή λογοδοσία, καθώς στο πλαίσιο των παραχωρήσεων ένας και μόνο φορέας φέρει την ευθύνη σχεδιασμού, αδειοδότησης, υλοποίησης και λειτουργίας.

Κλείνοντας, ο κ. Μουστάκας υπογράμμισε ότι το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για τη στρατιωτική κινητικότητα υπάρχει ήδη και ότι οι μεταφορικοί διάδρομοι που λειτουργούν βάσει συμβάσεων παραχώρησης επιτρέπουν την άμεση μετάβαση από τη χάραξη πολιτικής στην υλοποίηση.

«Με τον τρόπο αυτό», σημείωσε, «η Ευρώπη μπορεί να περάσει από τη στρατηγική στην επιχειρησιακή ικανότητα – τώρα, όχι στην επόμενη δεκαετία».

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