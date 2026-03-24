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Ερντογάν καλεί σε δράση κατά Νετανιάχου: Ο πόλεμος του Ισραήλ κοστίζει σε όλο τον πλανήτη
Ειδήσεις
18:59 - 24 Μαρ 2026

Ερντογάν καλεί σε δράση κατά Νετανιάχου: Ο πόλεμος του Ισραήλ κοστίζει σε όλο τον πλανήτη

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, πρόεδρος της Τουρκίας, κάλεσε την Τρίτη (24/3) σε άμεση δράση για να σταματήσει το «δίκτυο σφαγής» του οποίου, όπως υποστήριξε, ηγείται ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου.      

Ο Ερντογάν τόνισε ότι η παρέμβαση αυτή είναι απαραίτητη «για χάρη της περιφερειακής ειρήνης» και «της ανθρωπότητας», προσθέτοντας ότι κάθε χώρα οφείλει να υιοθετήσει μια «τολμηρή και ενεργητική στάση», σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu. Οι δηλώσεις του έρχονται εν μέσω της κλιμακούμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή, μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν.

«Οι τελευταίες 25 ημέρες έχουν δείξει ότι αυτός είναι ένας πόλεμος του Ισραήλ, αλλά το τίμημα το πληρώνει όλος ο κόσμος. Πρόκειται για τον πόλεμο του Νετανιάχου για την επιβίωσή του, όμως το κόστος το επωμίζονται 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι», δήλωσε ο Ερντογάν.

Ταυτόχρονα, επισήμανε ότι η Άγκυρα είναι «αποφασισμένη να μείνει εκτός του κύκλου της φωτιάς» και επεσήμανε ότι η Τουρκία αντιτίθεται στη μετατροπή της σύγκρουσης με το Ιράν σε έναν περιφερειακό πόλεμο φθοράς.

Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα για την επίτευξη ειρήνης στον πόλεμο με το Ιράν, ο οποίος, όπως υπογράμμισε, έχει πλήξει τόσο την τουρκική, όσο και την παγκόσμια οικονομία.

Παράλληλα, ο Ερντογάν ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση εξετάζει διάφορα μέτρα για την προστασία της οικονομίας από τις επιπτώσεις του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, ο οποίος έχει αποσταθεροποιήσει την περιοχή και έχει οδηγήσει σε εκτόξευση των τιμών της ενέργειας.

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