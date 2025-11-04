Aktor – ΔΕΠΑ: «Συμμαχία» για τη μεταφορά LNG
23:10 - 04 Νοε 2025

Aktor – ΔΕΠΑ: «Συμμαχία» για τη μεταφορά LNG

Reporter.gr Newsroom
Τις δυνάμεις τους ενώνουν ο όμιλος AKTOR και η ΔΕΠΑ Εμπορίας, συστήνοντας σήμερα 4 Νοεμβρίου 2025, την εταιρεία ATLANTIC – SEE LNG TRADE Α.Ε. (με διακριτικό AS LNG).  

Η εταιρεία έχει έδρα την Παιανία και μετόχους τη ΔΕΠΑ Εμπορίας και την ΑΚΤΩΡ Energy Προμήθειας, Εμπορίας, Παραγωγής Ενέργειας και Συμμετοχών Μονοπρόσωπη Α.Ε., θυγατρική εταιρεία του, εισηγμένου στο Χρηματιστήριο Αθηνών, Ομίλου εταιρειών ΑΚΤΩΡ.

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας, από τη μία, πρωταγωνιστεί εδώ και χρόνια στον τομέα προμήθειας φυσικού αερίου, ενώ πλέον εξελίσσεται σε ολοκληρωμένη, καθετοποιημένη ενεργειακή επιχείρηση. Ο Όμιλος Aktor, από την άλλη, είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός κατασκευής υποδομών στη χώρα, που ενοποιεί και επεκτείνει δυναμικά τις δραστηριότητές του στον κλάδο της ενέργειας.

Η εταιρεία συστάθηκε με μετοχικό κεφάλαιο 500.000 ευρώ και ελέγχεται σε ποσοστό 60% από τον όμιλο Aktor και κατά 40% από την ΔΕΠΑ Εμπορίας.

Βασικό της αντικείμενο είναι το χονδρικό εμπόριο φυσικού αερίου, υγροποιημένου ή σε αέρια κατάσταση, τις υπηρεσίες μεταφοράς φυσικού αερίου μέσω αγωγών κτλ.

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο Αλέξανδρος Εξάρχου, ενώ στο Δ.Σ. βρίσκεται και ο Κωνσταντίνος Ξιφαράς, ως αναπληρωτής πρόεδρος.

Στο Δ.Σ. μετέχουν επίσης οι κ.κ. Αναστάσιος Αρανίτης, Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος και Κωνσταντίνος Καραγιαννάκος.

