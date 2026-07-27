ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση κίνησης στο α&#039; εξάμηνο στους αυτοκινητόδρομους - Ρεκόρ διελεύσεων στην Αττική Οδό
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11:16 - 27 Ιουλ 2026

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση κίνησης στο α' εξάμηνο στους αυτοκινητόδρομους - Ρεκόρ διελεύσεων στην Αττική Οδό

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (Bloomberg: GEKTERNA GA / RIC: HRMr.AT) ανακοινώνει τα στοιχεία κίνησης για τους βασικούς εν λειτουργία αυτοκινητοδρόμους του για το Α’ Εξάμηνο του 2026.

Η μέση ημερήσια κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού παρουσίασε ετήσια αύξηση κατά 2,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, με τον μέσο ημερήσιο αριθμό διελεύσεων (ADT) να διαμορφώνεται σε περίπου 290.775.

Η μέση ημερήσια κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού παρουσίασε ετήσια αύξηση κατά 2,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, με τον μέσο ημερήσιο αριθμό διελεύσεων (ADT) να διαμορφώνεται σε περίπου 219.458.

Όσον αφορά τους αυτοκινητόδρομους της Νέας και της Κεντρικής Οδού, η μέση ημερήσια κίνηση για το Α’ Εξάμηνο του 2026 παρουσίασε ετήσια μείωση κατά 2,1% και αύξηση 3,5% αντίστοιχα, με τον μέσο ημερήσιο αριθμό διελεύσεων (ADT) διαμορφώνεται σε 117.869 και 43.695 αντίστοιχα.

terna_0d7ab.png

Σημειώνεται ότι η ημερήσια κυκλοφορία στους αυτοκινητόδρομους της Εγνατίας Οδού, της Νέας Οδού και της Κεντρικής Οδού κατά τον μήνα Ιανουάριο επηρεάστηκε άμεσα από τις κινητοποιήσεις των αγροτών οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί. Επίσης η ημερήσια κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού έχει επηρεαστεί από της εργασίες ανάταξης του αυτοκινητοδρόμου που υλοποιούνται στο πλαίσιο της σύμβασης παραχώρησης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΓΕΚ Τέρνα: Στα 55,20 ευρώ ο πήχης της AXIA - Alpha Finance με φόντο έργα €10 δισ.
Αναλύσεις

ΓΕΚ Τέρνα: Στα 55,20 ευρώ ο πήχης της AXIA - Alpha Finance με φόντο έργα €10 δισ.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών-Λαμίας λόγω τεχνικών εργασιών
Ειδήσεις

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών-Λαμίας λόγω τεχνικών εργασιών

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας λόγω τεχνικών εργασιών
Ειδήσεις

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας λόγω τεχνικών εργασιών

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ: Αύξηση 5,2% του κύκλου εργασιών για το α εξάμηνο του 2026
Ανακοινώσεις

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ: Αύξηση 5,2% του κύκλου εργασιών για το α εξάμηνο του 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
27/07/2026 - 11:53

Ζελένσκι: Περιοδεία σε Ουάσινγκτον και Λονδίνο με σκοπό την αμυντική ενίσχυση της Ουκρανίας

Ανακοινώσεις
27/07/2026 - 11:44

Qualco: Μέρισμα €0,045/μτχ. για τη χρήση 2025

Οικονομία
27/07/2026 - 11:37

Θεοδωρικάκος: Μείωση 15 λεπτών στο ντίζελ, έως 20% σε βασικά προϊόντα – Προειδοποίηση για δύσκολο χειμώνα

Τεχνολογία
27/07/2026 - 11:36

Πώς μπορεί να ρυθμιστεί και να είναι ηθική η Τεχνητή Νοημοσύνη

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
27/07/2026 - 11:33

Τράπεζα Πειραιώς: Γεωπολιτικές εντάσεις και El Niño ωθούν υψηλότερα τις τιμές των αγροτικών προϊόντων

