Ρωσία: «Άλμα» στα πετρελαϊκά έσοδα λόγω Μέσης Ανατολής – Στα επίπεδα-ρεκόρ του 2022 οι εξαγωγές

Η άνοδος των τιμών πετρελαίου σε συνδυασμό με την αύξηση των εξαγόμενων ποσοτήτων και τη μερική χαλάρωση περιορισμών και κυρώσεων μετατρέπει τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή σε απρόσμενο οικονομικό όφελος για το Κρεμλίνο.

Η ταυτόχρονη ενίσχυση τόσο των τιμών του ρωσικού αργού όσο και των όγκων εξαγωγών οδήγησε σε νέο ισχυρό εβδομαδιαίο άλμα στα έσοδα, τα οποία έφτασαν στα υψηλότερα επίπεδα από τον Μάρτιο του 2022, όταν ξεκίνησε η ρωσική εισβολή.

Την ίδια στιγμή, η Μόσχα αξιοποιεί την παράταση και διεύρυνση της αμερικανικής εξαίρεσης από δασμούς, που επιτρέπει την αγορά φορτίων τα οποία είχαν φορτωθεί πριν από τις 12 Μαρτίου. Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε τις ροές προς την Ινδία, ενώ η περιορισμένη διαθεσιμότητα φορτίων στην παγκόσμια αγορά οδήγησε το ρωσικό Urals να διαπραγματεύεται με premium έναντι του Brent.

Πριν από την έναρξη της στρατιωτικής δράσης ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, τα ρωσικά πετρελαϊκά έσοδα κινούνταν πτωτικά λόγω της υποχώρησης των διεθνών τιμών. Ωστόσο, η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή στα τέλη Φεβρουαρίου ανέτρεψε την τάση, οδηγώντας μέσα σε τρεις εβδομάδες σε διπλασιασμό της αξίας των εξαγωγών, από 135 εκατ. δολάρια ημερησίως τον Ιανουάριο σε περίπου 270 εκατ. δολάρια.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει επισημάνει ότι αυτή η ευνοϊκή συγκυρία ενδέχεται να είναι προσωρινή, ωστόσο προς το παρόν τα κρατικά έσοδα εμφανίζουν αισθητή αύξηση.

Η άνοδος των τιμών ενισχύθηκε περαιτέρω χάρη σε μία μικρή αύξηση των εξαγωγών την προηγούμενη εβδομάδα, με μεγαλύτερα φορτία να αναχωρούν από τον τερματικό σταθμό Sheskharis στο Νοβοροσίσκ της Μαύρης Θάλασσας. Παράλληλα, επίθεση ουκρανικού drone στο λιμάνι του Πριμόρσκ στη Βαλτική ενδέχεται να περιορίσει τις αποστολές τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης δεξαμενόπλοιων, οι θαλάσσιες εξαγωγές διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο στα 3,6 εκατ. βαρέλια ημερησίως έως τις 22 Μαρτίου, αυξημένες κατά περίπου 160.000 βαρέλια σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, αλλά χαμηλότερες κατά 270.000 βαρέλια σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν από τα Χριστούγεννα.

Οι αποστολές προς την Ινδία ενισχύθηκαν τον Μάρτιο, καθώς φορτία κατευθύνθηκαν προς τη χώρα μετά την αμερικανική εξαίρεση που επέτρεψε την αγορά πετρελαίου που βρισκόταν ήδη εν πλω. Οι αφίξεις τις πρώτες 22 ημέρες του μήνα έφτασαν κατά μέσο όρο τα 1,14 εκατ. βαρέλια ημερησίως, έναντι 1,09 εκατ. τον Φεβρουάριο.

