Παπασταύρου: Τα κοιτάσματα καλύπτουν τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας για 30-40 χρόνια
10:40 - 18 Φεβ 2026

Παπασταύρου: Τα κοιτάσματα καλύπτουν τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας για 30-40 χρόνια

Στις ενεργειακές συμφωνίες της Ελλάδας με τις Chevron και ExxonMobil αναφέρθηκε το πρωί της Τετάρτης ο υπουργός Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων για το μέλλον της χώρας.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός Ενέργειας τόνισε ότι «τα κοιτάσματα για τα οποία μιλάμε καλύπτουν τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας για 30-40 χρόνια», ενώ παράλληλα, χαρακτήρισε τις συμφωνίες ως έμμεση απάντηση στις τουρκικές διεκδικήσεις, επισημαίνοντας: «είναι μια de facto ακύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου γιατί η δεύτερη παγκοσμίως πετρελαϊκή εταιρεία θα κάνει έρευνες. Ο τομέας των υδρογονανθράκων και του φυσικού αερίου απαιτούν επενδύσεις δισεκατομμυρίων και αυτό επιβάλει μια τήρηση των κανόνων και του διεθνούς δικαίου και δεν επιτρέπει φασαρίες».

Ο κ. Παπασταύρου έκανε λόγο για μια ιστορική εξέλιξη, σημειώνοντας ότι «οι ενεργειακές συμφωνίες είναι πλέον πραγματικότητα μετά από δεκαετίες, είναι πράξεις ευθύνης. Δεν υπάρχει χρόνος για αδράνεια, ζούμε σε περιβάλλον που αλλάζει διαρκώς. Τέτοιες συμφωνίες κάνουν την Ελλάδα πιο ισχυρή και αυτάρκη με πιο στρατηγικό ρόλο στην περιοχή της αν μεσογείου. Μετά την οικονομική αναβάθμιση έχουμε και ενεργειακή και γεωπολιτική».

Αναφερόμενος στις προοπτικές αξιοποίησης των κοιτασμάτων, επισήμανε: «για μένα εάν αποδειχθούν εμπορικά εκμεταλλεύσιμα τα κοιτάσματα, είναι θέμα που αφορά όχι μόνο τα παιδιά μας αλλά και τα παιδιά των παιδιών μας. Θα δημιουργήσει ένα σταθερό δημόσιο έσοδο που θα βοηθάει την κοινωνική πολιτική της χώρας. Πρωτίστως για στήριξη των ευάλωτων και δράσεις κοινωνική συνοχή».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον Κάθετο Διάδρομο, συνδέοντάς τον με τις διεθνείς εξελίξεις. Όπως είπε, «όταν εξελέγη ο Ντόναλντ Τραμπ ένα από τα πρώτα που έκανε ήταν να φτιάξει ένα συμβούλιο ενεργειακής κυριαρχίας που έβαλε να συμμετέχουν οι υπουργοί Εξωτερικών, Άμυνας, Ενέργειας. Η ενέργεια είναι βασικό συστατικό της πολιτικής τους, εμείς το αναγνωρίσαμε και το αξιοποιήσαμε».

Τέλος, μιλώντας για τη συνάντηση της 24ης Φεβρουαρίου στις ΗΠΑ σχετικά με το έργο, σημείωσε ότι «θέλει να αντιμετωπίσει όλες τις εκκρεμότητες και όλες οι ρυθμιστικές διαδικασίες να επιλυθούν. Στόχος είναι να μπορέσουν οι ΗΠΑ να πετύχουν την καλύτερη συνεργασία όλων των κυβερνήσεων και των φορέων για να πετύχουμε την απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Η Ελλάδα αντιλήφθηκε πόσο σημαντικό ήταν να αξιοποιηθεί η γεωγραφική μας θέση. Στον κανονισμό για την απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο είπαμε ότι πρέπει να κλείσουν όλα τα παραθυράκια όπως ο TurkStream. Δείξαμε επίσης τις υποδομές στην Αλεξανδρούπολη και τη Ρεβυθούσα και τους είπαμε είμαστε εδώ και μπορούμε».

