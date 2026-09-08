HELLENiQ ENERGY: Ανεβάζει τον πήχη η Goldman Sachs – Στα €17,80 η τιμή-στόχος

Σε νέα αναβάθμιση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της HELLENiQ ENERGY προχώρησε η Goldman Sachs, για τέταρτη φορά μέσα στους τελευταίους πέντε μήνες, από τις 30 Μαρτίου και μετά. Παράλληλα, ο αμερικανικός επενδυτικός οίκος διατηρεί τη σύστασή του «Buy» για τη μετοχή.

Στην επικαιροποιημένη έκθεσή της για τον ευρωπαϊκό κλάδο διύλισης, με ημερομηνία 3 Σεπτεμβρίου 2026 και τίτλο «Raising estimates to reflect higher product margins for longer», η Goldman Sachs ανεβάζει την τιμή-στόχο για τη HELLENiQ ENERGY στα 17,80 ευρώ, από 15,20 ευρώ προηγουμένως.

Η νέα αναθεώρηση έρχεται παρά την ισχυρή άνοδο που έχει ήδη καταγράψει η μετοχή το τελευταίο διάστημα. Η Goldman Sachs προχωρά σε περαιτέρω βελτίωση των εκτιμήσεών της, καθώς αναμένει υψηλότερα κέρδη EBITDA, στηριζόμενα στην εκτίμηση ότι τα περιθώρια διύλισης θα παραμείνουν σε αυξημένα επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Την ίδια στιγμή, προβλέπει ενίσχυση των ταμειακών ροών της εταιρείας, ενώ εκτιμά ότι ο καθαρός δανεισμός της HELLENiQ ENERGY θα συνεχίσει να μειώνεται.

Σύμφωνα με τη Goldman Sachs, η διάρθρωση του διυλιστικού συστήματος της HELLENiQ ENERGY, το οποίο χαρακτηρίζεται από υψηλή παραγωγή ντίζελ και καυσίμων αεροπορίας (jet fuels), δίνει στην εταιρεία τη δυνατότητα να επωφεληθεί από τις συνθήκες που επικρατούν στη διεθνή αγορά, ενισχύοντας παράλληλα τη δυνατότητά της να μεγιστοποιεί τις εξαγωγές.

Υπενθυμίζεται ότι στις 12 Μαΐου η Goldman Sachs είχε εντάξει τη μετοχή της HELLENiQ ENERGY στις global top picks του κλάδου, επισημαίνοντας την ελκυστικότητά της σε σύγκριση με άλλες αντίστοιχες εισηγμένες εταιρείες από την παγκόσμια αγορά διύλισης.

Στη νέα της ανάλυση για τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια, η Goldman Sachs σημειώνει ότι η γεωπολιτική αβεβαιότητα, σε συνδυασμό με την αύξηση των επιθέσεων εναντίον διυλιστηρίων στη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία, έχει περιορίσει ακόμη περισσότερο την παγκόσμια δυναμικότητα διύλισης, η οποία βρισκόταν ήδη σε χαμηλά επίπεδα. Η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει τα περιθώρια κέρδους των διυλισμένων προϊόντων σε νέα υψηλά επίπεδα, με το ντίζελ να βρίσκεται στο επίκεντρο της ανόδου.

Παράλληλα, ο επενδυτικός οίκος εκτιμά ότι τα περιθώρια διύλισης θα παραμείνουν δομικά υψηλότερα και το 2027. Όπως εξηγεί, η προσφορά αναμένεται να επανέλθει μόνο σταδιακά, ενώ η νέα δυναμικότητα διύλισης που προστίθεται στην αγορά δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες.

Ακόμη και στην περίπτωση που υπάρξει άμεση αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, η Goldman Sachs δεν αναμένει πλήρη ομαλοποίηση της παγκόσμιας λειτουργίας των διυλιστηρίων πριν από το δεύτερο εξάμηνο του 2027.