ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Όταν ο Σαμαράς τηρούσε τη γραμμή Βενιζέλου στο «Μακεδονικό»
Ανεμοδείκτης
12:55 - 12 Νοε 2025

Όταν ο Σαμαράς τηρούσε τη γραμμή Βενιζέλου στο «Μακεδονικό»

Άγγελος Κωβαίος
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο νέος κύκλος επιθέσεων του Αντώνη Σαμαρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη προκάλεσε τους αναμενόμενους (ή και μη) σχολιασμούς, με κάποιους από αυτούς να καταρρίπτουν πολλά από όσα διακηρύττει σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός, ειδικά για τα εθνικά θέματα.

Μία χαρακτηριστική αναφορά ήταν αυτή του Ευάγγελου Βενιζέλου, κατά τη διάρκεια της ημερίδας που διοργάνωσαν ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης και η ευρωομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (10/11), με θέμα την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Αμυνα. Σε μία περίοδο κατά την οποία ο Αντώνης Σαμαράς απορρίπτει κάθε είδους ελληνοτουρκική επαφή και επικοινωνία, ο Ευάγγελος Βενιζέλος υπενθύμισε, μεταξύ άλλων, όσα συνέβησαν την περίοδο 2012-2015: «Οι επαφές, οι διερευνητικοί γύροι (σ.σ. με την Τουρκία) συνεχίζονταν, άλλαξε το πλαίσιό τους μάλιστα καθοριστικά, (…), κάναμε τη δήλωση για τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης και του Διεθνούς Δικαστηρίου του Αμβούργου λίγο πριν τις εκλογές, 15 Ιανουαρίου του 2015. Ανοίξαμε τη διαδικασία για το Κυπριακό, η οποία οδήγησε στο Κραν-Μοντανά, το 2017, αλλά άρχισε το 2014. Για να το πετύχουμε αυτό έκανα πολλές συναντήσεις με τον κ. Ερντογάν και τον κ. Νταβούτογλου τότε και τον κ. Τσαβούσογλου, αλλά και ο κ. Σαμαράς έκανε συναντήσεις. Κάναμε κυβερνητικό συμβούλιο εδώ, δηλαδή συναντήθηκαν τα δύο Υπουργικά Συμβούλια δύο φορές και έχουμε κάνει και συναντήσεις, τελευταία φορά στο Κάρντιφ στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ».

Συμπλήρωσε δε ο πρώην αντιπρόεδρος και υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης κάτι σχετικό με το ονοματολογικό της σημερινής Βόρειας Μακεδονίας: «Η θέση μου ήταν μία ονομασία με σύνθετο όνομα. Αυτά ήταν η γραμμή της χώρας, ο κ. Σαμαράς δεν έκρυψε ποτέ την προσωπική του θέση, αλλά όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, η γραμμή της Κυβέρνησης, η γραμμή της Ελληνικής Δημοκρατίας ήταν η γραμμή που σας λέω εγώ, αυτή είχαμε συμφωνήσει και αυτή την τήρησε. Μπορεί να μην συμφωνούσε, αλλά εντίμως την τήρησε». Το συμπέρασμα, προφανές: Ολοι τελικά έχουν περιθώρια ευελιξίας, ειδικά όταν έχουν θέσεις ευθύνης…

Τελευταία τροποποίηση στις 12/11/2025 - 14:10
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το μόνο τηλεφώνημα που θα είχε νόημα
Ανεμοδείκτης

Το μόνο τηλεφώνημα που θα είχε νόημα

Πόσο σοβαρή είναι η απειλή έντασης στο Αιγαίο;
Ανεμοδείκτης

Πόσο σοβαρή είναι η απειλή έντασης στο Αιγαίο;

Αβραμόπουλος: Η Ελλάδα διαθέτει μέσα αντίδρασης αν κλιμακώσει η Τουρκία
Πολιτική

Αβραμόπουλος: Η Ελλάδα διαθέτει μέσα αντίδρασης αν κλιμακώσει η Τουρκία

Η ελληνική κόκκινη γραμμή στο Αιγαίο περνά μέσα από την ακτοπλοΐα
Γιώργος Σ. Σκορδίλης

Η ελληνική κόκκινη γραμμή στο Αιγαίο περνά μέσα από την ακτοπλοΐα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
25/05/2026 - 14:18

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε ο Γεωργόπουλος με μήνυμα συστράτευσης με Τσίπρα - Η καρδιά προηγείται

Ειδήσεις
25/05/2026 - 14:10

Reuters: Τραμπ και Γουόρς σε κοινή τροχιά «υψηλού ρίσκου» για οικονομία και ύφεση

Ειδήσεις
25/05/2026 - 14:07

Πάπας Λέων: Ηχηρές προειδοποιήσεις για την Τεχνητή Νοημοσύνη - Γιατί τη συγκρίνει με τον «Πύργο της Βαβέλ»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
25/05/2026 - 13:55

