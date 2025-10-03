ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΖΑ: Η συνταγή ανόδου των οικονομικών μεγεθών
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
10:19 - 03 Οκτ 2025

ΕΖΑ: Η συνταγή ανόδου των οικονομικών μεγεθών

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σημαντική βελτίωση σε βασικά οικονομικά μεγέθη κατέγραψε το 2024 η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης (ΕΖΑ), σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία. 

Η εταιρεία ενίσχυσε περαιτέρω τη θετική δυναμική που είχε διαμορφωθεί την προηγούμενη χρονιά. Οι στοχευμένες επιχειρηματικές κινήσεις με ένταση σε κανάλια εστίασης, τα νέα προϊόντα και η προσαρμογή στις απαιτήσεις της αγοράς από την Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης (ΕΖΑ) είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του EBITDA κατά 57%, το οποίο ανήλθε σε 2,8 εκατ. ευρώ, καθώς και την ενίσχυση του μικτού περιθωρίου στο 42% από 35% το 2023. Η στρατηγική της εταιρείας, που εστιάζει στη βελτίωση της κερδοφορίας και στη συγκράτηση των δαπανών, συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση ενός πιο υγιούς και βιώσιμου επιχειρηματικού μοντέλου, σε συνέχεια της σταθερής αναπτυξιακής πορείας που καταγράφηκε και το 2023.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 28,7 εκατ. έναντι 31,5 εκατ. ευρώ το 2023, καθώς βάσει της νέας στρατηγικής ο ετήσιος παραγόμενος όγκος περιορίστηκε στις 200 χιλιάδες HL, με στόχο την επικέντρωση σε πωλήσεις με υψηλότερα περιθώρια κέρδους. Παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών, τα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν σε 12,1 εκατ. από 11,1 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την προσήλωση στην ενίσχυση της αποδοτικότητας.
Ως αποτέλεσμα, το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 10% έναντι 6% το 2023. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημία 3,7 εκατ. έναντι ζημίας 2,9 εκατ. ευρώ πέρυσι, καθώς επηρεάστηκαν από την εφάπαξ λογιστική τακτοποίηση κονδυλίων ανάπτυξης προϊόντων προηγούμενων ετών.
Την ίδια στιγμή, το καθαρό χρέος μειώθηκε σε 22,1 εκατ. από 23,5 εκατ. ευρώ, γεγονός που ενισχύει τη χρηματοοικονομική σταθερότητα της εταιρείας.
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΖΑ: Xτίζει νέο χαρτοφυλάκιο ποτών - Ούζο, τσίπουρο, premium brands και non-alcoholic
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

ΕΖΑ: Xτίζει νέο χαρτοφυλάκιο ποτών - Ούζο, τσίπουρο, premium brands και non-alcoholic

Lamda Development: Ενοποιημένες πωλήσεις στα €143 εκατ. - Αύξηση 35% από το πρώτο τρίμηνο του 2025
Ανακοινώσεις

Lamda Development: Ενοποιημένες πωλήσεις στα €143 εκατ. - Αύξηση 35% από το πρώτο τρίμηνο του 2025

Nestlé Ελλάς: Το αυξημένο κόστος πρώτων υλών πίεσε την κερδοφορία το 2025
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Nestlé Ελλάς: Το αυξημένο κόστος πρώτων υλών πίεσε την κερδοφορία το 2025

Η Tesla ξαναπατάει γκάζι: Παραδόσεις-ρεκόρ στο β&#039; τρίμηνο συντρίβουν τις προβλέψεις της Wall Stree
Τεχνολογία

Η Tesla ξαναπατάει γκάζι: Παραδόσεις-ρεκόρ στο β' τρίμηνο συντρίβουν τις προβλέψεις της Wall Stree

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
21/07/2026 - 10:56

Έφυγε από τη ζωή ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης

Πολιτική
21/07/2026 - 10:53

Δημοσκόπηση Interview: Στο 26,8% η ΝΔ, σταθερά δεύτερη η ΕΛΑΣ – Ανεβάινει ο Σαμαράς

Ειδήσεις
21/07/2026 - 10:50

Νέα ένταση Κίνας - Φιλιππίνων: Οι ΗΠΑ καταγγέλλουν «επικίνδυνες και επιθετικές ενέργειες»

Χρηματιστήρια
21/07/2026 - 10:47

Σε θετικό έδαφος οι ευρωαγορές με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Πολιτική
21/07/2026 - 10:35

