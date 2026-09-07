HELLENiQ ENERGY: Επενδύσεις έως €5 δισ. για νέα «έκρηξη» εξαγωγών – Στο επίκεντρο τα διυλιστήρια

Νέο επενδυτικό κύκλο, ύψους έως και 5 δισ. ευρώ σε βάθος πενταετίας έως δεκαετίας, σχεδιάζει η HELLENiQ ENERGY, με αιχμή την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας των διυλιστηρίων και την περαιτέρω διείσδυση στις αγορές των Βαλκανίων και της Ευρώπης.

Συγκεκριμένα, η στρατηγική του Ομίλου περνά μέσα από την αναβάθμιση των υφιστάμενων παραγωγικών εγκαταστάσεων σε Θεσσαλονίκη, Ασπρόπυργο και Ελευσίνα, με βασικό στόχο την ενίσχυση του εξαγωγικού του αποτυπώματος και την αξιοποίηση των ευκαιριών που δημιουργεί η αναδιάρθρωση της ευρωπαϊκής αγοράς διύλισης.

Τον σχεδιασμό της HELLENiQ ENERGY αποκάλυψε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Ανδρέας Σιάμισιης, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του, ο Όμιλος βρίσκεται μπροστά σε έναν νέο κύκλο επενδύσεων, ο οποίος θα καθορίσει σε σημαντικό βαθμό τη θέση του στον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης τα επόμενα χρόνια.

Εξαγωγές: Από το 50% της παραγωγής σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα

Ήδη σήμερα, οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% της παραγωγής προϊόντων διύλισης της HELLENiQ ENERGY, με τη Διοίκηση να εκτιμά ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης.

Η ζήτηση στις αγορές των Βαλκανίων παραμένει ισχυρή, ενώ σημαντικές ευκαιρίες διαμορφώνονται και στην ευρωπαϊκή αγορά, ιδιαίτερα για προϊόντα όπως το ντίζελ. Οι εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο και τη Μέση Ανατολή ενισχύουν περαιτέρω τις πιέσεις στην προσφορά και δημιουργούν ένα περιβάλλον στο οποίο οι παραγωγοί με διαθέσιμη και ανταγωνιστική δυναμικότητα αποκτούν πλεονέκτημα. Έτσι, για τη HELLENiQ ENERGY, η συγκυρία αυτή λειτουργεί ως καταλύτης για την περαιτέρω ανάπτυξη του εξαγωγικού της μοντέλου.

Βαλκάνια: Η «βάση» για την επόμενη ημέρα

Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί ήδη η ισχυρή παρουσία του Ομίλου στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ο πετρελαιαγωγός Vardax καλύπτει περίπου το 80% των αναγκών της Βόρειας Μακεδονίας, ενώ τα διυλιστήρια της HELLENiQ ENERGY έχουν τη δυνατότητα να παράγουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, αρκετά από τα οποία παρουσιάζουν περιορισμένη διαθεσιμότητα στις γειτονικές αγορές.

Στο πλαίσιο αυτό, η HELLENiQ ENERGY εξετάζει την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της ΟΚΤΑ στη Βόρεια Μακεδονία, ώστε να μπορεί να υποδέχεται μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων, μεταξύ άλλων και μέσω σιδηροδρομικής σύνδεσης.

Η ζήτηση είναι τέτοια ώστε, σύμφωνα με τον κ. Σιάμισιη, η αγορά θα μπορούσε να απορροφήσει ακόμη μεγαλύτερες ποσότητες. Πρόκειται για μια εξέλιξη που καταδεικνύει το περιθώριο ανάπτυξης που υπάρχει για τις εξαγωγές του Ομίλου στην περιοχή.

