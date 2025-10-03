ΕΖΑ: Η συνταγή ανόδου των οικονομικών μεγεθών

Η εταιρεία ενίσχυσε περαιτέρω τη θετική δυναμική που είχε διαμορφωθεί την προηγούμενη χρονιά. Οι στοχευμένες επιχειρηματικές κινήσεις με ένταση σε κανάλια εστίασης, τα νέα προϊόντα και η προσαρμογή στις απαιτήσεις της αγοράς από την Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης (ΕΖΑ) είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του EBITDA κατά 57%, το οποίο ανήλθε σε 2,8 εκατ. ευρώ, καθώς και την ενίσχυση του μικτού περιθωρίου στο 42% από 35% το 2023. Η στρατηγική της εταιρείας, που εστιάζει στη βελτίωση της κερδοφορίας και στη συγκράτηση των δαπανών, συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση ενός πιο υγιούς και βιώσιμου επιχειρηματικού μοντέλου, σε συνέχεια της σταθερής αναπτυξιακής πορείας που καταγράφηκε και το 2023.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 28,7 εκατ. έναντι 31,5 εκατ. ευρώ το 2023, καθώς βάσει της νέας στρατηγικής ο ετήσιος παραγόμενος όγκος περιορίστηκε στις 200 χιλιάδες HL, με στόχο την επικέντρωση σε πωλήσεις με υψηλότερα περιθώρια κέρδους. Παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών, τα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν σε 12,1 εκατ. από 11,1 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την προσήλωση στην ενίσχυση της αποδοτικότητας.

Ως αποτέλεσμα, το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 10% έναντι 6% το 2023. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημία 3,7 εκατ. έναντι ζημίας 2,9 εκατ. ευρώ πέρυσι, καθώς επηρεάστηκαν από την εφάπαξ λογιστική τακτοποίηση κονδυλίων ανάπτυξης προϊόντων προηγούμενων ετών.

Την ίδια στιγμή, το καθαρό χρέος μειώθηκε σε 22,1 εκατ. από 23,5 εκατ. ευρώ, γεγονός που ενισχύει τη χρηματοοικονομική σταθερότητα της εταιρείας.