ΡΑΑΕΥ: Εκρηκτική άνοδος των σταθερών τιμολογίων ρεύματος το 2025 - Στο 27,83% τον Δεκέμβριο

Σημαντική μεταστροφή των καταναλωτών προς τα σταθερά τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος καταγράφεται το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) για την εξέλιξη της λιανικής αγοράς.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση, οι οικιακοί μετρητές με «μπλε» σταθερά τιμολόγια σχεδόν διπλασιάστηκαν μέσα στο έτος. Τον Ιανουάριο του 2025 ανέρχονταν σε 867.161, αντιστοιχώντας στο 14,72% του συνόλου, ενώ τον Δεκέμβριο αυξήθηκαν σε 1.653.984, φτάνοντας το 27,83%. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει την αυξανόμενη προτίμηση των καταναλωτών για σταθερότητα και προστασία από τις διακυμάνσεις των τιμών ενέργειας.

Αντίστοιχα, υποχώρηση καταγράφεται στα «πράσινα» τιμολόγια, τα οποία παραμένουν ωστόσο η πιο διαδεδομένη επιλογή. Από 4.140.451 μετρητές στην αρχή του έτους (70,26%), μειώθηκαν σε 3.446.037 στο τέλος του 2025 (57,98%). Μικρότερη μείωση σημειώθηκε και στα κυμαινόμενα «κίτρινα» τιμολόγια, τα οποία περιορίστηκαν στο 14,19% της αγοράς από 15,02% στην αρχή του έτους.

Σε ό,τι αφορά την αγορά προμήθειας, η ΔΕΗ εξακολουθεί να διατηρεί την πρώτη θέση με μεγάλη διαφορά. Το συνολικό μερίδιό της σε αριθμό μετρητών διαμορφώθηκε στο 71,84%, παραμένοντας σχεδόν σταθερό σε σχέση με το 2024.

Ανά κατηγορία τάσης, στη χαμηλή τάση η ΔΕΗ καταγράφει μερίδιο 70,96%, με τους υπόλοιπους προμηθευτές να ακολουθούν: Protergia με 8,78%, Ζενίθ με 4,85% και Ήρων με 4,67%. Στη μέση τάση το μερίδιο της ΔΕΗ διαμορφώνεται στο 52,54%, ενώ ακολουθούν η Protergia με 18,11%, η Ήρων με 11,53% και η NRG με 5,46%. Στην υψηλή τάση, που αφορά μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές, η ΔΕΗ έχει μερίδιο 54,99%, με τη METLEN να ακολουθεί στο 16,33% και την Ήρων στο 13,07%.

Ωστόσο, διαφοροποιημένη εικόνα καταγράφεται ως προς την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Στη χαμηλή και μέση τάση η ΔΕΗ παραμένει πρώτη με 60,99% και 34,04% αντίστοιχα, ενώ στην υψηλή τάση την πρωτοκαθεδρία σε όρους κατανάλωσης έχει η METLEN με 52,06%.

Τέλος, αξιοσημείωτη είναι η μείωση των καταναλωτών που βρίσκονται σε καθεστώς καθολικής υπηρεσίας, οι οποίοι από πάνω από 170.000 στο τέλος του 2024 περιορίστηκαν σε περίπου 85.000 τον Δεκέμβριο του 2025, καταγράφοντας σημαντική αποκλιμάκωση μέσα σε ένα έτος.