Το επενδυτικό «στοίχημα» των 3-5 δισ. ευρώ

Το επόμενο μεγάλο βήμα αφορά στην αποτύπωση των αναγκών των τριών διυλιστηρίων και στον καθορισμό των επενδύσεων που θα απαιτηθούν για την αναβάθμισή τους. Για τον σκοπό αυτό βρίσκεται στον σχεδιασμό η εκπόνηση μελέτης, η οποία θα εξετάσει ξεχωριστά τις ανάγκες των εγκαταστάσεων σε Θεσσαλονίκη, Ασπρόπυργο και Ελευσίνα. Τα αποτελέσματα αναμένονται σε ορίζοντα 12 έως 18 μηνών, ενώ οι οριστικές αποφάσεις για το επενδυτικό πρόγραμμα τοποθετούνται περίπου σε βάθος διετίας.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, το διυλιστήριο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να αποκτήσει προτεραιότητα, λόγω της γεωγραφικής του θέσης και της άμεσης πρόσβασης στις αγορές των Βαλκανίων. Το, δε, συνολικό επενδυτικό αποτύπωμα του νέου κύκλου μπορεί να φτάσει τα 3 έως 5 δισ. ευρώ, με την υλοποίηση των επιμέρους projects να εκτείνεται σε ορίζοντα πέντε έως δέκα ετών.

Το πλεονέκτημα των ελληνικών διυλιστηρίων

Ο σχεδιασμός της HELLENiQ ENERGY αποκτά ιδιαίτερη σημασία εάν εξεταστεί υπό το πρίσμα της ευρωπαϊκής αγοράς διύλισης. Τα τελευταία χρόνια η Ευρώπη έχει κινηθεί προς την κατεύθυνση της αποεπένδυσης από τον κλάδο, με τη συνολική παραγωγική δυναμικότητα να έχει μειωθεί κατά περίπου 167 εκατ. μετρικούς τόνους μεταξύ 2009 και 2025. Η Ελλάδα, ωστόσο, ακολούθησε διαφορετική πορεία. Τόσο η HELLENiQ ENERGY όσο και η Motor Oil επένδυσαν στην αναβάθμιση των διυλιστηρίων τους, ενισχύοντας την παραγωγική τους βάση σε μια περίοδο κατά την οποία άλλες ευρωπαϊκές μονάδες οδηγούνταν σε περιορισμό ή παύση λειτουργίας.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τα ελληνικά διυλιστήρια, τα οποία μπορούν να καλύψουν μέρος του κενού που δημιουργείται στην ευρωπαϊκή παραγωγή και ταυτόχρονα να διευρύνουν την παρουσία τους στις γειτονικές αγορές.

Επενδύσεις στη διύλιση χωρίς «φρένο» στην ενεργειακή μετάβαση

Η συνέχιση των επενδύσεων στη διύλιση δεν σημαίνει, σύμφωνα με τη Διοίκηση, αλλαγή πορείας ως προς τους στόχους της ενεργειακής μετάβασης. Αντίθετα, ο σχεδιασμός επιχειρεί να συνδυάσει την ενίσχυση της παραδοσιακής παραγωγικής δραστηριότητας με την ανάπτυξη του «πράσινου» σκέλους της διύλισης. Στο επίκεντρο παραμένουν τα βιοκαύσιμα, τα συνθετικά καύσιμα και άλλες εφαρμογές που μπορούν να υποστηρίξουν τη σταδιακή μετάβαση του ενεργειακού συστήματος.

Με αυτό το μοντέλο, η HELLENiQ ENERGY επιδιώκει να αξιοποιήσει τη σημερινή ισχυρή θέση της στη διύλιση, χωρίς να εγκαταλείπει τον στόχο της σταδιακής διαφοροποίησης του ενεργειακού της χαρτοφυλακίου.

Οι πρώτες αποφάσεις έως το τέλος του 2026

Το αμέσως επόμενο ορόσημο για τον Όμιλο είναι η διαμόρφωση, έως το τέλος του έτους, ενός πρώτου πλαισίου για το ύψος και την κατεύθυνση των επενδύσεων. Το περίγραμμα αυτό θα αποτελέσει τη βάση για την ενημέρωση των επενδυτών και για τις απαραίτητες προσαρμογές στο επενδυτικό πρόγραμμα της HELLENiQ ENERGY. Η τελική εικόνα, ωστόσο, θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση της μελέτης που θα προσδιορίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις ανάγκες κάθε εγκατάστασης.

Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα της Διοίκησης είναι σαφές: η HELLENiQ ENERGY θέλει να αξιοποιήσει το παράθυρο ευκαιρίας που ανοίγει από τη συρρίκνωση της ευρωπαϊκής παραγωγικής δυναμικότητας, αυξάνοντας τις εξαγωγές, ενισχύοντας την παρουσία της στα Βαλκάνια και επενδύοντας εκ νέου στην παραγωγική της βάση.