Eurobank: Έξι νέες δράσεις για το δημογραφικό στον Έβρο – Αιχμή το οικιστικό συγκρότημα Ορεστιάδας

Αναλύσεις
25/05/2026 - 13:50

Santander: Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ & Τιμή-στόχος στα 53€, με περιθώριο ανόδου 30%

Ακίνητα
25/05/2026 - 13:49

Eξοχικές κατοικίες στην Ελλάδα: Συνεχίζεται το ράλι της τιμής ανά τετραγωνικό (πίνακας)

Πολιτική
25/05/2026 - 13:42

Ασλανίδης για κόμμα Καρυστιανού: Εμείς δεν κάναμε τον Σύλλογο για προσωπικές φιλοδοξίες

Πολιτική
25/05/2026 - 13:32

Τσουκαλάς: Δεν είναι της στιγμής πρόταση δυσπιστίας - Το ΠΑΣΟΚ είναι το πραγματικό αντίβαρο

Πολιτική
25/05/2026 - 13:20

Μαρινάκης: Θα απαντήσουμε όταν λάβουμε την επιστολή Κοβέσι – Καμία έκπτωση σε κυριαρχικά δικαιώματα

Magazino
25/05/2026 - 13:18

Κάννες 2026: Ο Χρυσός Φοίνικας στο Fjord του Cristian Mungiu - Όλα τα βραβεία

Ανεμοδείκτης
25/05/2026 - 13:18

Πονηριές

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 13:15

MEGA BROKERS: Ο μεγαλύτερος Πράκτορας της αγοράς με κύκλο εργασιών 19,1 εκατ. ευρώ το 2025

Ειδήσεις
25/05/2026 - 13:13

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι 13 κατηγορούμενοι στις Σέρρες – Φυλάκιση 5 έως 26 μήνες με αναστολή

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
25/05/2026 - 13:08

Η «Συντροφιά» του Μπαρτζώκα

Ανεμοδείκτης
25/05/2026 - 13:04

Μια θλιβερή και αντιφατική παρακαταθήκη

Ναυτιλία
25/05/2026 - 13:03

Ξενοκώστας: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ναυπηγικό κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου

Ειδήσεις
25/05/2026 - 12:51

FAO: Το Ορμούζ «φέρνει» πιο κοντά την επισιτιστική κρίση - Επάρκεια για μόλις 6-12 μήνες

Τεχνολογία
25/05/2026 - 12:45

EY: Αυξάνεται η υιοθέτηση της αυτόνομης Τεχνητής Νοημοσύνης, παρά τις ανησυχίες

Πολιτική
25/05/2026 - 12:38

Θεοδωρικάκος: Δημιουργούμε χιλιάδες θέσεις εργασίας στη ναυπηγική βιομηχανία και τη γαλάζια οικονομία

Ναυτιλία
25/05/2026 - 12:36

Κικίλιας: 51% περισσότεροι έκτακτοι έλεγχοι στα πλοία - Μηδενική ανοχή σε θέματα ασφάλειας

Πολιτική
25/05/2026 - 12:30

Η Μιλένα Αποστολάκη «πιέζει» τον Άρειο Πάγο για τους δανειολήπτες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 12:28

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Οι ΑΠΕ ρίχνουν τη χονδρική, αλλά όχι τους λογαριασμούς

Ειδήσεις
25/05/2026 - 12:26

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου εισηγείται αναίρεση της αποφυλάκισης Γιωτόπουλου

Πολιτική
25/05/2026 - 12:24

Γεωργιάδης: «Η ΝΔ θα κριθεί από το έργο της» – Αιχμές για Τσίπρα, Κοβέσι & συνεργασίες

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 12:16

Καφούνης: Ακόμη ένα δύσκολο τρίμηνο για το εμπόριο – Επείγουν μέτρα στήριξης

Πολιτική
25/05/2026 - 12:12

Αποστολάκη: Να δημοσιευτεί άμεσα η δικαστική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου υπέρ των δανειοληπτών

Πολιτική
25/05/2026 - 12:00

Μητσοτάκης για δημογραφικό: €150 ανά παιδί τον Ιούνιο και νέο «Σπίτι μου» στον σχεδιασμό

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
25/05/2026 - 11:59

Μυτιληναίος στους FT: Θετικό βήμα η στοχευμένη στήριξη στη βιομηχανία για το ενεργειακό κόστος

Πολιτική
25/05/2026 - 11:48

ΠΑΣΟΚ: Γιατί αποχώρησε η κοινοπραξία ExxonMobil – HELLENiQ Energy από την Κρήτη;

Ειδήσεις
25/05/2026 - 11:42

Τεχεράνη: Το μήνυμα για το Ορμούζ και οι προειδοποιήσεις για εμπλοκή από το Ισραήλ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