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25η Μαρτίου: Προσοχή στο λινγκ, το ψάρι που πωλείται σαν μπακαλιάρος
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
19:44 - 24 Μαρ 2026

25η Μαρτίου: Προσοχή στο λινγκ, το ψάρι που πωλείται σαν μπακαλιάρος

Reporter.gr Newsroom
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Όπως κάθε χρόνο, στη γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της Εθνικής Επετείου της Ελληνικής Επανάστασης, την 25η Μαρτίου, στην πλειονότητά τους τα ελληνικά νοικοκυριά προγραμματίζουν να καταναλώσουν, σύμφωνα με το έθιμο, το ιδιαιτέρως δημοφιλές ψάρι της ελληνικής κουζίνας, τον μπακαλιάρο (βακαλάος). Ακριβώς λόγω της δημοφιλίας του όμως, δίνεται η ευκαιρία σε επιτήδειους να παραπλανήσουν το καταναλωτικό κοινό, προσφέροντας (με την ίδια τιμή), ένα άλλο ψάρι το οποίο παρουσιάζεται ως μπακαλιάρος, πλην όμως δεν είναι. Το ψάρι αυτό λέγεται λινγκ και ήδη βρίσκεται στις προθήκες των ιχθυοπωλείων.

Η ΕΕΚΕ ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό για τον κίνδυνο σύγχυσης και παραπλάνησης στην αγορά του μπακαλιάρου για το γιορτινό τραπέζι της 25ης Μαρτίου και επισημαίνει τα εξής:

1. Οι αυθεντικοί υγράλατοι ή αλίπαστοι (παστοί) μπακαλιάροι προέρχονται από περιοχές του Ατλαντικού, του Ειρηνικού και της Γροιλανδίας. Η Ελληνική αγορά προμηθεύεται τον μπακαλιάρο κυρίως από τον Ατλαντικό και την Ισλανδία, Φιλανδία και Νορβηγία και Νήσων Φερόε.

2. Το παστωμένο ψάρι με την ονομασία λινγκ, πωλείται συνήθως δίπλα από τον αυθεντικό υγράλατο μπακαλιάρο, επομένως έχει μεγάλη σημασία να ελέγχουμε τις ταμπέλες του ιχθυοπωλείου. Πολλοί προμηθευτές αναγράφουν με μικρότερα γράμματα το χαρακτηριστικό «Λίνγκ» ή «Ling» και με μεγαλύτερα γράμματα την περιοχή προέλευσης, π.χ. ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ.

3. Επισημαίνουμε ότι τόσο ο αυθεντικός μπακαλιάρος όσο και το λίνγκ, έχει κόκκαλα οπότε η αναγραφή του χαρακτηριστικού αυτού δεν είναι επαρκής για την αποφυγή της σύγχυσης.

4. O μπακαλιάρος έχει μια χαρακτηριστική λευκή γραμμή που διατρέχει το σώμα του κατά μήκος και από τις δυο του πλευρές. Αν δεν είναι ορατή και από τις δύο πλευρές αυτό δεν πρέπει να μας ανησυχεί γιατί μπορεί η γραμμή από τη μία πλευρά του ψαριού να είναι κρυμμένη εξαιτίας του φιλεταρίσματος.

5. Μπορούμε να ξεχωρίσουμε την ποιότητα του καλού μπακαλιάρου, όπως και κάθε ψαριού, από το χρώμα του. Πρέπει να είναι λευκός, χωρίς κηλίδες ή κίτρινη απόχρωση και να μην επιλέγουμε ψάρι με ορατές αλλοιώσεις ή κιτρινισμένο χρώμα.

Ανεξάρτητα από το αν θα επιλέξει μπακαλιάρο ή λινγκ ο καταναλωτής, το κόστος του εορταστικού τραπεζιού είναι αυξημένο έως και 39,31% σε σχέση με πέρυσι. Πιο συγκεκριμένα:

Η αρχική τιμή κιλού του χονδρού υγράλατου μπακαλιάρου Νορβηγίας το 2025 ήταν 13,99€ ενώ το 2026 η αρχική τιμή ανέρχεται στο ποσό των 19,49€, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση 39,31%. Αντίστοιχα, η αρχική τιμή ανά κιλό για το υγράλατο φιλέτο Νορβηγίας (λινγκ) το 2025 ήταν 12,95€ ενώ σήμερα η αρχική τιμή κιλού αγγίζει το ποσό των 16,48€, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση 27,26%. Σε ορισμένες αγορές, ο παστός μπακαλιάρος φθάνει έως 28 ευρώ το κιλό.

Οι καταναλωτές οφείλουν να επιλέγουν με προσοχή, με κεντρικό κριτήριο τη σχέση ποιότητας και τιμής.

Όταν πληρώνουμε μπακαλιάρο, πρέπει να παίρνουμε μπακαλιάρο!

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