Ναυτιλία
27/07/2026 - 11:27

COSCO HELLAS: Είκοσι χρόνια από την ημέρα που σηματοδότησε τη νέα εποχή του Πειραιά

Αναλύσεις
27/07/2026 - 11:25

XA: Η ζώνη των 2.520-2.541 μονάδων αποτελεί την πρώτη ισχυρή αντίσταση

Ανακοινώσεις
27/07/2026 - 11:20

Αγορά 1.425.000 μετοχών Bally’s Intralot από την Deutsche Bank

Ειδήσεις
27/07/2026 - 11:19

ifo: Βελτίωση για το δείκτη επιχειρηματικού κλίματος στη Γερμανία

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/07/2026 - 11:16

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση κίνησης στο α' εξάμηνο στους αυτοκινητόδρομους - Ρεκόρ διελεύσεων στην Αττική Οδό

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
27/07/2026 - 11:07

Eurobank: Συνεχίζεται η διαχρονική στήριξη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων

Ακίνητα
27/07/2026 - 11:07

TRASTOR: Κέρδη €18,3 εκατ. από την αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων

Ειδήσεις
27/07/2026 - 11:03

CNBC: Γιατί το τελευταίο «πακέτο» δασμών του Τραμπ διαφέρει από τα προηγούμενα

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 10:43

«Ράλι» στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς αποκλιμακώνονται οι εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
27/07/2026 - 10:41

Αποστολάκη: Το πρόβλημα του εξωδικαστικού μηχανισμού και πώς μπορεί να λυθεί

Περιβάλλον
27/07/2026 - 10:30

«Godzilla» El Niño στις παγκόσμιες τιμές τροφίμων μέχρι το 2028

Ειδήσεις
27/07/2026 - 10:23

Συνάντηση Μητσοτάκη - Αυστριακού καγκελάριου: Στο επίκεντρο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, άμυνα και μεταναστευτικό

Οικονομία
27/07/2026 - 09:57

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα €4,5 δισ. στο εξάμηνο - Τα έσοδα από φόρους

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 09:45

Άνοδος στα ασιατικά χρηματιστήρια λόγω της αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Πολιτική
27/07/2026 - 09:44

Συνέντευξη Δ. Παπαστεργίου στο «R»: Η θέση της Ελλάδας στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ειδήσεις
27/07/2026 - 09:28

Πύρινη κόλαση σε Γαλλία και Ισπανία: Τουλάχιστον 325000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Επιχειρήσεις
27/07/2026 - 09:13

Ελληνικός Χρυσός: Το πρόγραμμα ΕΚΕ κινητοποιεί έργα άνω των 7 εκατ. ευρώ στο Δήμο Αριστοτέλη

Υγεία
27/07/2026 - 09:13

Allwyn Care: Ολιστική πρωτοβουλία για την υγεία με πανελλαδικό αποτύπωμα

Ειδήσεις
27/07/2026 - 09:08

Κίνα: Πλήρης υποστήριξη στη Βραζιλία σε κάθε μορφή «εξωτερικής παρέμβασης»

Ναυτιλία
27/07/2026 - 08:21

Η εικόνα στο Ορμούζ σήμερα - Ναύλος 21 εκατ. δολαρίων

Σχόλια Αγοράς
27/07/2026 - 08:14

Χρηματιστήριο: Μετά τις ΑΜΚ τα οικονομικά αποτελέσματα - Κρίσιμη η αντίδραση μετοχών που πιέστηκαν πρόσφατα

Οικονομία
27/07/2026 - 08:02

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Εντός ρυθμίσεων και οι οφειλές από €5.000 – Ποιοι κερδίζουν έως 420 δόσεις

Magazino
26/07/2026 - 22:00

Η παραμυθένια διαδρομή των «Ghetto Kids»

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
26/07/2026 - 21:25

Ένας κάποιος ανανεωτικός οίστρος

Χρηματιστήρια
26/07/2026 - 21:00

Οι αγορές αγνοούν τις κρίσεις: Η νέα πραγματικότητα πίσω από τα ιστορικά υψηλά των μετοχών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