Ωστόσο, η ταχύτερη εκφόρτωση απλώς συμβαδίζει με την αύξηση των εξαγωγών, με τον όγκο πετρελαίου που παραμένει εν πλω να ανέρχεται περίπου στα 135 εκατ. βαρέλια, κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Σε επίπεδο φορτίων, 37 δεξαμενόπλοια μετέφεραν 28,5 εκατ. βαρέλια την εβδομάδα έως τις 22 Μαρτίου, έναντι 27,79 εκατ. βαρελιών την προηγούμενη εβδομάδα. Σε ημερήσια βάση, οι αποστολές ανήλθαν σε 4,07 εκατ. βαρέλια, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων περίπου τρεισήμισι μηνών.

Η αύξηση αποδίδεται κυρίως σε μεγαλύτερα φορτία από το Νοβοροσίσκ, ενώ οι ροές παραμένουν ευμετάβλητες λόγω καιρικών συνθηκών, εργασιών συντήρησης, κυρώσεων και του χρονισμού των αποστολών. Κατά την ίδια περίοδο καταγράφηκε και μία αποστολή καζακικού πετρελαίου Kebco από το ίδιο λιμάνι.

Σε όρους αξίας, τα ακαθάριστα έσοδα από τις εξαγωγές διαμορφώθηκαν σε 1,71 δισ. δολάρια σε εβδομαδιαία βάση έως τις 22 Μαρτίου, από 1,38 δισ. δολάρια την προηγούμενη εβδομάδα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2024.

Οι τιμές του ρωσικού αργού ενισχύθηκαν σημαντικά λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή, που οδήγησε συνολικά υψηλότερα τις διεθνείς τιμές, αλλά και λόγω της παράτασης της αμερικανικής εξαίρεσης προς την Ινδία, η οποία περιόρισε τις εκπτώσεις που προσέφερε η Μόσχα για να διοχετεύσει επιπλέον φορτία προς την Κίνα.

Ειδικότερα, η τιμή του ρωσικού αργού αυξήθηκε κατά περίπου 10 δολάρια, φτάνοντας τα 61,93 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα φορτία από τη Μαύρη Θάλασσα διαμορφώθηκαν στα 60,22 δολάρια. Το πετρέλαιο ESPO του Ειρηνικού ανήλθε στα 74,88 δολάρια, αυξημένο κατά 10,50 δολάρια, ενώ οι τιμές παράδοσης στην Ινδία έφτασαν τα 82,91 δολάρια, καταγράφοντας άνοδο 12,70 δολαρίων.

Σε εβδομαδιαίο επίπεδο, η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε σε 2,46 δισ. δολάρια έως τις 22 Μαρτίου, αυξημένη κατά 390 εκατ. δολάρια σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, με τις τιμές του ρωσικού αργού να ενισχύονται κατά 14,40 δολάρια και του ESPO κατά 11,80 δολάρια.

Οι ροές προς την Ασία, συμπεριλαμβανομένων φορτίων χωρίς δηλωμένο τελικό προορισμό, διαμορφώθηκαν στα 3,41 εκατ. βαρέλια ημερησίως έως τις 22 Μαρτίου. Αν και οι καταγεγραμμένες αποστολές προς Κίνα και Ινδία εμφανίζουν μείωση, σημαντικός όγκος — περίπου 1,77 εκατ. βαρέλια ημερησίως — παραμένει σε δεξαμενόπλοια χωρίς σαφή προορισμό, κάτι που ενδέχεται να επηρεάσει την εικόνα των εξαγωγών το επόμενο διάστημα.

Οι αποστολές προς την Τουρκία περιορίστηκαν σε περίπου 110.000 βαρέλια ημερησίως, ενώ προς τη Συρία διαμορφώθηκαν σε 25.000 βαρέλια ημερησίως, αισθητά χαμηλότερα από τα επίπεδα του Ιανουαρίου.

Σημειώνεται ότι η παρούσα ανάλυση του Bloomberg βασίζεται σε εβδομαδιαία καταγραφή των ροών από ρωσικούς εξαγωγικούς σταθμούς και της συνολικής αξίας των εξαγωγών. Δεν περιλαμβάνονται φορτία καζακικής προέλευσης KEBCO, τα οποία μεταφέρονται μέσω ρωσικών λιμένων αλλά δεν υπόκεινται σε κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε πλαφόν τιμής.