Γιατί η Ελλάδα λέει «όχι» στις νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 10:27

ΕΣΕΕ: Συνάντηση αντιπροσωπείας με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο

Ειδήσεις
21/07/2026 - 10:21

Νέα επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στο Ορμούζ – Κλιμακώνεται η ανησυχία στη ναυτιλία

Ειδήσεις
21/07/2026 - 10:17

ifo/ TUM: Λιγότεροι από τους μισούς εργαζόμενους χαμηλής ειδίκευσης συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης από τις επιχειρήσεις

Σχόλια Αγοράς
21/07/2026 - 10:10

ΧΑ: Το γεωπολιτικό ρίσκο κρατά σε επιφυλακή τους επενδυτές

Αναλύσεις
21/07/2026 - 09:58

ΧΑ: Ανοικτό το ενδεχόμενο για κινήσεις προς ανοδική ή πτωτική κατεύθυνση του ΓΔ

Ειδήσεις
21/07/2026 - 09:55

Guardian: Μύθοι και αλήθειες για τους καύσωνες που πλήττουν την Ευρώπη και πώς αντιμετωπίζονται

Χρηματιστήρια
21/07/2026 - 09:40

Στα «πράσινα» τα ασιατικά χρηματιστήρια - Ισχυρά κέρδη σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα

Ειδήσεις
21/07/2026 - 09:35

Πώς το «Κόμμα της Κατσαρίδας» έγινε η νέα φωνή της οργής των νέων στην Ινδία

Ειδήσεις
21/07/2026 - 09:18

Τραμπ: Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση με τον Μπέρναμ - Έχει πολλή δουλειά μπροστά του

Ναυτιλία
21/07/2026 - 09:10

«Αδειάζει» το Ορμούζ: Οι διελεύσεις πλοίων καταρρέουν και το πετρέλαιο απειλείται με νέο ράλι

Ειδήσεις
21/07/2026 - 09:04

Μέση Ανατολή: Ο πόλεμος απειλεί να βυθίσει την παγκόσμια οικονομία

Ειδήσεις
21/07/2026 - 08:54

Συναγερμός στην Ακρόπολη - Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε τουρίστες

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21/07/2026 - 08:48

Σε Πειραματικές μετατρέπονται όλες οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού

Οικονομία
21/07/2026 - 08:41

Φουσκώνουν τα «φέσια» του δημοσίου προς φορολογουμένους και επιχειρήσεις

Ειδήσεις
21/07/2026 - 08:30

Ηλεκτρικά πατίνια: Καθολική απαγόρευση για χρήστες κάτω των 17 ετών

Ειδήσεις
21/07/2026 - 08:21

Οι ΗΠΑ επέβαλλαν νέους δασμούς 50% στα καναδικά προϊόντα

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 08:03

Motor Oil: «Χτίζει» ισχυρό τεχνολογικό πυλώνα με τη Nova ICT – Δύο νέα funds στο μετοχικό σχήμα

Ναυτιλία
21/07/2026 - 08:00

ΕΛΙΜΕ: Ο θεσμικός εκφραστής των ελληνικών λιμένων στη νέα εποχή της ναυτιλίας

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
21/07/2026 - 07:46

Η Ελλάδα μπροστά στο πανάκριβο τρένο της Τεχνητής Νοημοσύνης

Γιώργος Ραυτόπουλος
21/07/2026 - 07:30

«Star Wars» ΗΠΑ vs Κίνα: Η επιστροφή στη Σελήνη και η «μάχη» για την πρωτοκαθεδρία στο Διάστημα

Χρηματιστήρια
20/07/2026 - 23:15

Wall Street: Στο «κόκκινο» οι δείκτες καθώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή

Υγεία
20/07/2026 - 23:00

Τα παγάκια στον καφέ μπορεί να κρύβουν μικρόβια – Η έρευνα που προκαλεί ανησυχία

Πολιτική
20/07/2026 - 22:33

Συντάξεις χηρείας: Καταργείται η περικοπή μετά την τριετία – Τι αλλάζει για τους δικαιούχους

Πολιτική
20/07/2026 - 22:30

Κυπριακό: Νέα κινητικότητα μετά από 52 χρόνια διχοτόμησης, αλλά με δύσκολες ισορροπίες

Ναυτιλία
20/07/2026 - 22:03

Ελληνόκτητα τάνκερ στο στόχαστρο ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