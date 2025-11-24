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Η HELLENiQ ENERGY εγκαινιάζει τη HELLENiQ Petroleum Trading στη Γενεύη
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14:14 - 24 Νοε 2025

Η HELLENiQ ENERGY εγκαινιάζει τη HELLENiQ Petroleum Trading στη Γενεύη

Reporter.gr Newsroom
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Η HELLENiQ ENERGY με βάση σχετική ανακοίνωση, εγκαινίασε επίσημα τη HELLENiQ Petroleum Trading, τη νέα διεθνή εταιρεία trading του Ομίλου, με έδρα τη Γενεύη. Η νέα αυτή επιχειρησιακή μονάδα ενισχύει το εμπορικό αποτύπωμα του Ομίλου σε έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς κόμβους ενεργειακού trading και αποτελεί ορόσημο στην υλοποίηση της στρατηγικής διεθνούς ανάπτυξης της HELLENiQ ENERGY.

Η εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025 στη Γενεύη, συγκέντρωσε εκπροσώπους της διεθνούς κοινότητας trading, χρηματοδοτικούς φορείς, επιχειρηματικούς συνεργάτες και στελέχη της HELLENiQ ENERGY, αναδεικνύοντας τη δέσμευση της εταιρείας για περαιτέρω διεθνή εξωστρέφεια και δημιουργία αξίας σε όλο το φάσμα των εμπορικών της δραστηριοτήτων.

Εδρεύοντας σε έναν από τους σημαντικότερους κόμβους της παγκόσμιας αγοράς, η HELLENiQ Petroleum Trading έχει σχεδιαστεί ώστε να αποτελεί την ενιαία πλατφόρμα διασύνδεσης του Ομίλου με τις διεθνείς αγορές εμπορευμάτων, επιτρέποντας βαθύτερη κατανόηση των αγορών και πιο ευέλικτη συνεργασία με αντίστοιχες εταιρείες.

Αρχικά, η νέα μονάδα θα διαχειρίζεται τις συναλλαγές του Ομίλου που σχετίζονται με την προμήθεια πρώτων υλών για τα διυλιστήρια, καθώς και με τις διεθνείς πωλήσεις περίπου 25 εκατ. τόνων αργού και προϊόντων πετρελαίου ετησίως – με δυνατότητα επέκτασης και σε trading τρίτων.

Οι κύριες προτεραιότητές της περιλαμβάνουν:

• Βελτιστοποίηση της αξίας σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού της διύλισης, αξιοποιώντας την αυξημένη πρόσβαση στις αγορές και το φυσικό αποτύπωμα της HELLENiQ Petroleum στην περιοχή
• Διεύρυνση της εμπορικής παρουσίας του Ομίλου σε νέες αγορές, νέα προϊόντα και νέους πελάτες
• Ενίσχυση της ανθεκτικότητας, με την υποστήριξη προηγμένων συστημάτων διαχείρισης κινδύνου
• Προσέλκυση νέων στελεχών και ανάπτυξη των υφιστάμενων δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας.

Κατά την παρουσίαση της νέας εταιρείας, η HELLENiQ ENERGY υπογράμμισε ότι η Γενεύη επελέγη ως έδρα διότι διαθέτει ένα εδραιωμένο οικοσύστημα από traders, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, γνώσεις αγοράς και υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό - μια στρατηγική επιλογή που ευθυγραμμίζεται με τα μοντέλα λειτουργίας των κορυφαίων ενεργειακών ομίλων διεθνώς.

Η HELLENiQ Petroleum Trading θα λειτουργεί σε στενή συνεργασία με τις ομάδες Διύλισης, Σχεδιασμού, Οικονομικών, Διαχείρισης Κινδύνου και Συμμόρφωσης στα Κεντρικά Γραφεία της Αθήνας, διασφαλίζοντας ένα πλήρως ενοποιημένο και εκσυγχρονισμένο εμπορικό μοντέλο.

Ο Ανδρέας Σιάμισιης, CEO της HELLENiQ ENERGY, δήλωσε:

«Η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στο ταξίδι του μετασχηματισμού μας. Η HELLENiQ Petroleum Trading θα ενισχύσει περαιτέρω τη διεθνή μας παρουσία, θα ενδυναμώσει την ικανότητά μας να δημιουργούμε αξία και θα ευθυγραμμίσει τις εμπορικές μας λειτουργίες με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Η Γενεύη προσφέρει το περιβάλλον, την τεχνογνωσία και το οικοσύστημα που θα επιτρέψουν την επιτάχυνση της ανάπτυξής μας και θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητά μας σε μια μεταβαλλόμενη ενεργειακή αγορά.

Η νέα αυτή εταιρεία αντανακλά τη δέσμευσή μας για έναν πιο ευέλικτο, εξωστρεφή και ανταγωνιστικό Όμιλο Ενέργειας – έναν Όμιλο που ηγείται στην Ελλάδα, αναπτύσσεται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και συνεργάζεται αποτελεσματικά με τις διεθνείς αγορές.»

Η ίδρυση της HELLENiQ Petroleum Trading αποτελεί σημαντικό ορόσημο της 5ετούς στρατηγικής ανάπτυξης “Vision 2025” της HELLENiQ ENERGY, η οποία ολοκληρώθηκε επιτυχώς, νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό. Η στρατηγική “Vision 2025” επικεντρώθηκε στον εκσυγχρονισμό, την εξωστρέφεια και τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη, μετασχηματίζοντας την εταιρεία, από έναν παραδοσιακό οργανισμό πετρελαίου και φυσικού αερίου σε έναν ολοκληρωμένο Όμιλο Ενέργειας, με ισχυρή παρουσία σε Downstream και Upstream, στην Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο, καθώς και σε μεγάλης κλίμακας έργα ΑΠΕ και Αποθήκευσης Ενέργειας, σε 8 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/11/2025 - 14:35
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