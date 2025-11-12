Όταν ο Σαμαράς τηρούσε τη γραμμή Βενιζέλου στο «Μακεδονικό»

Ο νέος κύκλος επιθέσεων του Αντώνη Σαμαρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη προκάλεσε τους αναμενόμενους (ή και μη) σχολιασμούς, με κάποιους από αυτούς να καταρρίπτουν πολλά από όσα διακηρύττει σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός, ειδικά για τα εθνικά θέματα.

Μία χαρακτηριστική αναφορά ήταν αυτή του Ευάγγελου Βενιζέλου, κατά τη διάρκεια της ημερίδας που διοργάνωσαν ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης και η ευρωομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (10/11), με θέμα την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Αμυνα. Σε μία περίοδο κατά την οποία ο Αντώνης Σαμαράς απορρίπτει κάθε είδους ελληνοτουρκική επαφή και επικοινωνία, ο Ευάγγελος Βενιζέλος υπενθύμισε, μεταξύ άλλων, όσα συνέβησαν την περίοδο 2012-2015: «Οι επαφές, οι διερευνητικοί γύροι (σ.σ. με την Τουρκία) συνεχίζονταν, άλλαξε το πλαίσιό τους μάλιστα καθοριστικά, (…), κάναμε τη δήλωση για τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης και του Διεθνούς Δικαστηρίου του Αμβούργου λίγο πριν τις εκλογές, 15 Ιανουαρίου του 2015. Ανοίξαμε τη διαδικασία για το Κυπριακό, η οποία οδήγησε στο Κραν-Μοντανά, το 2017, αλλά άρχισε το 2014. Για να το πετύχουμε αυτό έκανα πολλές συναντήσεις με τον κ. Ερντογάν και τον κ. Νταβούτογλου τότε και τον κ. Τσαβούσογλου, αλλά και ο κ. Σαμαράς έκανε συναντήσεις. Κάναμε κυβερνητικό συμβούλιο εδώ, δηλαδή συναντήθηκαν τα δύο Υπουργικά Συμβούλια δύο φορές και έχουμε κάνει και συναντήσεις, τελευταία φορά στο Κάρντιφ στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ».

Συμπλήρωσε δε ο πρώην αντιπρόεδρος και υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης κάτι σχετικό με το ονοματολογικό της σημερινής Βόρειας Μακεδονίας: «Η θέση μου ήταν μία ονομασία με σύνθετο όνομα. Αυτά ήταν η γραμμή της χώρας, ο κ. Σαμαράς δεν έκρυψε ποτέ την προσωπική του θέση, αλλά όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, η γραμμή της Κυβέρνησης, η γραμμή της Ελληνικής Δημοκρατίας ήταν η γραμμή που σας λέω εγώ, αυτή είχαμε συμφωνήσει και αυτή την τήρησε. Μπορεί να μην συμφωνούσε, αλλά εντίμως την τήρησε». Το συμπέρασμα, προφανές: Ολοι τελικά έχουν περιθώρια ευελιξίας, ειδικά όταν έχουν θέσεις ευθύνης…