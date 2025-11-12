«Ψάχνει» το Βιετνάμ το ελληνικό ακτινίδιο
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
13:31 - 12 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Από τις 2 έως τις 7 Νοεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε στη χώρα μας επίσκεψη κλιμακίου τριών εμπειρογνωμόνων της Φυτοϋγειονομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας του Βιετνάμ, με σκοπό την αξιολόγηση του φυτοϋγειονομικού καθεστώτος της παραγωγής ελληνικού ακτινιδίου και την προετοιμασία για το άνοιγμα της βιετναμέζικης αγοράς στα ελληνικά προϊόντα.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος εξαγωγικών φορέων της χώρας και σε συνέχεια της κατάθεσης τεχνικού φακέλου από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και της ολοκλήρωσης των τεχνικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των αρμόδιων αρχών των δύο χωρών.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η βιετναμέζικη αντιπροσωπεία πραγματοποίησε επιτόπιους ελέγχους και επισκέψεις σε οπωρώνες και συσκευαστήρια ακτινιδίων οργανώσεων παραγωγών και ιδιωτικών επιχειρήσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί η επαρκής εφαρμογή των φυτοϋγειονομικών προτύπων σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας — από τον οπωρώνα έως το τελικό στάδιο συσκευασίας.

Το κλιμάκιο συνοδεύτηκε από εκπροσώπους:

  • του Τμήματος Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ,
  • του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, και
  • των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πιερίας και Λάρισας.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της αποστολής στηρίχθηκε από τις Φυτοϋγειονομικές Υπηρεσίες της χώρας, τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας, την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ) και τους Έλληνες εξαγωγείς.

Αναμένεται το επόμενο διάστημα η επίσημη έκθεση αξιολόγησης της βιετναμέζικης πλευράς, η οποία θα αποτελέσει το τελικό βήμα για την έναρξη των εξαγωγών ελληνικού ακτινιδίου στο Βιετνάμ.

Η εξέλιξη αυτή συνιστά σημαντικό βήμα για τη διεύρυνση των εξαγωγικών προοπτικών του ελληνικού ακτινιδίου, ενισχύοντας περαιτέρω το δυναμικό και εξωστρεφές προφίλ της ελληνικής αγροτικής παραγωγής.

